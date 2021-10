Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol var store motstandere av innstrammingene av abortloven i 2019. Nå må de satse på hjelp i Stortinget for å reversere endringene.

KrFs abort-innstramming kan bestå med ny regjering

Ap har lovet å reversere innstrammingene i abortloven, som KrF fikk gjennomslag for i 2019. Men i Hurdalsplattformen står det ingenting om dette.

Da KrF gikk inn i Erna Solbergs regjering i januar 2019, fikk partiet gjennomslag for innstramminger av abortloven.

Våren 2019 vedtok Høyre, Frp, KrF og Venstre, med støtte fra nesten alle Sps representanter, å forby selvbestemt fosterantallsreduksjon. Nå må kvinner møte i nemnd dersom de ønsker å gjennomføre et slikt inngrep.

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol uttalte den gang at det var en «historisk innstramming» av abortloven – og hun varslet omkamp så fort partiet fikk makt.

– Vi kommer til å reversere dette så snart vi får flertall for det, sa Kjerkol til VG den gang.

Det samme slo Ap fast i planen for hva partiet vil foreta seg i regjering i løpet av de første hundre dagene.

Men i regjeringsplattformen til Ap og Sp står det ingenting om å reversere innstrammingen av abortloven.

Ap gikk også til valg på å avvikle abortnemndene mellom uke 12 og 18 – og å innføre selvbestemt abort frem til uke 18. Heller ikke dette står det noe om i plattformen.

HISTORISK: Aps helsepolitiske talsperson lovet å reversere det hun kalte en «historisk innstramming» av abortloven.

Skal sette ned utvalg

I plattformen står det imidlertid at regjeringen vil «nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnd».

I plattformen står det også eksplisitt at Ap og Sp står fritt til å søke flertall for sine primærstandpunkter om abort i Stortinget.

På spørsmål fra VG om å kommentere regjeringsplattformens formuleringer om abort, viser Ingvild Kjerkol til Aps helsepolitiker Tuva Moflag. Til tross for at det ikke ble gjennomslag for Aps standpunkter, sier Moflag at hun er tilfreds.

– Jeg er veldig fornøyd med formuleringene i plattformen om abort. Den viktigste setningen er at partiene står fritt til å søke flertall for sitt syn i Stortinget. Vårt mål er å modernisere abortloven og å fjerne nemndsystemet frem til uke 18. Denne plattformen gir oss et godt grunnlag for det.

Vil ikke forskuttere

Siden Ap og Sp er fristilt i saken, kan det dermed bli abortkamp i Stortinget der Ap og Sp står på hver sin side. Sp vil beholde dagens abortlov.

– Vil dere fremme forslag i Stortinget om å reversere innstrammingene av abortloven?

– Jeg kan ikke forskuttere nå hvilke forslag som blir fremmet, svarer Moflag.

Hun sier at fosterantallsreduksjon kan bli en del av utredningen den nye regjeringen vil gjennomføre om abortsystemet.

– Så dere vil ikke reversere innstrammingene før utredningen er presentert?

– Hva som skjer i hvilken rekkefølge, kan jeg ikke svare på nå. Jeg vil anta at man ser dette i sammenheng.

FORNØYD: Aps helsepolitiker Tuva Moflag.

– En seier for Ap

– Hva vil Ap stemme i Stortinget dersom et parti legger frem et forslag i høst om å reversere innstrammingene?

– Da mener jeg at vi skal stå på vårt primærstandpunkt og søke flertall på det. Det er plattformen klar på at partiene kan gjøre.

– Er punktene om abort i plattformen en seier for Ap?

– Ja, det vil jeg si. Jeg er veldig fornøyd med det som står der. Det er en formulering som både legger opp til en god prosess og som forhåpentligvis vil gi et godt resultat.

Kan bli abortslag i Stortinget

Partiene som ønsker å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18 har ikke flertall på Stortinget. Ap, SV, MDG, Rødt og Venstre har til sammen 80 mandater på Stortinget, fem unna flertall.

Moflag i Ap håper imidlertid at støtte fra enkeltrepresentanter i Sp, Høyre og Frp likevel kan gi flertall for en liberalisering av loven.

– Jeg har stor tro på flertall. Det er liberale og progressive krefter også i de borgerlige partiene.