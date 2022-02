SØRGER: Jeanette Tjøstheim Olsen (32) og Helen Tjøstheim Olsen (32) besøker farens grav ved Tau kirke i Strand kommune. Harald Olsen ble 60 år.

Harald Olsen (60) tok sitt eget liv – nå varsler familien søksmål

TAU (VG) Harald Olsen (60) tok sitt eget liv etter at han mistet jobben. Nå varsler enken søksmål mot hans tidligere arbeidsgiver.

Brønnspesialisten Harald Olsen (60) hadde blitt oppsagt under pandemien, men var sikker på at han skulle bli gjeninntatt da selskapet vant flere kontrakter.

Det skjedde ikke. I stedet fikk trebarnsfaren fra Tau i Rogaland en beskjed han fryktet ville ta fra ham alle fremtidige muligheter til å få nytt arbeid i oljebransjen.

I et brev fra selskapet til Olsens advokat sto det at selskapet hadde snakket med ansatte, leverandører, kunder og samarbeidspartnere om Olsen.

Flere hadde nevnt at han var autoritær, lite ydmyk og at han var vanskelig å jobbe med. Han hadde ikke tillit. Folk gruet seg til å gå på jobb på grunn av Olsen, het det.

Brevet fra selskapet var datert 25. mai 2021. Fire dager senere tok Harald Olsen sitt eget liv.

– Dette knuste ham fullstendig. Brevet var et karakterdrap, sier Harald Olsens enke, Janne Olsen (53), til VG.

Hun har varslet søksmål mot brønntjenesteselskapet Archer Norge AS etter at Olsen valgte å avslutte livet for åtte måneder siden.

I et søksmålsvarsel til selskapet krever Janne Olsen erstatning og oppreisning for skaden som førte til mannens død, og tapet hun ble påført ved at han ikke ble gjeninntatt i stilling. I tillegg krever hun erstatning og oppreisning fra Archer og HR-direktøren, som hadde underskrevet brevet, for ærekrenkelse av Olsen.

– Harald Olsen er død som følge av arbeidsgivers utilbørlige handlinger i denne saken, skriver Janne Olsens advokat Bent Endresen i søksmålsvarselet.

Om brevet Olsen fikk, skriver Endresen:

– Det som står er åpenbart ikke sant. Det finnes ikke et eneste skriftlig dokument der arbeidsgiver kan vise til at man har mottatt meldinger om Olsen av den karakter som går frem av disse påstandene. Tvert imot har han fått positive tilbakemeldinger både muntlig og skriftlig i personalsamtaler.

Dag Skindlo er konsernsjef i Archer Norge AS.

– Jeg vil ha gjenopprettet Haralds renommé og ære. Det er det viktigste for meg. Det siste Harald ba meg ordne i sitt avskjedsbrev var gjeninntakelsen i Archer, sier hun.

Archer Norge AS har avvist ethvert krav knyttet til Harald Olsens død.

Administrerende direktør Dag Skindlo i Archer Norge AS skriver i en e-post til VG:

– Vi syns alle det er forferdelig trist at Harald Olsen valgte å ta sitt liv og føler med de pårørende, men vi bestrider at selskapet og ansatte hos oss bærer ansvar for hans valg og handlinger. Fagekspertise har lært oss at det er mange og sammensatte årsaker til at noen velger å ta sitt liv. Vi mener det er feil å peke på Archer, spesielt overfor de ansatte som har jobbet med denne saken. Vi har fått god støtte i dette fra medisinsk faglig hold.

Skindlo skriver videre at det ikke vil være riktig av Archer å kommentere konkrete påstander og beskyldninger i en sak der det er varslet søksmål.

– Skulle det komme til en rettssak vil Archer selvfølgelig legge frem sitt syn, og retten vil fatte sin beslutning basert på det som er kommet frem i rettssalen.

fullskjerm neste BLE ENKE: Janne Olsen mistet ektemannen Harald i mai i fjor. 1 av 2 Foto: Hallgeir Vågenes

Sammen med tvillingdøtrene Helen Tjøstheim Olsen (32) og Jeanette Tjøstheim Olsen (32) møter Janne Olsen VG i eneboligen på Tau der familien flyttet inn i 1998. En tredje datter bor i Sandnes. Til sammen har døtrene syv barn som har mistet en morfar.

– Far var helt forsvarsløs mot disse påstandene, som aldri er dokumentert. De ville bli kvitt ham, og de brukte alle midler for å få det til. Det er det som er så sårt, at han ikke hadde en sjanse til å forsvare seg, sier Jeanette og Helen.

fullskjerm neste STELLER GRAVEN: Jeanette Tjøstheim Olsen (t.v.) og Helen Tjøstheim Olsen steller farens grav på kirkegården på Tau. 1 av 2 Foto: Hallgeir Vågenes

Coronapandemien rammet også olje- og gassnæringen. 30. mars 2020 ble Harald Olsen oppsagt fra stillingen som Operations Supervisor i Archer Norge, på grunn av overtallighet. Han hadde sin siste arbeidsdag 30. juni.

