BOOSTER: Her får helsebyråd Robert Steen sin tredje dose.

Oslos helsebyråd om skolestart: − Vi gjør alt vi kan for å holde skolene maksimalt åpne

LAMBERTSETER (VG) Oslos helsebyråd Robert Steen opplyser at Oslo kommer til å legge seg på linje med de nasjonale tiltakene fremover.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

Like før jul var Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) på vaksinesenteret på Lambertseter for å få sin booster-dose. Så fremt begge vaksinene er på lager, kan folk velge hva de vil ha som tredje dose.

– Jeg har fått to Moderna, skal jeg prøve Pfizer i dag, da? spør Steen.

Det er en jevn flyt inn og ut av vaksinesenteret.

– Nå går det fort med booster-vaksineringen i Oslo. Vi har allerede gjort unna alle over 65 år. Vi spiser oss inn i populasjonen mellom 45 og 64, vi kaller inn også i gruppen under 45 og kommer til å vaksinere for full maskin gjennom romjula. Det som ser ut til å bli «flaskehalsen» er 4,5 måneders intervallet som må være gjennomført etter 2. dose for å få booster, sier Steen.

– Klarer Oslo å nå målene om å gi tilbud til alle over 45 innen midten av januar og alle over 18 innen utgangen av februar?

– Ja, det ser det ut til at vi skal klare på en god måte, sier han.

Men vaksinesentrene melder om flere ledige timer i romjulen. Steen har tidligere oppfordret alle som får vaksinetime i romjulen om å møte opp.

Oslo vil ligge godt an til å nå vaksinekravene, Robert Steen.

Tre ting vil påvirkes smitten

Regjeringen har igjen innført strenge tiltak for å begrense smittespredningen. De fraråder å ha flere enn ti gjester i eget hjem, men én gang i løpet av julen kan man ha 20 personer på besøk.

Smitteutviklingen etter jul vil i stor grad avhenge av tre faktorer, ifølge Steen:

Vaksinasjon. Etterlevelse av smitteverntiltakene. Omikronvarianten.

– Oslofolk har vært flinke til å vaksinere seg til nå, men jeg vil igjen oppfordre alle om også å ta booster-dosen. Og skulle du ennå ikke ha tatt 1. eller 2. dosen så er tiden inne til å gjøre det nå, sier han og fortsetter:

Han mener oslofolk gjennom hele pandemien har vært veldig gode til å etterleve gjeldende smitteverntiltak, til tross for at Oslo har levd med de strengeste tiltakene i lengst tid.

– Det ser igjen ut som om etterlevelsen også nå er god.

Den mest ukjente faktoren nå er utviklingen av omikronvarianten.

– Det kommer flere rapporter nå som kan tyde på at Omikron ikke er så alvorlig som delta og at vi derfor kan håndtere noe høyere smittetall etter hvert som den erstatter delta. Dette blir viktig å følge tett i tiden etter jul, sier han.

– Hvilken oppfordring har du til osloborgere i juleperioden?

– Julen er en tid for medmenneskelighet og omtanke for de som kanskje trenger det litt ekstra. Vi går inn i nok en jul med strenge restriksjoner. Mange er isolerte, mange er i karantene, mange er ensomme, noen er redde og engstelige. Julen er tiden hvor vi kan benytte anledningen til å strekke ut en hånd til noen som kanskje trenger det litt ekstra nå, sier Steen.

Han oppfordrer alle til å følge råd og regler og begrens den fysiske kontakten.

Vil holde skolene åpne

Steen opplyser at planen etter nyttår er å gå tilbake til de nasjonale tiltakene i skolene. Det innebærer rødt nivå på videregående skoler og gult nivå på ungdomsskoler og barneskoler.

– Paradokset er at disse trafikklysmodellene krever flere ansatte og mer ressurser til stede. Og nå går vi inn i en tid der andelen omikron og nærkontakter kommer til å øke. Det betyr at karantenekravene kommer til å legge stor belastning på ressursene i offentlig sektor og kommunene. Det kommer til å bli den største utfordringen slik jeg ser det, sier han.

– I hvilken grad vil det være mulig å holde skolene åpne denne vinteren?

– Skolene skal vi nok klare å holde åpne, men det er nok en del som kommer til å oppleve hjemmeundervisning hvis smitten blir veldig omfattende, sier Steen.

– Flere kommuner har gjeninnført karantenekrav for barn. Kan det være aktuelt for Oslo?

– Ikke per i dag. Vi har nok i veldig stor utstrekning lagt oss på de nasjonale retningslinjene, med unntak av et lite avvik da vi vedtok hjemmeskole. Vi stengte ikke skolene, men innførte hjemmeskole fra fredag, sier Steen.

Mandag meldte Helse- og omsorgsdepartementet at ansatte i skoler og barnehager får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden.

En uke før jul valgte Oslo å innføre digital undervisning for alle skolene.

– Men det var hovedsakelig knyttet til bemanning?

– Det er riktig.

– Kan ikke Oslo som kommune sikre en bedre bemanningssituasjon for å unngå hjemmeundervisning?

– Oslo gjør mye og har lang erfaring fra tidligere med å bruke vikarer og justere bemanning for eksempel i sykdomsperioder og influensaperioder. Men det er klart at det finnes en grense for når man ikke lenger klarer å levere kvalitativ undervisning, og det utfordrer dagens koronasituasjon oss på, sier Steen og fortsetter:

– Men vi gjør alt vi kan for å holde skolene maksimalt åpne. Det er først og fremst fordi det er mange elever som behøver og trenger den arenaen, det lærte vi under den første bølgen. Konsekvensene for en del sårbare grupper var ganske alvorlig. Den balansen må man hele tiden finne.

Ingen egne tiltak

– Kommer Oslo til å legge seg mer på en nasjonal linje fremover?

– Jeg tror nok at så lenge Oslo ikke har en dramatisk mer alvorlig smittespredning enn resten av landet, vil det være naturlig å se på de nasjonale tiltakene som førende også for Oslo. Så kan man komme til spesielle situasjoner, for eksempel på grunn av karantenereglene, som gjør at store deler av samfunnet blir påvirket slik som med skolene, sier han.

Steen trekker frem at Oslo nå står for 17–25 prosent av de nasjonale smittetilfellene per dag.

– Vi har jo ligget på 35–40 prosent før, da Oslo var episenteret. Da var det behov for egne oslotiltak. Nå er dette mer et generelt problem over hele landet og da er det naturlig at også Oslo tenker at vi følger de nasjonale retningslinjene, sier Steen.

– Hadde deres fagfolk samme formening som nasjonale helsemyndigheter om hvilke tiltak som var nødvendig å innføre i Oslo, som for eksempel skjenkestopp?

– Vi hadde nok ikke noen egne tiltak på blokken hvor det sto skjenkestopp, men nå var det mye som skjedde på kort tid. Det er litt over fire uker siden vi hørte om omikron for første gang, så vi hadde nok ikke gjennomført vår analyse dypt nok til å si noe om skjenkestopp var et riktig tiltak. Herom strides vel fortsatt de lærde, sier Steen.

Han peker på at skjenking i seg selv ikke bidrar til smittespredningen, men at det er atferden som endrer seg.

– Hvordan ser du for det de neste 2–3 månedene i Oslo?

– Nasjonale myndigheter har vært klare på at de nasjonale tiltakene gjelder frem til 14. januar, og så må man gjøre en vurdering. Vi samler nå veldig mye kollektiv kunnskap om omikron. Det vil nok være førende for hvordan vi skal leve etter 14. januar, sier han.