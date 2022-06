SIKTET: Her forlater den korrupsjonssiktede bankansatte arbeidsplassen sin tidligere i mai år. Han nekter straffskyld.

Siktet bankansatt avviser å ha gjort noe galt

En av de siktede bankansatte i korrupsjonssaken i Nordea, har kjent den utpekte bakmannen i årevis. Han mener det kan være grunnen til at han mistenkes for å ha gjort noe galt.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Seks personer er siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til grov korrupsjon i forbindelse med at mer enn 150 millioner i lån er blitt utbetalt fra Nordea.

Politiet mistenker at det har skjedd ved hjelp av uriktige eller falske dokumenter og utro tjenere på innsiden av banken.

Tirsdag aksjonerte politiet og pågrep to bankansatte, en utpekt bakmenn og to personer med tilknytning til Nav. VG publiserte samme dag en artikkel om markedet for låneagenter.

Foran skjult kamera snakker en av låneagentene om hvordan han kan skaffe hvem som helst lån i banken mot store kontantbetalinger, ved hjelp av utro tjenere på innsiden av banken.

Venn med utpekt bakmann

VG møtte én av de to siktede bankansatte utenfor Nordeas kontorer tidligere i mai. Mannen avviser å ha gjort noe galt.

– Har du innvilget lånesøknader som ikke skulle vært innvilget?

– Nei.

– Aldri?

– Nei.

Den bankansatte sier han kjenner mannen som er siktet som bakmann i saken. De har vært venner i en årrekke, gått på kino, trent sammen og dratt på utenlandsturer, forteller han.

– Vi har hatt et vennskap lenge. Ikke noe annet, sier han.

FORKLARING: Den siktede bankansatte (i midten) i samtale med VG.

Mener seg uriktig mistenkt

Den utpekte bakmannen har de siste 13 årene dukket opp i tre etterforskninger av store banksvindler, men har i alle hovedsak gått fri.

Den bankansatte mener det kan være vennskapet som gjør at han mistenkes for å være involvert i urettmessige låneutbetalinger.

– Jeg har mistanke om at folk tror det fordi jeg er god venn med ham, sier han.

– Har du noen gang snakket med [den utpekte bakmannen] om ting som handler om lånevirksomhet?

– Altså, jeg kan godt snakke med dere igjen hvis dere ønsker det, men per dags dato tror jeg ikke jeg skal si så mye før jeg har snakket med noen, det tror jeg dere forstår.

Her føres den utpekte bakmannen (lengst til venstre) bort av politiet.

Sier han ikke driver med lån lenger

Den utpekte bakmannen nekter straffskyld og har overfor VG forklart at han ikke lenger driver i lånebransjen.

Den bankansatte vennen sier han ikke vet hva vennen jobber med.

– Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva han driver med nå, om han driver med lån i det hele tatt.

– Men dere henger fortsatt?

– Ja, men nå er det blitt veldig lite, faktisk. Jeg har ikke snakket med ham på en stund.

– Når er sist gang du vet at han drev med lånehjelp?

– Han forsto jeg aldri – ble aldri helt klok på – om han drev med lån eller noe annet.

AKSJON: Politi på vei inn i Nordeas lokaler på Majorstuen i Oslo tirsdag.

Etter at siktelsen ble kjent tirsdag, gjentar den bankansattes advokat at han nekter for å ha gjort noe galt.

– Han erkjenner ikke skyld og kjenner seg ikke igjen i siktelsen, sier mannens forsvarer, advokat Annette Barlinn i Staff Advokatfirma.

Nekter straffskyld

Politiet ønsket ikke å varetektsfengsle noen av de fem siktede, som førte til at de ble sluppet fri etter at avhørene var gjennomført tirsdag.

Advokaten for den utpekte bakmannen, advokat Carl K. Rieber-Mohn, beskriver løslatelsen som et svakhetstegn ved politiets sak.

– Det tyder på at de ikke har så mye på dem, sier han.

Forsvarer for den andre bankansatte, Christian Flemmen Johansen, sier hans klient nekter straffskyld og har forklart seg for politiet.

– Han er klar og tydelig på hva han vet og ikke vet. Han har bidratt til å opplyse saken. Slik jeg ser det er løslatelse på sin plass, sier Johansen.

PÅGREPET: En av de bankansatte føres bort av politiet tirsdag morgen.

Siktede med tilknytning til Nav nekter også

Advokat Ola Lunde forsvarer den siktede mannen som er ansatt i Nav.

– Han nekter for at han skal ha mottatt noen ytelser eller fordeler på noen som helst måte for å ha gjort noe, sier Lunde.

Advokaten fremholder at hans klient ikke har i en posisjon i Nav som gjør at han har noen form for beslutningsmyndighet i det hele tatt.

– Han sitter på en serviceavdeling hvor han veileder klienter og fungerer nærmest som en postsentral hvor han mottar dokumenter og sender dem videre, sier forsvarsadvokaten.

Også mannen som inntil nylig var ansatt i Nav, nekter straffskyld.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen, sier forsvarer Solveig Kristine Høgtun.