I oppsigelsesbrevet understreker selskapet at Olsen har fortrinnsrett til ny tilsetting, med mindre han ikke er kvalifisert for den aktuelle stillingen.

15. april lyste Archer ut tre stillinger som Operation Supervisor Onshore. Olsen søkte på stillingen og ble innkalt til intervju 19. april. Selskapet konkluderte med at han ikke oppfylte hverken formelle krav eller krav til relevant erfaring, og at «uansett er erfaringen fra langt tilbake i tid og således utdatert».

– Han trodde dette intervjuet var en formalitet, og at han bare skulle få vite når han skulle begynne å jobbe. I stedet ble han konfrontert med mange beskyldninger han ikke hadde hørt om før, sier Janne.

– Intervjuet ble holdt på Teams, med tre ansatte i Archer. Han satt alene her i stuen foran pc-skjermen. Han mot de tre. Det er så vondt å tenke på, sier Jeanette.

SAVNET: Harald Olsen (60) etterlot seg kone, tre døtre og syv barnebarn. På gravstedet er det laget et hjerte av småstein.

Harald Olsen skrev et avskjedsbrev før han tok sitt eget liv den siste lørdagen i mai i fjor. Brevet ble sendt til kona Janne, hans advokat og til bestekameraten Tor-Erik Grønlie Olsen (53).

I brevet – som VG har sett – skriver Olsen at han ikke orker å stå i skammen det er å ikke bli gjeninntatt i selskapet «på grunn av usannheter som ble påstått».

– Uansett hvordan jeg ville forklart dette i en prosess, ville det hengt med mitt navn.

Han skriver også at miljøet er så lite at alle før eller siden ville høre hvorfor Archer ikke tok ham inn igjen, og at «sant eller usant betyr lite her».

SINTE: Søstrene Helen Tjøstheim Olsen (t.v.) og Jeanette Tjøstheim Olsen mener Archer behandlet faren på en utilbørlig måte.

Jeanette og Helen sier at faren ikke var interessert i noen økonomisk kompensasjon fra selskapet.

– Det handlet ikke om penger. Far ville stå opp om morgenen og gå på jobb. Han ville ha en fast jobb å gå til.

Selv om ektemannen var preget av det som skjedde, sier Janne Olsen at hun aldri tenkte tanken at mannen skulle ta sitt eget liv.

– Han var fortvilet, men ikke deprimert, slik jeg vurderte det. Harald var en person som fant løsninger på alt. Men nå hadde han et problem som han ikke visste hvordan han skulle løse. Jeg hadde aldri sett ham så hjelpeløs.

Info Dette sto om Harald Olsen i brevet fra HR-sjefen «I etterkant av forrige ansettelsesforhold har Archer hatt samtaler med ansatte i Archer, leverandører, samarbeidspartnere og kunder. I samtalene er det nevnt av flere ansatte at Olsen er autoritær og lite ydmyk, at han er vanskelig å jobbe med og at flere har gruet seg til å gå på jobb på grunn av Olsen. I samtaler med kunder Olsen tidligere har jobbet med blir det nevnt at han ikke er forutsigbar, skaper usikkerhet og mistillit, er påståelig, lite ydmyk og at de ikke har tillit til Olsen. Utfordringer med Olsens væremåte ble også tatt opp med han muntlig i forrige arbeidsforhold». «Basert på dette er det Archers klare oppfatning at Olsen mangler flere av de personlige egenskapene som kreves i stillingen som Operation Supervisor Onshore. Videre er Archer bekymret for hvilken påvirkning en eventuell ansettelse av Olsen vil få for arbeidsmiljøet rundt han. Oppsummert har Archer etter en helhetsvurdering av Olsens faglige og personlige egenskaper kommet til at han ikke er kvalifisert for stillingen som Operation Supervisor Onshore, og har derfor ikke fortrinnsrett til stillingen etter aml. § 14-2(1)». Vis mer

Harald Olsen hadde på dette tidspunktet fått et konsulentoppdrag som operasjonsingeniør på et brønnvedlikeholdsprosjekt i Skottland, der også bestekameraten jobbet.

Allerede torsdag 3. juni skulle han gå om bord på et skip i Bergen med kurs for Peterhead i Skottland. Skipets oppdrag var vedlikehold av oljebrønner i britisk sektor, og Olsen skulle lede arbeidet ved kai før seilasen til oljefeltet.

– Torsdag hadde han vært hos legen og fått helseattest, før turen til Skottand. Om kvelden så han Manchester United spille europaligakamp mot Villareal. Fredag så vi «The Voice» og «Senkveld» på tv, sier Janne.

