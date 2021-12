FORNØYD: Erik Fjellheim er glad for å kunne stikke innom vaksinesenteret og få sin boosterdose.

Fikk 520 vaksine-avbestillinger på én dag

GJETTUM (VG) Mens Erik Fjellheim (55) tok initiativ til å få sin boosterdose før innkallelsen kom, velger mange i Bærum å avbestille, eller ikke møte opp til sin vaksinetime denne julen. FHI tror ikke Norge når sitt kortsiktige vaksinemål.

– Jeg har ikke lyst til å bli skikkelig syk, sier Fjellheim til VG idet han er på vei inn Bærum kommunes vaksinesenter på Gjettum.

Han er glad for at vaksinesenteret tilbyr drop-in i romjulen. Og for at naboen hans tipset ham om det.

– Dette blir min tredje dose, forteller 55-åringen, som bor bare noen (lange) steinkast unna.

– Takknemlige for drop-in

Inne på vaksinesenteret viser Fjellheim legitimasjon ved en improvisert skranke. Han får et helt klasserom for seg selv, av smittevernhensyn siden han lar VG bli med på prosessen.

Deretter setter legestudenten Yones Al Amin boosterdosen som gjør at Fjellheim får beste mulige beskyttelse mot alvorlig sykdom en god stund fremover.

TREDJE DOSE: Yones Al Amin setter vaksinen i armen til Erik Fjellheim.

I romjulen tar vaksinesenteret i Bærum imot innbyggerne til fastsatte tidspunkter før klokken 11 og drop-in etter 11, forteller teamleder Marielle Falck.

– Vi merker på telefonen at veldig mange er takknemlige for drop-in-tilbudet. De vet gjerne hvilken dato de ønsker vaksinering, men vil ikke binde seg til et bestemt tidspunkt, enten fordi de skal hjem fra fjellet eller ikke helt vet hvordan dagen går opp, forteller Falck.

– Og mange møter ikke opp til de fastsatte timene?

– Ja, det så vi allerede i forrige uke. Da hadde vi én av dagene sendt innkalling til 750, omtrent, hvorav 230 takket ja. Men så fikk vi omtrent like mange på drop-in.

Men det betyr altså at hele 520 ikke møtte opp til timen sin den dagen.

Trolig flere årsaker

Dette kan bidra til å forklare hvorfor smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) mandag sier til VG at man neppe når målet om 700.000 vaksinedoser på to uker – fordi tempoet i vaksinasjonen «går litt langsommere enn forutsett».

Marielle Falck mener at årsaken til frafallet i Bærum er mer sammensatt enn at mange reiser bort i julen.

– Det kan være mange årsaker. Vi har jo et enormt smittetrykk i Bærum. Det er godt mulig at mange er i karantene, har symptomer og tilsvarende, så jeg vil ikke helt avskrive det sånn at folk ikke vil komme på grunn av at de har juleferie, sier Falck, som forteller at Bærum i forrige uke hadde et smittetrykk på 1800 per 100.000 innbyggere – ni ganger den grensen som tidligere gjorde at land «ble røde».

I tillegg var det flere som fryktet at vaksinebivirkninger skulle påvirke julefeiringen, mens andre hadde reist til fjells og trodde at innkallingene først ville komme etter julen, oppsummerer teamlederen.

Slipper bilkø

– Gir folk beskjed om at de ikke vil møte opp til timen sin?

– De fleste sier ifra. Absolutt. Og så vil de jo få et nytt tilbud. Selv om du ikke møter og ikke gir beskjed, vil du fortsatt få en ny innkalling, forsikrer Falck.

FERDIG: Nå trenger ikke Erik Fjellheim flere coronavaksiner på en stund.

For Erik Fjellheims del er det ikke nødvendig med en innkalling nå som han har fått sin tredje dose. Nå har han et godt håp om å slippe helt unna virussykdommen som hittil har tatt livet av minst 1258 personer og smittet snaut 380.000 i Norge.

– Jeg har vært veldig heldig og har sluppet unna så langt, sier Fjellheim, som jobber for Olav Thon i Oslo.

– Merker du personlig noe til denne pandemien?

– Jeg gjør jo det. Det er blitt veldig fint å kjøre inn til Oslo, smiler Fjellheim.