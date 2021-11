STORT SAVN: Opp mot 30 blomsterkranser til minne om Jacob Opheim, fyller plassen rundt alteret i Åkra kirke. Minneordene tyder på at mange var glad i den 37 år gamle mannen.

Jacob Opheim (37) begraves i dag: − Prisen han betalte var ufattelig høy

KARMØY (VG) 37-åringen som døde da han forsøkte å redde en gutt ut av vannet på Karmøy, begraves onsdag. Han beskrives som en kjærlig ektemann, en snill far og en god venn.



Av Caisa Linea Hagfors og Live Austgard (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det var heltemodig av Jacob å redde gutten, men prisen han betalte var ufattelig høy. Vi skulle selvsagt ønske at han reddet både gutten og seg selv, sier prost Ove Sjursen til VG.

Sjursen leder begravelsen til Jacob Opeim (37) i Åkra kirke på Karmøy onsdag. Det er en fullsatt kirke – preget av sterke følelser –som sørger over tapet av familiefaren.

Bak et hav av blomsterkranser med varme minneord, ruller bilder av 37-åringen på et stort lerret i bakgrunn.

De vitner om en livsglad og aktiv mann, far, bror og venn, som både store og små var svært glade i – og som ble revet bort altfor tidlig.

– Jacob var nesten altfor snill, forteller prosten under begravelsen.

– Han var uendelig glad i familien sin. Han var et ja-menneske når du spurte om hjelp.

BEGRAVES: Jacob Opheim (37) døde etter å ha prøvd å redde en gutt som falt i vannet på Karmøy. Bildet brukes i samråd med familien.

Ti dager har gått siden en mindreårig gutt havnet i vannet da han lekte på en molo på Sandve på Karmøy.

Opheim, som gikk tur i området, tok seg ut i vannet for å hjelpe gutten på land. Til slutt måtte både gutten og Opheim – som da var bevisstløs – reddes opp fra vannet av noen surfere.

Noen dager senere meddelte politiet den triste beskjeden: Mens gutten heldigvis ble reddet, døde Opheim i redningsforsøket.

Han døde på Haukeland sykehus med familien rundt seg, sa prosten i sin tale.

– Helt umenneskelig

I sine minneord under begravelsen, uttrykket Opheims nærmeste familie stor fortvilelse over hendelsen – og skildret en uerstattelig ektefelle og far.

– Han gjorde meg til en bedre person. Sammen har vi skapt et godt liv sammen. Han ga så mye av seg selv, og det elsket jeg med han.

– Han var min bestevenn og sjelevenn som jeg elsket over alt på jord, sa den etterlatte ektefellen i sin tale til en tårevåt forsamling.

TIL MINNE: De mange blomsterkransene til minne om Jacob Opheim (37).

Prosten forteller til VG familien har fått mye støtte og omsorg fra fjernt og nært den siste tiden.

Det har blant annet blitt arrangert et fakkeltog – med et overveldende oppmøte – og blitt opprettet en spleis til minne for Opheim.

– Det er tydelig at det er mange som har fått med seg denne katastrofen og ønsker å vise støtte. Alle som prøver å sette seg inn i det familien gjennomgår, forstår at det er helt umenneskelig, sier Sjursen.

Fraktet til land på surfebrett

Surfere som var med på å redde gutten og Opheim opp av vannet, har overfor VG beskrevet værforholdet og sjøen den dagen som utfordrende.

Tom Asheim var en av surferne som reagerte da de hørte skrik fra noen barn som sto på land.

– På grunn av skrikene skjønte vi etter hvert at det måtte foregå noe i vannet på andre siden av moloen, og vi padlet rundt så fort vi kunne, har Asheim tidligere fortalt til VG.

Da han og kompisen padlet rundt, fikk de øye på gutten i vannet og en mann som lå bevisstløs i vannet.

Etter hvert kom det flere surfere til. Sammen fikk de løftet mannen opp på et surfebrett.

– Det var en tragisk følelse. Jeg visste ikke hvor lenge han hadde ligget.