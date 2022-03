Svarstad Haugland: − Stor frustrasjon i kommunene

Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken etterlyser bedre kommunikasjon mellom sentrale myndigheter og kommunene. Hun opplever stor frustrasjon i kommunene knyttet til håndteringen av flyktningsituasjonen.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Både kommunene og staten sliter i denne situasjonen. Nå må kommunikasjonen bli bedre, sier Svarstad Haugland til VG.

Hun er statsforvalter for et område med 52 kommuner i Sørøst-Norge der nesten 1/3-del av landets befolkning bor. Kommunene jobber intenst med å legge til rette for mottak av ukrainske krigsflyktninger. Mange opplever samarbeidet med sentrale myndigheter som utfordrende.

– Utfordrende samarbeid

– Jeg hører om stor frustrasjon. Kommunene venter på klare signaler fra sentrale myndigheter. De blir for eksempel frustrerte når UDI tar direkte kontakt med tilbydere og plasserer mottak i kommunene uten at kommunene vet om det. Det har skjedd en del ganger, sier Svarstad Haugland.

RÅDE: Det er Ankomstmottaket i Råde som er første stopp for flyktningene. Her skal også registreringene gjøres. Da busses ukrainerne fra akuttmottaket til Råde der registreringen gjøres.

Statsforvalterne har en koordinatorrolle mellom stat og kommune og har gjennom pandemien holdt faste møter med kommunene. Her er det formidlet kunnskap, endringer og tiltak fra blant Helsedirektoratet, regjeringen, FHI og andre myndigheter.

– Vi ønsker at denne møteplattformen blir brukt av arbeids- og inkluderingsdepartementet, IMDI og kommunene sammen med de øvrige statlige aktørene der temaet vil være flyktningsituasjonen, sier Svarstad Haugland.

Hun har opplevd at det har vært arrangert møter i regi av KS og IMDI om flyktningkrisen, uten at statsforvalteren som kommunenes representant, har vært invitert. KS er kommunesektorens organisasjon. IMDI er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som er sentral ved bosetting.

– Nå blir vi invitert med. Vi skal være der for kommunene, vi skal formidle og samordne. Det er kommunene som skal stille med helsetjenester, utdanning og alt det som skal komme i neste rekke for flyktningene. Den kontakten er svært viktig. I mange kommuner er fastlegeordningen «på kne». De samme kommunene skal gi gode tjenester til mange nye innbyggere som kommer som flyktninger. Vår rolle som statsforvalter er veldig viktig her. Vi kjenner kommunene, sier Svarstad Haugland og legger til:

– Staten må også ta regningen. Kommunene er bekymret for økonomien og for at det de står oppe i blir mye dyrere enn forvente.

Omfattende arbeid

Det pågår omfattende arbeid i kommunene for å legge til rette for mottak av flyktninger:

Fredag jobber rådmann Finn Christian Brevig i Nittedal og staben hans intenst med planlegging av mottaket av flyktninger på tidligere Glittre hospital. For Brevig er det viktig å få avklart hvilke funksjoner som må etableres for å kunne ta imot alle som kommer.

VENTEROM: Rådmann Finn Christian Brevig i Nittedal planlegger mottak på Glittre hospital.

-Vi har nå behov for at UDI og staten beslutter hvilke helsefunksjoner de ønsker etablert i Nittedal. Vi må samtidig få en fleksibilitet til å rigge tjenestene på en hensiktsmessig måte ut fra den lokale situasjonen. Staten må stole på kommunene kan gjøre gode vurderinger

– Flyktningene kommer nå, og det kommer mange. Det er avgjørende at de kritiske flaskehalsene i mottaket av flyktninger blir identifisert og løst. Høy kapasitet på akutt helsehjelp, grunnleggende helsescreening, og registrering er avgjørende. Det vil gi høy mottakskapasitet. For hvem skal stå på Svinesundsbrua og si at Norge er fullt?

Plutselig ble det mottak i kommunen

Ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg har en rekke saker på skrivebordet. Kanskje vanskeligst: Oppsigelsen av beboerne i hybelbygget Tuneveien 44. Der har eier sagt opp alle nåværende avtaler med beboere fordi bygget skal bli asylmottak. Alle klarer ikke å skaffe ny bolig selv. Da ender oppgaven i kommunen.

MYE I FANGET: Ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje fikk plutselig et mottak i kommunen og innbyggere som trenger hjelp til å finne nye bolig. Han mener det er uhørt at kommunen får vite at det skal etablerers mottak etter at det er skjedd.

– Kommunen er kritisk til at UDI ikke samhandler med IMDI og kommunene om bosetting av flyktninger. Dette skaper press på kommunen som skal levere forsvarlige tjenester til innbyggerne og til flyktninger fra Ukraina. Vi mangler ressurser og nok kvalifisert arbeidstagere dersom dette arbeidet ikke koordineres. Det er uhørt at UDI informerer kommunen i ettertid uten at kommunen kan få samvirket i forkant. Dersom noen av de oppsagte nå blir bostedsløse, vil kommunen også måtte bistå dem med å skaffe boliger, samtidig som vi skal finne boliger til flyktninger fra Ukraina, sier Martinsen-Evje.

VIL TA IMOT MANGE: Indre Østfold kommune og kommunedirektør Georg Smedhus vil ta imot mange flyktninger. Men de ender med 150 fordi myndighetene ikke godkjenner bo-løsningene.

I Indre Østfold vil kommunedirektør Georg Smedhus og innbyggerne ta imot 600 flyktninger. Det hindres av det Smedhus mener er for rigide krav til boligene.

– Vi ender med at vi bare kan ta imot 150 flyktninger. Det synes vi er synd. Vi er en kommune der flyktningruten gikk under krigen. Det er stort engasjement og vi vil hjelpe så mange vi klarer, men får ikke lov, sier Smedhus.

Lier kommune ved Drammen har foreløpig svart at de kan ta imot 100 flyktninger. IMDI har foreløpig ikke gitt tilbakemelding om plassene.

– Vi ønsker oss at IMDI snarest mulig gjør en vurdering i forhold til forenklet introduksjonsprogram for denne gruppen flyktninger, sier kommunalsjef Hanne Stubberud.

– Dialog er viktig

– Det er veldig viktig for oss å ha god dialog med kommunene. De siste ukene har det kommet svært mange mennesker på en gang, sier Borghild Fløtre, direktør for mottak og retur i UDI.

Hun sier at noen mottak har blitt etablert før UDI har rukket å informere Oslo kommune.

– Vi beklager dette. Det er fast rutine at kommunen skal informeres først. Vi styrker nå informasjonsarbeidet vårt for å sikre at kommunen blir informert før nye mottak etableres. Vi vil jobbe for et godt samarbeid med dem, selv om kommunen nok av og til vil oppleve at de får lite tid til å forberede seg når mange flyktninger kommer på kort tid, sier Fløtre.

Kommunikasjonssjef Katja Heradsveit sier til VG at IMDI ønsker å samarbeide godt med kommunene. – I øyeblikket er det så mange oppgaver å håndtere, at ledelsen i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ikke kan stille til intervju, sier Heradstveit.