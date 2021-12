KLOKKEKLAR TRUSSEL: Budskapet fra hackerne som står bak dataangrepet mot Amedia var ten klar trussel om å avsløre viktige dokumenter.

Hackernes beskjed til Amedia: «Viktige dokumenter er klare til å avsløres»

Datahackerne har fremstilt en tydelig trussel til Amedia etter angrepet natt til tirsdag 28. desember.

Det skriver Romerikes Blad.

Flere av Amedias sentrale datasystemer er satt ut av drift etter dataangrepet, og ingen papiraviser ble publisert onsdag.

Det er fremdeles ukjent hvem som har fremsatt løsepengekravet eller hvilken nasjonalitet hackerne har. Følgende beskjed lå ifølge lokalavisen i tekstfilen i Amedias systemer:

«Your network has been breached and all data were encrypted. Personal data, financial reports and important documents are ready to disclose.»

Oversatt til norsk: «Nettverket ditt har blitt brutt og alle data ble kryptert. Personopplysninger, økonomiske rapporter og viktige dokumenter er klare til å avsløres.»

Tydelig trussel

Det hersker dermed ingen tvil om at hackerne har fremsatt en tydelig trussel. Ifølge Romerikes Blad inneholder tekstfilen også en oppskrift for hvordan løsepenger skal utbetales, samt beskjed om å ikke kontakte politiet og en oppfordring om å innbetale pengene.

Stein Damman, direktør for sikkerhet og samsvar i Amedia, har avvist at det er aktuelt å følge oppfordringen:

– Vi kommer ikke til å gå i dialog med hackerne. Vi overlater denne saken til politiet, sa Damman under en digital pressebrifing onsdag ettermiddag.

Amedia jobber nå med å få oversikt over hackerangrepet som førte til stopp i produksjonen av papiraviser. Både Kripos og Europol er koblet inn.

72 timers frist

Da VG var i kontakt med Datatilsynet onsdag ettermiddag, hadde Amedia ikke meldt inn en avviksmelding.

– Men de har vært i kontakt med oss, noe som er vanlig etter slike angrep. Dersom det er betydelige brudd på personopplysningssikkerheten skal Amedia melde avviksmelding til oss innen 72 timer fra de har konkludert med at det er «rimelig høy grad av visshet» for at personopplysninger er på avveie, sier Anders Ballangrud, senior kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet, til VG.

– Vi har forståelse for at Amedia trenger tid på å jobbe med å finne ut av dette, understreker han.

HÅNDTERER HACKERANGREPET: Pål Nedregotten, konserndirektør data og teknologi i Amedia.

Under presseorienteringen opplyste Amedia at de er kjent med meldeplikten og at de gjennom onsdagen har jobbet mye for å få oversikten over situasjonen.

I et telefonintervju med VG i 18-tiden onsdag bekrefter konserndirektør Pål Nedregotten i Amedia at avviksmelding vil bli meldt.

– Vi har jobbet med at det skal komme en avviksmelding fra oss til Datatilsynet i løpet av dagen. Den vil komme, sier Nedregotten.

– Den inneholder en beskrivelse av dataene som kan være på avveie.

– Du sier «kan». Betyr det at det er data på avveie?

– Det er det vi må anta.

Ikke unikt

Ifølge Nedregotten er det tvilsomt om hackerne har skreddersydd budskapet sitt til Amedia.

– Vi tror at det er et budskap som ikke er laget for oss spesifikt, selv om det inneholder brukernavn og passord. Hackerbudskapet er en melding som du finner om du googler disse ordene på nettet. Her har noen bare tatt en standardbeskjed og lagt den på serveren. Det er et generelt budskap. Alle som opplever dataangrep som dette får noe liknende, sier han til VG.

– Hva betyr det for alvorlighetsgraden?

– Alvorlighetsgraden er det den er. Det kunne vært verre, men det er likevel et alvorlig angrep.

– Kommer det papiraviser ut torsdag?

– Vi ligger an til å få trykket et tjuetalls aviser i morgen. Vi jobber på spreng for å komme i en posisjon der vi kan få publisert alle papiravisene på fredag, opplyser Nedregotten.