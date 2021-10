TRAGEDIE: Et stort antall politifolk deltok i aksjonen mot 37-åringen, som fredag skal fremstilles for varetektsfengsling.

29 minutters jakt på gjerningsmannen

Det går 29 minutter fra politiet først får kontakt med mannen med pil og bue – til 37-åringen blir pågrepet.

Politimester Ole Bredrup Sæverud sa på torsdagens pressekonferanse at alle de fem trolig ble drept i løpet av disse 29 minuttene.

Det er ikke kjent nøyaktig hvor gjerningsmannen beveget seg denne nesten halve timen. Det er flere vitneobservasjoner, men etter de første minuttene har han altså klart å holde seg skjult for politiet. Du kan se tidslinje og kart i denne VG-oversikten.

Politiet får første melding inn på operasjonssentralen klokken 18.12.30 onsdag kveld, og det blir loggført like etterpå, klokken 18.13.

Det blir meldt om en mann med pil og bue som skyter på folk.

En politipatrulje blir umiddelbart sendt til stedet, og det blir besluttet bevæpning på oppdraget. Ytterligere tre patruljer blir sendt ut like etterpå.

PIL I VEGGEN: Denne pilen er funnet etter 37-årigens skyting onsdag kveld.

I minuttene etter den første meldingen kommer det stadig flere meldinger til operasjonssentralen om det som skjer og om personer som er truffet av pilene.

– Klokken 18.18 får første patrulje øye på gjerningsmannen. Han anropes, men mistes av syne, heter det i en pressemelding fra politiet.

VG har fått tilgang på bilder som viser en politibil med blålys like ved Coop Extra-butikken klokken 18.18.

Like etter fikk de kontakt med mannen på nytt. Politimester Ole Bredrup Sæverud forteller til VG at han ikke vet nøyaktig hvor politiet gjorde de første observasjonene.

– Det er to, da er det nok ikke på nøyaktig samme sted. Om det er inne eller ute vet jeg ikke, sier han.

POLITIMESTER: Ole Bredrup Sæverud på pressekonferansen torsdag.

Politiet opplyser at til sammen 22 patruljer var satt på oppdraget før gjerningsmannen ble tatt, og at flere var på vei.

Den andre gangen patruljen observerer gjerningsmannen, blir de beskutt med flere piler. Det gjør at de mister kontakten med ham, og han kommer seg unna.

Siden er han på frifot i 29 minutter. Flere personer melder observasjoner av gjerningsmannen på ulike steder, før politiet klarer å pågripe den 37 år gamle danske statsborgeren.

– Ut fra det vi vet nå, fremstår det rimelig klart at noen, trolig alle, er drept etter politiet var i kontakt med gjerningsmannen første gang klokken 18.18, sier Sæverud på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Klokka 18.47 blir det meldt på sambandet at gjerningmannen er

pågrepet av mannskaper fra Sør-Øst politidistrikt. Det skjer altså 34 og et halvt minutt etter at politiet fikk den første meldingen på operasjonssentralen.

– Noen er funnet døde inne i boliger, mens noen er funnet døde ute, forteller politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen til Drammens Tidende og Laagendalsposten.

Kongsberg-avisen skriver også at gjerningspersonen skal ha gått inn i flere hus i Hyttegata.

Svein Westad bor i Hyttegata i Kongsberg, der han driver Galleri Åkern.

HØRTE VARSELSSKUDD: Svein Westad bor i Hyttegata i Kongsberg, der han driver Galleri Åkern.

Onsdag kveld hadde han vinduet åpent da han holdt på å lage middag. Det var da han hørte dramaet som utspant seg utenfor.

– Vi hørte politiet fyre av et varselsskudd. Det var et voldsomt oppstyr, forteller han. Politimesteren bekrefter torsdag at det ble avfyrt et varselsskudd.

Flere vitner forteller om skrik og støy.

– Jeg har aldri hørt et sånt skrik før. Det var et dødsskrik som skar seg inn i sjelen. Det kommer jeg aldri til å glemme, sier Thomas Nilsen til VG. Han bor også i området.

– Plutselig hørte mye vi skrik og støy. Hele gaten var blå av blålys, forteller Armantas Dragunas (20) til VG. Han bor sammen med Ida Skinnes (18) i Hyttegata, der mye av dramaet utspant seg onsdag kveld.

Gjerningsmannen er tidligere dømt, blant annet for å ha truet sine egne foreldre. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) meldte torsdag ettermiddag at drapene fremstår som en terrorhandling. 37-åringen fremstilles for varetektsfengsling fredag.

Politiet i Sør-Øst melder om at de fikk bistand fra Kripos, PST (Politiets sikkerhetstjeneste), Nasjonale bistandsressurser, Oslo og Øst politidistrikt og Politihøyskolen onsdag kveld. Det er kjent at Delta-styrken, også kalt beredskapstroppen, var på plass i Kongsberg.

Delta-troppen er en del av Oslo politidistrikt, men kan også bistå de andre politidistriktene i Norge.