Stor politiaksjon på Vinterbro: − Sa de lette etter Millehaugen

Politiet gjennomførte torsdag morgen en stor politiaksjon på Vinterbro i jakten på etterlyste Stig Millehaugen.

De aksjonerte på en adresse, men ingen er pågrepet, bekrefter operasjonsleder Jon Erik Nygård til VG.

– Politiet er ferdig på stedet, sier han ved 08.20-tiden.







Politiet bekrefter at aksjonen har sammenheng med etterlysningen av Stig Millehaugen.

Ifølge politiet gjennomførte de ransaking av en bopel tilhørende en bekjent av den etterlyste 53-åringen i Viken fylke. De skriver i en pressemelding at de «hadde opplysninger som ga grunn til å tro at han kunne oppholde seg der», uten å utdype dette ytterligere.

Politiet slo riksalarm da Stig Millehaugen uteble etter en permisjon fra Trondheim fengsel. Han hadde permisjon fra klokken 9 til 15, men møtte aldri opp igjen i fengselet.

Ifølge VGs opplysninger mener politiet at 53-åringen skal ha kommet seg på et fly fra Trondheim lufthavn Værnes til Oslo Lufthavn Gardermoen onsdag formiddag. Opplysninger politiet skal sitte på, tyder på at Millehaugen dro videre til Oslo.

En mann som tidligere har hatt et arbeidsforhold til Millehaugen, bor i området hvor politiet aksjonerte på Vinterbro, og bekrefter at politiet var hos ham torsdag morgen.

– De sa at de lette etter Millehaugen, det tror jeg de driver med mange steder, sier han til VG.

Han ønsker ikke navnet sitt på trykk.

– Hele greia har bakgrunn i at jeg kjenner ham, sier mannen, og legger til at det er fordi de har hatt et arbeidsforhold i en periode for flere år siden da den drapsdømte mannen var ute.

Ifølge mannen banket politiet på døren og brukte en stund i huset. Han beskriver alle i politiet som veldig hyggelige og profesjonelle.

Han understreker at han ikke har hatt kontakt med Millehaugen og forstod det slik at politiet går bredt ut.

– Jeg har ikke noe forhold til Millehaugen, men skjønner at de ønsker å få tak i ham. Jeg tipper de går veldig bredt ut.

ETTERLYST: Norsk politi har bedt Interpol utstede en offentlig «red notice» på Stig Millehaugen. En «red notice» blir utstedt for mistenkte i straffesaker eller domfelte som unndrar seg soning.

Torsdag morgen var Millehaugen å finne på Interpol sine nettsider som etterlyst fra Norge. Organisasjonen for internasjonalt politisamarbeid kommer med en detaljert beskrivelser av Millehaugens utseende, og nevner også hva han er dømt for.

Ifølge en dom fra 2002 har Millehaugen rømt minst tre ganger før.

Millehaugen rømte fra Berg kretsfengsel i juli 1992 der han sonet for grovt ran.

Da han ble varetektsfengslet for disse nye ranene, rømte han fra Sarpsborg fengsel i desember 1992.

I oktober 2000 uteble han fra permisjon ved Ullersmo landsfengsel og rømte sammen med kjæresten sin. Han ble først pågrepet i juni 2001.

Millehaugen har sittet i fengsel hele sitt voksne liv etter å ha blitt domfelt for biltyverier, innbrudd og væpnet ran.

I 2012 ble han dømt til 21 år forvaring, lovens strengeste straff, for overlagt drap på Young Guns-leder Mohammad «Jeddi» Javed. Minstetiden ble satt til ti år.

Millehaugen har hele tiden nektet straffskyld.

Han har sonet omtrent ti år i Trondheim fengsel. Fengselsleder Egil Gabrielsen opplyste onsdag kveld VG om at Millehaugen har gjennomført flere permisjoner tidligere, og at disse har forløpt seg som normalt.