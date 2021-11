VARSLER: Gløshaugen campus ved NTNU under fadderuken i 2020.

UA: NTNU har mottatt 64 varsler

De første ni månedene i år mottok NTNU 64 varsler. 37 av disse gjelder ansatte.

Det skriver Universitetsavisa. I august i fjor opprettet NTNU varselkanalen «Si fra!» der studenter og medarbeidere ved universitetet kan varsle om «uønskede hendelser og ting som ikke fungerer».

De første fem månedene kom det inn 31 varsler, og i år, fram til 20. september, var det kommet inn 64.

UA har bedt om innsyn i disse sakene, og skriver at det varierer stort hva det varsles om. En stipendiat skal ha blitt utsatt for verbal seksuell trakassering og upassende telefonkontakt. To andre varsler skal gå på seksuell trakassering.

Et annet varsel beskriver hatefulle ytringer om homofile og arbeidsmiljøet fra en ansatt. Andre varsler går på mobbing, diskriminering og misbruk av økonomiske midler.

– Det kommer en del saker i kanalen som egentlig er avvik og ikke kritikkverdige forhold i henhold til varslingsreglene. Det vil si at det nok er behov for enda tydeligere informasjon, sier HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes til UA.

I nyeste virksomhetsrapport skriver NTNU at utviklingen må følges over en lengre periode før de kan vurdere ordningen.

NTNU har et eksternt utvalg som behandler saker som gjelder seksuell trakassering.