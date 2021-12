MOBILISERER: Kommunedirektør Georg Smedhus sier kommunehelsetjenesten er svært presset av pandemien.

– Omikron kan slå ut helsetjenesten i kommunene

Omikron-smitten sprer seg så raskt at Indre Østfolds kommunedirektør frykter at tjenester som må være åpne blir truet. Nå er ansatte fra andre deler av kommunen mobilisert for å sikre driften av sykehjemmene i julen.

Av Anne Stine Sæther og Javad M. Parsa

Kommunedirektør Georg Smedhus sendte 10. desember ut en mail til alle ansatte i kommunen med 45.000 innbyggere: «Vi har nå en ekstremt krevende koronasituasjon med over 80 nye smittede i går og over 120 onsdag. Det betyr at vi kan forvente en «eksplosjon» i antall nærkontakter og mange ansatte i karantene. Dette kan nå bli i et omfang der tjenester vi MÅ ha åpne blir truet.»

Fem dager senere vurderte Smedhus smittesituasjonen som så eskalerende at hver enhetsleder ble bedt om å finne 1–3 personer som kunne gå en opplæringsvakt på en av kommunens institusjoner.

OPPLÆRING: Beboerne Elin Andersen (til høyre på bilder) og Ingrid Skjør i blå jakke, bretter kjøkkenhåndklær på langtidsavdelingen mens en av gruppene som kan bli bedt om å stille opp julen, vises rundt: til høyre enhetsleder Gerd Anette Simonsen. Ved siden av henne fra høyre: Karen Tordardotter, Magne Tronstad, Mette Solvang, kommunedirektør Georg Smedhus og Anette Nordskogen.

– Rørende respons

Nå har 120 ansatte fra alle deler av kommunen meldt seg klare til å steppe inn og sørge for at gamle og syke får god omsorg hvis ansatte på sykehjemmene blir rammet av omikron-utbruddet. Det gjør kommunedirektøren litt mindre bekymret før juledagene.

– Det har vært veldig mye fokus på presset på sykehusene gjennom pandemien. Primærhelsetjenesten ute i kommunene er like hardt rammet. Den er i utgangspunktet ikke rustet til å håndtere en pandemi. i av dette omfang og det er vi, og ikke sykehusene, som står i første linje. Omikron-smitte kan slå ut helsetjenesten i kommunene, sier Smedhus.

I flokken av hjelpere som informeres av enhetsleder Gerd Anette Simonsen, er det enkelte som kaller pandemifasen med omikronsmitte for «verdens lengste oppløpsside.» Hun er glad for å få hjelp til å gjennomføre den.

– Responsen har vært rørende. Det er hender og føtter vi trenger. Folk har meldt seg og er klare til å brette opp ermene. Vi er takknemlige, sier Simonsen.

OPPLÆRING: De aktuelle innstepperne skal ta seg av oppgaver som avlaster fast ansatte. Søppelhåndtering kan bli en jobbene de utfører.

– Avlaste personalet

Løkentunet har 100 plasser fordelt på ni avdelinger med kort- og langtidsplasser og skjermet avdeling. Kommunen har fem sykehjem med en blanding av korttid- og langtidsplasser.

– Akkurat nå har vi utbrudd på en avdeling. Vi har gode rutiner når dette skjer. Vi har en fantastisk arbeidsflokk som har stått på lenge og leier i tillegg vi inn personale fra bemanningsbyrå. Vi forventer ikke at ansatte fra andre deler av kommunetjenestene skal erstatte de faste ansatte. Men de kan utføre mange praktiske gjøremål som avlaster det faste personalet, sier Simonsen.

«Alle mann på dekk»

Skulle omikron slå så hardt til som kommunaldirektør Smedhus frykter, vil blant annet en barnehagelærer, en sosionom, en rektor, en driftstekniker, en prosjektmedarbeider i bygningsavdelingen, en renholder, en SLT-koordinator og en barnevernsmedarbeider stå klare til å la ribbe være ribbe på julaften og melde seg til tjeneste på sykehjemmet. De nølte ikke med å melde seg da behovet ble kjent: «Nå er det alle mann på dekk», «ribba smaker like godt på førstedag», «hvis det kniper her, er det ikke noe å grunne på» og «det skulle bare mangle», melder de ferske vikarene.

Foreløpig skal de bare forberede seg på å trå til. Men smittetallene bekymrer og de er forberedt på en telefon fra kommunehelsetjenesten i løpet av juledagene.

– Vi hadde 98 nye smittede tirsdag. Vi må forberede oss på å kunne omdisponere og / eller beordre ekstraarbeid på mange ansatte de neste ukene, sier kommunedirektør Smedhus.

FLOTT ENGASJEMENT: Kommunedirektør Georg Smedhus er svært fornøyd med responsen fra kommunens ansatte. 120 har meldt seg for å jobbe i pleie- og omsorg hvis omikron-smitten fører til karantene og sykemeldinger.

Mange oppgaver

De potensielle vikarene er forberedt på å være verter på stuene i avdelingene, på å rydde og vaske, tømme søppel og følge på toalettet. Tester skal kjøres til legevakten som sender dem videre til analyse på Sykehuset Østfold. Det er mange oppgaver som må utføres.

– I barnehagen har mange ferie. Det er viktig å vise at man kan stille opp, sier Karen Tordardotter som jobber i barnehage.

JULEFREDEN TRUES: Syke

Alle som stiller opp som ekstrahjelp i kommunehelsetjenesten i julen, får god økonomisk kompensasjon. Smedhus har foreløpig meldt om behov for ekstra innsats til og med uke 2, men utelukker ikke at det kan bli aktuelt å omdisponere personell lenger utover vinteren om FHIs prognoser slår til.

