HØYRISIKO: Da pandemien kom, ble flere pasienter skrevet ut fra rusbehandling i Bergen. For mange var det farlig.

Statsforvalteren i Vestland: Helse Bergen brøt loven

17 pasienter ble brått skrevet ut fra rusbehandling i Bergen. Nå har fylkeslegen konkludert med at Helse Bergen brøt loven.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I flere artikler har VG fortalt hvordan pasienter i rusbehandling ble skrevet ut for raskt under pandemiutbruddet.

Tobarnsfaren Even (34) fra Askvoll tok sitt liv tre uker etter utskrivelse.

Til VG sier fylkeslege i Vestland, Sjur Lehmann at Haukeland universitetsjukehus har brutt spesialisthelsetjenesteloven.

– Sykehuset konkluderer selv med at utskrivelsene ikke var forsvarlige. Og det er vi enig i, sier han.

– Ikke farlig

I januar i fjor uttalte leder for Avdeling for rusmedisin på Haukeland at alle pasientene fikk oppfølging:

«Ingen pasienter som ble skrevet ut i Bergen, ble satt i en farlig situasjon».

Alle fikk en medisinfaglig, forsvarlig oppfølging, konkluderte en intern granskningsrapport på sykehuset.

Til VG og Statsforvalteren i Vestland har flere fortalt at de ble skrevet ut til «kaos og livsfare».

Fylkeslegen sier arbeidet med tilsynssaken har vist at risikovurderingen ikke var god nok.

– Jeg tror det er mye å lære fra denne saken. Uansett om det er pandemi eller atomutslipp, må utskrivelser av sårbare pasienter være gjennomtenkt, sier Lehmann.

KRITISK: Fylkeslege Sjur Lehmann.

– Kritikken vår går på at vi ikke har klart å se hvordan de har tenkt og prioritert for hver enkelt pasient.

Tidligere har VG skrevet at sykehuset ønsket å frigjøre kapasitet til intensivavdelingen da pandemien kom. Et styringssignal fra administrerende direktør, Eivind Hansen, kan ha blitt misforstått.

– Beskjeden ble uklart oppfattet av ledelsen på Avdeling for rusmedisin, sier Lehmann.

– Det gjorde at utskrivelsene fikk et hastverk over seg, og det ble for høy risiko, sier Lehmann.

Selv om dette ble forsøkt fanget opp og korrigert etter hvert, var det ikke forsvarlig.

Viktig læring for sykehuset

Administrerende direktør, Eivind Hansen, sier til VG at de tar fylkeslegens konklusjon på alvor, og at saken har flere læringspunkter som sykehuset allerede har tatt tak i.

– For det første er det viktig med god intern kommunikasjon, slik at alle involverte medarbeidere har samme situasjonsforståelse og at beslutninger som tas er risikovurdert og godt forankret, sier Hansen.

– Sakene har også vist at det er viktig å lytte til pasient og pårørendestemmen, samt personal med erfaringskompetanse.

Hansen erkjenner at overgangen fra døgnbehandling til annen oppfølging, enten i spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten, er svært komplisert og kan medføre økt risiko for pasientene.

– Gjennomgangen av sakene har også synliggjort viktigheten av god samhandling og kommunikasjon mellom ulike behandlere og behandlingsenheter om pasienter, avslutter han.