REAGERER: Helene Tjøstheim Olsen (32) (t.v.) og Jeanette Tjøstheim Olsen (32) mener faren ikke hadde noen mulighet til å forsvare seg mot påstandene som hans tidligere arbeidsgiver rettet mot ham.

Lørdagen brukte Harald, Janne, Jeanette og samboeren hennes dagen til se på huset som Helen og samboeren holdt på å bygge på Jørpeland, kommunesenteret i Strand kommune.

Etterpå dro hele familien, og de fire barnebarna, til sentrum for å spise is i sommervarmen. Etter å ha kost seg sammen i en times tid, dro alle hver til sitt.

Deretter gikk Harald og Janne på torget for å handle inn til grilling med barn og barnebarn dagen etter. Alt virket tilsynelatende normalt.

– Da vi kom hjem etter handleturen gikk Harald opp i andre etasje for å hvile. Det siste han sa til meg var at «jeg gleder meg til i morgen når ungene kommer hjem. Det blir kjekt». Jeg gjorde husarbeid og hvilte meg på sofaen etter hvert.

Etter en time våknet Janne fra middagshvilen. Hun ble vekket av familievennen Per Holstein, som hadde blitt kontaktet av Haralds advokat etter at hun mottok avskjedsbrevet

– Da var han ikke i huset, sier hun.

– Jeg og Per kjørte for å lete etter Harald. Advokaten hadde slått alarm, og det var ambulansen som fant ham først.

Info Her kan du få hjelp Kirkens SOS døgnåpne telefon: 22400040. De har også chat, hvor de svarer innen 24 timer.

Mental Helses døgnåpne og gratis hjelpetelefon: 116 123

Røde Kors-telefonen for barn og unge: Åpen mandag-fredag 14-20: 800 333 21

På Røde Kors' nettsider kan du også chatte, diskutere og sende mail hvis du har spørsmål eller trenger noen å snakke med.

Alarmtelefonen for barn og unge: Er gratis og åpen 15.00-08.00 og døgnåpen på helligdager og i helger: 116 111 Vis mer

Tor-Erik Grønlie Olsen møtte Harald Olsen første gang på Stavanger lufthavn i 1991. De var på dette tidspunktet kolleger i samme selskap, Smedvig Petro Services, skulle til Houston i Texas på et kurs.

De ble fort bestevenner, og bygget senere hus bare et steinkast fra hverandre på Tau i Strand kommune i Rogaland.

– Harald var sikker på at han ville få jobb igjen. Han gikk bare og ventet på at en kontrakt med Equinor skulle reforhandles, sier Grønlie Olsen.

fullskjerm neste BESTEKAMERATEN: Tor-Erik Grønlie Olsen sier beskyldningene som ble rettet mot Harald Olsen gikk hardt inn på bestekameraten. 1 av 3 Foto: Hallgeir Vågenes

Han sier brevet gikk hardt inn på kameraten.

– Han klarte ikke å gi slipp på det. Han grublet og grublet.

Torsdag 27. mai hadde Grønlie Olsen en lang samtale med Harald på Teams. Da befant Tor-Erik seg i Skottland, der han satt i coronakarantene. Dagen etter skulle de møtes og begynne å jobbe sammen. Harald skulle også bo hos Tor-Erik.

– Han sa han gledet seg til å komme over.

DET SISTE BILDET: Dette bildet sammen med et av barnebarna er tatt dagen før Harald Olsen (60) tok sitt eget liv 29. mai i fjor.

Grønlie Olsen mener Harald Olsen var vel kvalifisert for jobben han hadde søkt på i Archer.

– Å hevde noe annet er helt skivebom. Harald var en av de mest kompetente på sitt felt i bransjen. Han hadde lang erfaring som brønnekspert. Han hadde veldig gode skussmål. Egentlig var jobben han hadde hatt mer komplisert og vanskeligere enn den han søkte på.

Harald Olsen begynte i oljebransjen midt på 80-tallet. I 1990 ble han ansatt i Smedvig Offshore, som ble kjøpt opp av boreselskapet SeaDrill i 2006. SeaDrill skilte ut Seawell som eget selskap i 2010 og året etter endret Seawell navn til Archer.

I perioden 2007 til 2010 var han ansatt som konsulent for daværende Statoil. Året etter som frittstående konsulent for Statoil. Han jobbet også for den britiske energigiganten BP i Aserbajdsjan.

I oktober 2018 begynte Olsen i Archer, der SeaDrill er største aksjonær.

Kameraten sier han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene av Olsen.

– Han fikk aldri en advarsel, aldri en irettesettelse, så vidt jeg vet. Han fortalte heller aldri om at han hadde vært i noen korrigeringssamtale. Det er jo en leders ansvar å ta tak i slike problemer som Archer har hevdet de hadde med ham, sier Tor-Erik Grønlie Olsen.

