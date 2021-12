TIL STORTINGET: Trygve Slagsvold Vedum kommer mandag til Stortinget etter uklarheter rundt lønnsstøtteordningen.

Enighet om lønnsstøtteordning – øker til 40.000 kroner

Regjeringen og SV ble mandag ettermiddag enige om lønnsstøtteordningen. Det omstridte makstaket på 30.000 kroner i måneden per ansatt økes til 40.000.

Det skriver Arbeiderpartiet i en pressemelding. Regjeringen har flertall sammen med SV for ordningen.

Dette er de enige om:

Øker maksbeløpet for lønnsstøtte: Partiene er enige om at maksbeløpet økes til 40.000 kroner i måneden per ansatt, begrenset til maks 80 prosent av den ansattes bruttolønn. Ordningen vil gjelde med tilbakevirkende kraft fra 1. desember. I tillegg heves minimumsbeløpet per ansatt ved omsetningsfall på 20 prosent fra 3000 kroner til 4000 kroner.

Utsetter frist for å hente permitterte arbeidstagere tilbake: Ap, Sp og SV gir også bedriftene forlenget frist på å ta tilbake permitterte ansatte, slik at de heller kan gå over til lønnsstøtteordningen. Fristen endres fra 21. til 23. desember.

Kommunene får ekstrautbetaling: Partiene er enige om at 500 millioner av regjeringens varslede 1000 millioner til kommunal kompensasjonsordning bevilges i nysalderingen for 2021.

– Det er viktig for Arbeiderpartiet at vi har lyttet til partene i arbeidslivet, og kommet frem til en ordning som gjør at mange ansatte kan være i jobb, istedenfor å bli permittert. Vi ser at bedrifter allerede har begynt å trekke permitteringsvarsler – det gleder oss, sier finanspolitisk talsperson Eigil Knutsen i Arbeiderpartiet etter enigheten.

MED PÅ ORDNINGEN: SV og Kari Elisabeth Kaski.

SV: – Ikke perfekt

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier dette etter at ordningen er på plass:

– I over ett år har SV presset på for å få på plass en lønnsstøtteordning. Det er på høy tid at dette kommer på plass, og jeg er glad for at SV har bidratt til at vi får en bedre ordning slik at færre slipper å gå inn i jula i permisjon, selv om lønnsstøtteordningen slik den er nå ikke er perfekt. Derfor må også regjeringen revidere og oppdatere ordningen i januar, i dialog med partene.

Må møte i Stortinget

Dagen før fristen opprinnelig gikk ut for å trekke permitteringsvarsler, må finansministeren møte i Stortinget. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa i helgen at EUs konkurranseregler setter et tak på 30.000 kroner i måneden per ansatt i lønnsstøtte.

Men dette ble tilbakevist av Esa, EØS-avtalens overvåkningsorgan, som overfor NTB slo fast at EØS-regelverket ikke går inn på størrelsen på den enkeltes lønn:

– Innunder regelverket kan det gis støtte på inntil 80 prosent av lønnen i en lønnskompensasjonsordning. Hvor stor lønn den enkelte har, er irrelevant, sa kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa søndag.

– Kan ha feilinformert Stortinget

Det gjorde at store deler av opposisjonen krevde en redegjørelse fra Vedum. Frp-leder Sylvi Listhaug ba om svar på disse spørsmålene:

– Har statsråden feilinformert Stortinget og brukt EØS-avtalen feilaktig for å innskrenke mulighetene for en akseptabel lønnsstøtteordning? Kan statsråden redegjøre for hvilket handlingsrom Norge har?

Søndag kveld sa Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru at også Høyre vil ha Vedum til Stortinget for å forklare seg.

– Det ser ut til at finansministeren kan ha feilinformert Stortinget. Dette er vi nødt til å få klarhet i, sa Bru til NTB.

Esa vil ikke kommentere dialogen med regjeringen før Vedum møter i Stortinget mandag.

– Vi fortsetter den dialogen vi har med Finansdepartementet og andre for å få på plass disse støtteordningene, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa til VG mandag ettermiddag.