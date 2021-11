BÅDE OG: Elever i norsk skole trenger både nye, oppdaterte lærebøker i papir og digitale hjelpemidler som PC-er og nettbrett, mener lærerne. ILLUSTRASJONSFOTO

Slår alarm om lærebok-krise

Flagrende papirkopier er «lærebøker» for mange elever i norsk skole, melder lærere over hele landet. De varsler om kommuner som ikke lenger kjøper inn lærebøker.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

– Resultatet av læremiddel-mangelen er at nå kopieres det over en lav sko på norske skoler. Det kopieres mye mer enn det avtalen om kopiering gir adgang til. Blir det et tilsyn på dette, så risikerer skolene å ryke på en ubehagelig smell, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til VG.

Tidligere i år svarte tre av fire (76 prosent) tillitsvalgte lærere i norske grunnskoler at deres skole i liten grad hadde økonomiske midler til å fornye læremidlene etter innføringen av Fagfornyelsen i august 2020.

I en undersøkelse som forbundet gjennomfører i alle landets fylker nå i november, nesten halvannet år etter, viser tilbakemeldingene så langt at:

Svært mange kommuner og skoler kjøper ikke inn lærebøker.

Flere steder melder elever og foreldre fra om at de ønsker trykte læremidler, men uten respons.

Mange kommuner og skoler satser alt på nettbrett, men som ikke dekker læremiddelbehovet.

TRENGER PENGER: Utdanningsforbundets leder Steffen Handal har ett råd til den nye regjeringen: Pung ut med mer penger til oppdaterte lærebøker til de rundt over 800.000 elevene i grunnskolen og videregående skole.

Kopiering Lærere, ansatte og elever kan kopiere innhold til intern bruk.

Gjelder både fotokopiering og digital kopiering til f.eks. læringsplattform.

Kopieringsavtalen bidrar til at rettighetshaverne får betalt slik at nye åndsverk kan bli skapt.

En avtale gir, innenfor noen rammer, rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader og aviser, samt innhold fra internett.

Kopiering skal være et supplement og ikke en erstatning for kjøp. (Kilde: Kopinor) Vis mer

Lektor og tillitsvalgt for lærere i Trøndelag, Siri Denstad Langlo, understreker alvoret i lærebokmangelen.

– Jeg opplever dette som en desperat situasjon. Det er voldsomt tidkrevende og helt uforsvarlig at lærere uten lærebøker og lærerveiledninger skal lete rundt og google etter lærestoff som skal passe inn i Fagfornyelsen, sier Siri Denstad Langlo til VG.

Heldig

Hun er lektor i videregående skole og omtaler seg som en av de heldige som har tilgang til nye lærebøker og oppdaterte læremidler i sin jobb. Men som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Trøndelag, skjemmes hun over hva mange lærerkolleger må basere undervisningen sin på.

– Dette er ille for både elever og lærere, og kanskje spesielt utfordrende for nyutdannede lærere. De må lage sine egne «lærebøker» basert på egne søk. Eller de har gjerne tilbud om å bruke gamle lærebøker som er helt utdatert, beskriver Langlo, som tidligere i høst skrev kronikken Det ryker fra kopimaskinen i norsk skole.

OLJELÆRE: Olje fremstilles som en viktig råvare, men helt uten klimamessig kontekst i gamle lærebøker, påpeker lektor Siri Denstad Langlo i Trøndelag.

Hun viser til et eksempel fra et utdatert læremiddel der oljeutvinning i Norge er omtalt helt uten at «olje» er satt inn i noen klimamessig sammenheng.

Utdanningsforbundet har mottatt rapporter fra lærere som tilbringer deler av kvelder på skolens kopieringsrom. Leder Steffen Handal omtaler situasjonen som uholdbar, og spesielt for elevene som får lærebøker som ikke er oppdatert til den tiden vi lever i.

Flagrende kopiark

– Mange sliter også med å holde styr på mange flagrende papirkopier av lærebøker, sier Handal til VG.

Han mener det er helt påtvunget med en skikkelig kartlegging av tilstanden fra skolemyndighetenes side, samt en bedre sammenheng mellom nye læreplaner og læremidler. Handal etterlyser også et tilsyn av all den ulovlige kopieringen som foregår.

– Hva kan en ny regjering gjøre?

– Penger må på bordet. Større bevilgninger må til for å få fart på dette, svarer Handal.

REAGERER: Siri Denstad Langlo er lektor og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Trøndelag.

I det nye tilleggsbudsjett-forslaget fra Støre-regjeringen er det ikke satt av midler til læremidler. I statsbudsjettforslaget fra den avgåtte Solberg-regjeringen for 2022 er det satt av 75 millioner kroner til tilskudd og dekning av merutgifter til læremidler.

Men gjennomgangstonen i budsjettfremleggene er at digitale læremidler er prioritert fremfor lærebøker.

På spørsmål fra VG om ikke læremidler for nettbrett og PC-er er i ferd med å overta papir-lærebøkenes funksjon, svarer tillitsvalgt Siri Denstad Langlo for lærerne i Trøndelag:

– Det er overhodet ikke slik at IPad-er og Chrome-books har overtatt. Vi lærere sier ja til digitale læremidler, men det må være som supplement til oppdaterte lærebøker. Ikke som erstatning, understreker Langlo.

I statsbudsjettforslaget for 2022 så skriver Kunnskapsdepartementet at forlagene melder om en vesentlig salgsøkning i digitale læremidler, med «ein tilsvarende nedgang i sal av tradisjonelle lærebøker.»

Kommunene henger også vesentlig etter i sin rapportering om hvordan de har brukt sentralt bevilgede penger til læremidler til de siste årene.

1. august 2021 hadde bare om lag halvparten av kommunene rapportert om hva de har brukt av til sammen 170 millioner kroner i merutgifter til læremidler knyttet til Fagfornyelsen. I 2021 ble det bevilget rundt 100 millioner kroner til samme formål, ifølge Utdanningsdirektoratet.