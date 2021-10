NY: Ingvild Kjerkol sier regjeringen vil hindre nedbygging av sengeplasser i psykiatrien, og gjøre en grundig tvangs-evaluering.

Vil evaluere omstridt lovendring: − Må sørge for at alle alvorlig syke får hjelp

Ingvild Kjerkol (Ap) sier regjeringen skal sette en stopper for nedbyggingen av døgnplasser i psykiatrien - og starte evaluering av en lovendring fra 2017, som hevet terskelen for bruk av tvang.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er viktig at vi evaluerer og går igjennom hendelsene på Kongsberg og får de konklusjonene etter hvert som undersøkelsene er ferdige. Men helsetjenesten må bli bedre, særlig for de mest alvorlig syke. Det mener jeg det er belegg for å si på generelt grunnlag, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Etter Kongsberg-hendelsen har debatten om hvordan alvorlig psykisk syke møtes av helsevesen og politi blusset opp igjen. Spesielt én lovendring trekkes fram:

I 2017 ble ble terskelen for å tvangsinnlegge høyere. Nå krever man at de som skal tvangsinnlegges mangler såkalt samtykkekompetanse. Politiet ropte varsko om en markant økning i psykiatri-oppdrag tidligere i år, og politidirektøren mener lovendringen har gjort samfunnet mer utrygt.

Norsk psykiatrisk forening deler bekymringen - de mener konsekvensen blir syke må bli sykere før de får hjelp, og at de skrives ut for fort.

Hva er manglende samtykkekompetanse? Hvis du skal tvinges til behandling, kreves det at du åpenbart ikke er i stand til å forstå hva det omfatter å si ja eller nei – altså å samtykke.

Du kan nekte behandling selv om behandleren mener du trenger det.

Kravet om samtykkekompetanse skal sikre individets rett til selvbestemmelse. Det gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse. Vis mer

Vil starte lov-evaluering raskt

Kjerkol sier til VG at regjeringen kommer til å evaluere denne lovendringen fra 2017 særskilt, i forbindelse med arbeidet md en ny tvangsbegrensningslov:

– Vi ønsker å gjøre ytterligere undersøkelser med et ekspertutvalg som skal se på dette. Vi har ikke kommet så langt at vi har satt sammen et utvalg eller laget et mandat, men det står veldig klart i Hurdalsplattformen at vi skal evaluere lovendringen, og vi gjør det nå, fordi vi ønsker å se det i sammenheng med ny tvangsbegrensninslov, sier Kjerkol.

Forslag til ny tvangslov er ute på høring med frist 8. november. Tvangslovutvalget har understreket viktigheten av samtykkekompetanse, og vil ikke senke terskelen for tvang.

NY: Ingvild Kjerkol sier regjeringen vil hindre nedbygging av sengeplasser i psykiatrien, og gjøre en grundig tvangs-evaluering.

Helseministeren minner samtidig om bakgrunnen for loven - å hindre for utstrakt bruk av tvang i psykiatrien, og sikre retten til frie valg. En tvangsinnleggelse kan også ha alvorlige konsekvenser for den som blir innlagt, og føre til blant annet angst, PTSD og skam.

– Men helt uavhengig av hendelsene på Kongsberg så har vi mottatt mange henvendelser fra fagfolk, og ikke minst pårørende, som har vært bekymret for om deres nærmeste har fått god behandling og helsetjeneste som følge av denne endringen, sier Kjerkol.

Hun sier de fleste bekymringene fra pårørende knytter seg til at de opplever at nære har avsluttet egen behandling - på grunn av at de har hatt samtykkekompetanse.

– Det er der trykket har vært størst. Så har vi denne hendelsen i Kongsberg som aktualiserer problemstillingen. Men det er viktig å si at de aller fleste som har en psykisk lidelse ikke er farlige for samfunnet. Vi må sørge for at alle alvorlig syke får hjelp, og passe på at vi ikke bidrar til å stigmatisere de med psykisk uhelse, sier hun

Det er ikke færre tvangsinnleggelser nå enn før lovendringen i 2017 - det har i stedet økt noe. Norsk psykiatrisk forening mener det er flere kortere innleggelser, der folk er sykere når de legges inn.

les også Mener psykisk syke får for lite hjelp: – Politikerne setter oss i spagaten

– Nedbyggingen av døgnplasser stanser nå

Psykiater Randi Rosenquist har tidligere sagt at mangel på sengeplasser i psykiatrien har «en klar sammenheng» med økningen av psykiatri-saker i politiet.

Det har lenge kommet advarsler fra spesialisthelsetjenesten om mangel på sengeplasser - ikke bare de siste åtte årene.

– Det stemmer. Vi vil ikke tilbake til tiden med de store sentrale anstalter og institusjoner. Det har vært en faglig utvikling hvor vi heller ønsker å hjelpe folk til å mestre egne liv utenfor institusjoner, med mer behandling rundt eget bosted. Det vil fortsette. Men vi trenger fortsatt døgnplasser, så pendelen har nok gått for langt, sier hun.

Hun viser til Hurdalsplattformen der regjeringen skriver at de vil ha en opptrappingsplan for psykisk helse på en lang rekke områder.

– Derfor setter vi også en stopper i Hurdalsplattformen - vi sier at nedbyggingen av døgnplasser stanser nå, og så skal vi bygge ut tilbudet

– Kan det være at den pendelen har gått for langt også når det gjelder tvang?

– Ja, men det skal vi evaluere. Det er viktig å få frem dette: Pårørende ønsker det beste for sine nærmeste. De aller fleste som har psykiske helseproblemer er jo ikke farlige for samfunnet - de er omfattet av samme lov, sier Kjerkol.

– Nå skal vi gå igjennom høringssvarene om tvangsbegrensningsloven etter at høringsfristen 8. november går ut, og vil også lytte til flere stemmer i denne debatten. Vi vil vite mer enn å tro - det er derfor vi gjør denne jobben.

Politiets hovedhypotese er at Kongsberg-siktede var psykisk syk under angrepet. Så langt er hypotesen styrket.

I forkant av massedrapene var Bråthen godt kjent hos både politi, PST og helsevesen, men flere av hans barndomskamerater har uttalt at han ikke fikk nødvendig hjelp for sine psykiske vansker.

Det er uklart hva slags helsehjelp Bråthen har fått gjennom årene, men Statsforvalteren undersøker det gjennom en tilsynssak mot helsetjenesten i Kongsberg.

Her kan du lese VGs saker om Kongsberg-drapene.