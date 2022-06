REDNINGSHELIKOPTER: Dette redningshelikopteret rykket ut til en ulykke på nordsiden av Løvøya utenfor Horten lørdag ettermiddag.

Skrentstein traff tre personer

Tre personer, en kvinne og to barn, er fraktet til sykehus med personskader etter å ha blitt truffet av stein som falt fra en skrent på Løvøya utenfor Horten.

Skadegraden og årsaken til hendelsen er så langt ukjent, melder Sør-Øst politidistrikt. Saken etterforskes av politiet.

– Det kom en melding klokken 14.57 fra AMK i Vestfold om at en stein hadde truffet tre personer; en kvinne og to mindreårige barn. Steinen falt ned fra anslagsvis to-tre meter. Det er ukjent årsak til hvorfor, sier operasjonsleder Arild Alfheim til VG.

– De skadede er fraktet til sykehus. Politiet har gjort undersøkelser på stedet.

REDNINGSHELIKOPTER: Dette redningshelikopteret rykket ut til en ulykke på nordsiden av Løvøya utenfor Horten lørdag ettermiddag.

Operasjonslederen sier videre til VG at området ulykken skjedde i er et fritidsområde på Løvøya med et landskap bestående av skog og skrenter på nordsiden av øyen.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge bisto også i redningsarbeidet.

– Jeg kan bekrefte at vi ble bedt om å støtte i Seaking-en og at vi sendte et redningshelikopter fra Rygge, sier redningsleder Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Ble vitne til helikopterutrykking

Båteier Sigrid Reinertsen (71) forteller til VG på telefon at hun fikk inntrykk av en dramatisk hendelse:

– Redningshelikopteret kom og heiste ned to menn med en båre mellom seg. Helikopteret landet så et stykke unna. Etter om lag én time lettet helikopteret igjen, sier Reinertsen.

ØYENVITNER: Ekteparet Sigrid (71) og Carl Edvard Reinertsen (69) og katten Astra (1) ble vitner da nødetatene rykket ut til Løvøya-ulykken.

Hun lå på svai i båt i indre havnebasseng på sørsiden av øyen sammen med ektemannen Carl Edvard Reinertsen (69) og katten deres Astra (1) da redningshelikopter, ambulanse og brannbil rykket ut. 71-åringen er godt kjent i turområdet på øya:

– Det er anlagt en ganske fin gangvei utover på nordsiden, men det er skrått terreng og ligger en del løsgrus og større og mindre steiner. Hvorfor noe har falt nå som det ikke har vært nedbør er ikke godt å si, sier Reinertsen.

Mistenker ikke noe kriminelt

I en oppdatering klokken 19.14 lørdag kveld sier operasjonsleder Arild Alfheim til VG at det er opprettet en undersøkelsessak.

– Det er ikke grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, understreker han.

– Hvordan går det med de skadede?

– Det vil ikke bli sagt noe mer om skadeomfanget før tidligst senere i kveld, opplyser Alfheim.