Grønlie Olsen var en av de tre som mottok avskjedsbrevet på e-post:

– Det å få et selvmordsbrev på den måten, det unner jeg ingen. Det er uten sidestykke den verste opplevelsen jeg har hatt. Da jeg leste brevet, en time etter at det var sendt, visste jeg at Harald var død. Det var fælt.

VARSLER SØKSMÅL: Familien tar varslet søksmål mot Harald Olsens tidligere arbeidsgiver etter at 60-åringen tok sitt eget liv i mai i fjor.

Archer Norge AS sin advokat er Mira Tengesdal Torstenbø i Advokatfirmaet Arntzen de Besche. I et brev til Harald Olsens advokat sendt 6. juli, skriver hun at både Archer og selskapets HR-direktør avviser ethvert krav knyttet til Olsens død.

Ifølge advokaten mottok seks personer oppsigelse på grunn av lavere aktivitet, i hovedsak knyttet til corona, i fjor vår.

– Etter en stund tok aktiviteten i markedet seg opp og Archer vant to store kontrakter. Det ble derfor behov for å bemanne fire stillinger som Operations Supervisor. Dette er en annen stilling enn Olsen hadde på oppsigelsestidspunktet, skriver hun i brevet, som VG har kopi av.

Advokaten skriver at det ble gjort en vurdering av Olsens søknad, men at det underveis kom frem at flere av Olsens tidligere kollegaer reagerte på at han eventuelt skulle komme tilbake.

Det ble da besluttet å kalle de aktuelle personene inn til samtale, for å avdekke bakgrunnen for bekymringen, skriver hun. Ifølge advokaten ble det avholdt samtaler med fire ansatte i nøkkelstillinger og to kunder.

– Etter samtalene ble det foretatt en samlet vurdering (hvor også faglige kvalifikasjoner og erfaring ble vektlagt). Det ble konkludert med at Olsen ikke var kvalifisert til stillingen.

VARSLER SØKSMÅL: Advokat Bent Endresen har sendt et søksmålsvarsel mot brønnvedlikeholdsselskapet Archer på vegne av Harald Olsens enke. Bildet er tatt i 2011, da Endresen representerte fetteren til Birgitte Tengs.

I søksmålsvarselet ber Janne Olsens advokat Bent Endresen om at Archer fremlegger eventuell skriftlig dokumentasjon på at denne typen forhold ble tatt opp med Harald Olsen mens han jobbet i selskapet, slik Archer har hevdet.

– Det foreligger imidlertid ikke slik skriftlig dokumentasjon som etterspørres. Forholdet ble kun tatt opp muntlig med Olsen, skriver Tengesdal Torstenbø.

I et notat Olsen skrev like før han døde, avviser han at det hadde vært samtaler med arbeidsgiveren om dette.

Bent Endresens sendte i oktober en rettslig begjæring til Sør-Rogaland tingrett om å få utlevert navn på personene som skal ha uttalt seg ufordelaktig om Olsen til Archer. Dette har Archer avvist å etterkomme.

Tingretten avviste begjæringen om bevissikring 6. desember. Retten påla Janne Olsen å betale 7500 kroner i saksomkostninger til Archer, og samme beløp til HR-sjefen i selskapet.

– Navnene vil komme frem i en rettssak, sier advokat Bent Endresen.

AVVISER ANSVAR: Mira Tengesdal Torstenbø i Advokatfirmaet Arntzen de Besche representerer Archer Norge AS. Hun skriver at Archer avviser ethvert krav knyttet til Harald Olsens død.

I søksmålsvarselet skriver Endresen at Archer brøt arbeidsmiljølovens bestemmelser da Olsen ikke fikk tilbud om en av stillingene som «operations supervisor».

– I stedet for å tilby Harald Olsen stillingen ydmyker arbeidsgiver ham med å forlange at han skal søke på stillingen innkaller ham til intervju. Et intervju Harald Olsen åpenbart trodde var en formalitet. Det viste seg å ikke være riktig. I etterkant av intervjuet mottar han ikke bare et avslag på stillingen som han juridisk sett har et klart krav på å få. I tillegg mottar han et brev som fullstendig tilsidesetter all den erfaringen og kunnskapen Harald satt på, og hadde vist gjennom et helt arbeidsliv at han var kvalifisert til, med å påpeke manglende formell kompetanse.

Archers konsernsjef Dag Skindlo skriver i en e-post til VG om Endresens uttalelser:

– Fremstillingen fra advokat Endresen inneholder flere uriktigheter og feil som vil bli påpekt i en eventuell rettssak, og Archer tar sterk avstand fra anklagene han fremsetter. Archer ønsker ikke å prosedere saken i pressen, men vil påpeke at det er et uomtvistet faktum at Archer ikke var Olsens arbeidsgiver da han døde.