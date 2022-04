PILLEGLEDE: Ellen Winther har en stor dag i dag. Hun får nå tilgang til pillen hun lenge har kjempet for å få bruke.

Har fått pille-ja: − Livet mitt er reddet

Ellen Winther jubler etter at det statlige organet Beslutningforum mandag godkjente at hun og andre cp-pasienter skal få den livreddende pillen kaftrio.

Av Bjørn Haugan

– Jeg var inne på hjemmesiden til Beslutningsforum søndag kveld og ble veldig skuffet, fordi Kaftrio ikke var satt opp på dagsordenen. Desto større ble gleden da jeg gikk inn og sjekket mandag morgen: Da var behandling av Kaftrio plutselig satt på dagsorden, sier hun jublende.

– Livet mitt reddet

Og mandag formiddag fikk hun beskjed:

Beslutningsforum har blitt enige med den amerikanske produsenten som gjør at norske pasienter får gratis tilgang til Kaftrio.

– Jeg har hele mandag morgen og formiddag surret rundt som en svinsehøne. Så fikk jeg beskjeden vi har ventet på så lenge. Nå får jeg og landets cf-pasienter tilgang til pillene som danske cf-pasienter har hatt glede av siden 2020, sier Winther.

Hun er ikke i tvil om hva det betyr for henne.

– Jeg har lungekapasitet nede på 20 prosent og vet godt at det har dreid seg om pillene eller livet. Nå er livet mitt reddet, i mange år fremover, sier hun jublende glad fra sitt hjem i Svelgen på Vestlandet.

STØTTE: Sylvi Listhaug har engasjert seg i kampen for de cf-rammede og besøkte i høst cf-rammede Ellen Winther i Svelgen.

VG har skrevet en rekke artikler om vidunderpillen Kaftrio, som Danmark og en rekke andre land i Europa har godkjent og gitt til sine cf-pasienter.

Vi møtte Ellen Winther for første gang i fjor sommer, hvor hun fortalte om livet som cf-pasient.

Vi møtte også en familie i Oslo, som bestemte seg for å betale over 200 000 kroner i måneden, for at deres datter skulle få pillen.

Hun merket stor fremgang etter kort tid.

Det gjorde også Christian Lawley fra Bergen, som via innsamling av penger begynte å bruke pillen i høst.

Info Fakta: Cystisk fibrose Cystisk fibrose (CF) er en alvorlig arvelig multiorgansykdom som skyldes mutasjoner som gir feil i salt- og vanntransporten i kroppens celler. Hvert år fødes det 8–10 barn med CF i Norge, og det er nå rundt 370 personer (2020) som har sykdommen. Fra 2012 screenes alle nyfødte for cystisk fibrose via programmet for nyfødtscreening. Begge foreldrene må være bærere av det spesielle genet for at et sykdomstilfelle skal kunne utvikles. Ved hvert svangerskap mellom to foreldre med et slikt likt gen, er det 25 prosent sjanse for at barnet har cystisk fibrose. Cirka 148.000 nordmenn er friske bærere av genet som medfører cystisk fibrose, men de færreste ved at de er bærere før de selv får et barn med cystisk fibrose. Kilde: Norsk forening for cystisk fibrose Vis mer

– Et mirakel

Vi møtte ham i Danmark før jul, dit han planla å flytte for å få tilgang til pillene, når pengene tok slutt.

– For tre uker siden gjorde jeg alt for å unngå å gå tur. Jeg var så sliten at jeg orket ikke. Nå styrter jeg ut, frisk og opplagt, og går to turer opp til Ulriken hver dag. Jeg har opplevd et mirakel, sier Christian Lawley.

I Norge har det statlige organet Beslutningsforum nektet å godkjenne pillene, i hovedsak fordi de har ment at prisen det amerikanske selskapet har forlangt, har vært for høy.

Mandag ble det kjent at det har blitt enige.

– Utrolig lettelse

– Jeg føler en utrolig glede og lettelse over at CF-syke nå endelig skal få den behandlingen de har ventet på i flere år. Det har vært hjerteskjærende å møte enkeltpersoner som desperat har kjempet en kamp mot klokken for å få Kaftrio, som vil gi de langt bedre livskvalitet og kan redde liv, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Jeg tenker spesielt på Ellen i Vestland som jeg oppriktig har vært bekymret for skulle dø før medisinen ble tilgjengelig for norske pasienter. På Lasse som nå får et håp om å kunne jobbe, og som i desperasjon har måtte kjøpe billig kopimedisin fra Argentina.

– Nyfødt datter

Hun trekker også frem Christian Lawley.

– Jeg er også glad på Christian i Bergen sine vegne, som har fått et helt annet liv etter han begynte med Kaftrio. Han slipper nå å betale for medisinen selv, og kan begynne å planlegge fremtiden sammen med sin nyfødte datter og samboeren.

Hun sier det også er veldig mange andre som har tatt kontakt, på vegne av seg selv eller sine kjære.

OKSYGEN VIA LEDNING: Ellen Winther forteller om livet sitt til Listhaug, hvor hun er avhengig av å få oksyken via denne ledningen.

Hun sier saken vil få politisk etterspill.

– Vi kan ikke ha et system i Norge som gjør at pasienter lider og står i fare for å dø når det er medisiner vi vet ville ha hjulpet dem. Det er derfor vi har fremmet et forslag om å gi raskere tilgang til medisiner for norske pasienter, og som skal behandles i Stortinget i juni.

Hun sier det bør være en vekker for andre parti.

– Det er uverdig i et av verdens rikeste land at vi er en sinke på å godkjenne nye medisiner i forhold til andre europeiske land.