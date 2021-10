VRAKET: Fleire personar står ved sida av vrakdelane på Jostedalsbreen i 1972.

Gammalt flyvrak dukka fram frå Jostedalsbreen

I 1972 styrta ein dansk veterinær eit småfly inn i Jostedalsbreen. Vrakdelane fekk si mellombelse grav i bre-isen – og har ikkje blitt sett igjen, før nå.

Av Sindre Camilo Lode

– Det er fantastisk spennande. Me har venta i 49 år nå i Fjærland, seier ein begeistra direktør ved Norsk Bremuseum, Anne Mundal Skjelten, til VG over telefon.

Det var 5. juni 1972 at danske Søren Toubro var på øvingsflyging med eit småfly. Dagen etter skulle han ta A-sertifikatet for einmotorsfly.

Han budde i Årdal i Jølster og jobba som kommuneveterinær.

Tidlegare den dagen hadde han gjort ei vellykka mellomlanding på Haukåsen lufthamn utanfor Sogndal.

Toubro tok så av igjen og var på veg nordover, mot Ørsta og Volda, då ulykka skjedde.

Det siste livsteiknet frå dansken kom klokka 13.08 då han flaug over Fjærlandsfjorden, like ved Jostedalsbreen.

Kort tid etter blei flyet meldt sakna.

Fire dagar seinare blei kommuneveterinæren funnen død, fastklemt i flyvraket som stod med nasen ned i snøen rundt 1580 meter over havet.

ISBREEN: Slik ser Jostedalsbreen og brearmen Bøyabreen ut. Pilen markere kor vrakdelane blei funne.

Flyet hadde styrta i dreneringsfeltet til brearmen Bøyabreen som går ut frå Jostedalsbreen.

Ifølge havarirapporten blei Toubro truleg utsett for ein såkalla «whiteout», som førte til at han ikkje klarte å skilja mellom skyene og breen.

Han blei henta ut av flyet, og så frakta ned frå breen av eit redningshelikopter. Dårleg ver hindra at vrakdelane også blei flogne ned, og dermed vart dei liggande igjen på breen.

Ikkje lenge etter var vrakdelane dekka av snø, før dei så forsvann ned i breen. Og sidan har ingen sett dei – før nå, 49 år seinare.

FINNAREN: Direktør Anne Mundal Skjelten saman med den tyske turisten, Hannes Bleibaum, som fann dei første vrakdelane.

I slutten av september fann ein tysk turist noko som kunne vera frå vraket. Han fann dei ved foten av Bøyabreen og leverte delane til Norsk Bremuseum, som ligg rundt åtte minutt i bil frå parkeringsplassen til breen.

– Det kunne tyda på at det var flydelar, seier museumsdirektør Skjelten.

Saman med den tyske turisten tok ho og ein breekspert ved museet turen tilbake til funnstaden. Til saman har dei nå funne over 50 vrakdelar frå flyet.

– Det var først då me fann fleire delar med fargar på, raude striper og noko gullaktig, at me var heilt sikre på at det var flyet, seier museumsdirektøren.

OPPE AV ISGRAVA: Fleire vrakdelar som Norsk Bremuseum har vore med å funne. På nokre av dei kan ein tydeleg sjå den raude fargen frå stripene til flyet.

Ifølge Skjelten ligg Bøyabreen nå høgt oppe i fjellsida.

– Så har breen kalva, ting dett ned – både is og fly, tydelegvis.

På veg ned til funnstaden var vrakdelane innom ein såkalla regenerert bre, men som i dag er så liten at den ser meir ut som ei fonn enn ein bre, før dei til slutt hamna på funnstaden nede på bresletta.

– Dei låg spreidde over heile sletta. Me saumfór ho for å finna flest mogleg delar. Delane er heilt maltrakterte.

FORNØGD: Direktør Anne Mundal Skjelten ved Norsk Bremuseum var ikkje fødd då flyet styrta. I dag er ho 45 år og er direktør ved Norsk Bremuseum. Her står ho med vrakdelar i hendene.

Vegen ned til sletta har vore lang, og den har tatt tid for vrakdelane.

Atle Nesje jobbar som breforskar ved Institutt for Geovitskap på Universitetet i Bergen og er styreleiar ved Norsk Bremuseum.

Ifølge forskaren har vrakdelane blitt frakta i rundt 4,6 kilometer inne i breen før dei nådde brefronten.

Overfor VG innrømmer at han har vore litt redd for at vrakdelane ikkje skulle komme ut, eller at dei hadde komme ut utan at nokon oppdaga dei.

– Me har jo gått å venta på at flyet skulle komme ut. Det var ein lette då det endeleg dukka opp. Me har hatt eit håp om at det skulle komme fram og at me kunne rekna på farten.

Og nettopp det kan dei nå – fordi dei har ei ganske nøyaktig oppteikning av kor flyet styrta.

Det har tidlegare blitt gjort målingar av kort fort brear beveger seg, men dei har berre målt over kortare tidsperiodar, ifølge Nesje.

– Utrekninga gir ein gjennomsnittsfart på 95 til 100 meter per år – tilsvarande 25 til 30 cm i døgnet.

Tidlegare målingar har vist at tilsvarande isbrear har bevega seg i overkant av 100 meter per år.

– Nå har me ei snittmåling på 49 år. Det vil gi veldig viktig kunnskap om kor fort brear beveger seg.

Nesje trur både norske breforskingsmiljøet og forskarar i utlandet nå vil visa interesse for funnet.

– For det første har det ei rein vitskapeleg interesse, men det er også interessant om ein skal legga infrastruktur nær ein bre.

FUNN: Mellom nokre steinar ligg ein liten vrakdel frå flyet.

Nå planlegg bremuseet å laga ei utstilling om flyet. Dei har allereie ei utstilling med ting som er funne i isen.

– Me vil laga ei utvida utstilling på dette, og me håpar å kopla på litt forsking om farten på brear også, seier museumsdirektør Skjelten.

Ho fortset:

– Me har kjent oss som gullgravarar. Det er ei unik moglegheit til å sjå på korleis breen beveger seg. Det følast litt som gull når ein jobbar med slike ting. Dette er ei sak der me lett kan visa fram korleis breane beveger seg.