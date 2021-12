ANGREPET PÅ JOBB: En ansatt ble drept og en annen skadet da en mann i slutten av 30-årene gikk til angrep med kniv under en brukersamtale på Nav Årstad 20. september.

Sakkyndig om Nav-drapssiktet: − Han fremstår tankeforstyrret

BERGEN (VG) Mannen som er siktet for drap på en ansatt ved Nav Årstad i Bergen, skal underlegges tvungen observasjon. En av de sakkyndige mener mannen kan ha «gjennomgripende» utviklingsforstyrrelse.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I januar neste år legges mannen inn på St. Olavs Hospital avdeling Brøset i Trondheim. Årsaken er at en ansatt ved Sandviken sykehus i Bergen, der undersøkelsen normalt sett ville blitt utført, er i nært slektskap med en av de fornærmede i saken.

Det fremgår av en kjennelse fra Hordaland tingrett, som VG har fått innsyn i. Kjennelsen er avsagt 7. desember.

Mannen i slutten av 30-årene er siktet for drap på avdelingsleder Marianne Amundsen (57) og drapsforsøk på hennes kollega Ida Aulin (29) etter at han angrep dem med kniv under et brukermøte på Nav-kontoret i Bergen 20. september.

FENGSLET: Politiadvokat Christine Wisløff i Vest politidistrikt fikk medhold i kravet om 12 ukers forlenget varetektsfengsling i Hordaland tingrett mandag 13. desember. Her sammen med forsvarer Morten Grimstad under et tidligere rettsmøte.

Av kjennelsen fremgår det at siktede har hatt to samtaler med en av de rettsoppnevnte sakkyndig, lege og spesialist i psykiatri, Gunnar Johannessen. Samtalene fant sted 11. og 18. november, med bruk av tolk.

Johannessen har i en e-post som er grunnlag for begjæringen om observasjon av siktede, opplyst at det er klinisk mistanke om gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, autisme, hos den drapssiktede mannen.

– Han framstår tankeforstyrret, skriver Johannessen, som påpeker at omfanget er svært vanskelig å vurdere blant annet fordi mannen har arabisk som morsmål.

les også Fylkeslegen om Nav-siktet: Fikk forsvarlig helsehjelp

Johannessen understreker at det ved mistanke om gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/autisme er anbefalt observasjon på institusjon for å få best mulig informasjon om tilstanden kan ha rettslig betydning.

– Det vurderes fra min side behov for døgnkontinuerlig observasjon på institusjon for at problemstillingen skal kunne bli belyst på en forsvarlig måte.

Psykiatrispesialisten påpeker at det blant annet er ønskelig med en observasjon av i hvor omfattende grad antatt autisme styrer hverdagsfungering. Dette er ikke mulig å utrede ved kun samtaler med observanden i fengsel, skriver han.

– Formelle tankeforstyrrelser mener jeg at klart foreligger, også vrangforestilling knyttet til en spesifikk oppfatning om et enkelt tema. Det er antatt dårlige muligheter for komparentopplysninger (informasjon fra pårørende, red.anm.)

HABILITETSPROBLEM: Normalt ville den drapssiktede mannen blitt innlagt her, ved Sandviken sykehus i Bergen. Helse Bergen har gitt beskjed om at de ikke kan ta imot mannen fordi en ansatt er i nært slektskap med en av de fornærmede i saken.

Mannens forsvarer, advokat Morten Grimstad, sier til VG at klienten hans vil motsette seg en innleggelse på to måneder.

– Han mener dette er for lenge. At han flyttes til Trondheim i en så lang periode vil også ha en del praktiske implikasjoner for meg som forsvarer, sier Grimstad.

Forsvareren sier han leverte anke til Gulating lagmannsrett onsdag. I anken anmoder han om at sykehusoppholdet blir kortere enn to måneder.

– Jeg er enig i at klienten min ikke kan undersøkes i Bergen, men åtte uker i Trondheim er uforholdsmessig lenge. Det har jeg anført i anken til lagmannsretten.

I tillegg til Brøset i Trondheim, gjennomfører sikkerhetsavdelingene i Bergen og ved Dikemark sykehus i Oslo observasjonen som er aktuell i denne saken.

Hordaland tingrett har oppnevnt professor ved psykologisk institutt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Kirsten Rasmussen, som ny sakkyndig. Hun er tilknyttet St. Olavs hospital og har den nødvendige og etterspurte fagkompetanse, heter det i kjennelsen.

Mandag 13. desember ble mannen i 30-årene varetektsfengslet i tolv nye uker i Hordaland tingrett.

Politiet ønsker å holde siktede i varetekt frem til rettssaken starter, går det frem av fengslingskjennelsen.