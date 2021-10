MISTET SITT BARN: Moren til Cansel Godek i armene på bistandsadvokat Kristine Eide. Hun så mannen som er tiltalt for å ha drept Godek før retten ble satt mandag. Bildet er avklart for bruk med bistandsadvokat Eide.

Moren til drept 22-åring: − Han truet henne konstant

KRISTIANSAND (VG) Forholdet mellom Cansel Godek (22) og mannen som er tiltalt for å ha drept henne var preget av konflikt og trusler, forteller hennes mor i retten.

Moren til Cansel Godek vitnet onsdag under rettssaken mot mannen som har erkjent straffskyld for å ha drept datteren hennes.

Den 21 år gamle mannen møter i Agder tingrett, tiltalt for å ha drept 22 år gamle Cansel Godek i sitt hjem i Evje i oktober i fjor. Hun var mor til hans unge datter, og han har tidligere forklart at de to ble sammen i 2016.

Mannen er også tiltalt for å ha truet henne, og det er det tiltalepunktet moren vitner om. Hun forteller at hun var til stede da den tiltalte 21-åringen skal ha ytret trusselen «jeg skal drepe deg» i august 2020.

Tiltalte har selv forklart at det «glapp ut» av ham, og har erkjent straffskyld i retten.

– Han truet henne konstant, han har også sagt til henne at «enten blir du min ellers blir du til jord», sier moren i retten.

Hun vitner ved hjelp av en tolk, og tolken forklarer:

– Uttrykket kan også oversettes til «du tilhører meg eller graven.»

KNIVDREPT: 22 år gamle Cansel Godek ble drept i sitt hjem i Evje 30. oktober 2020.

Før rettssaken startet sa forsvarer Jostein Løken at den tiltalte 21-åringen hele tiden har erkjent at han begikk drapet, men at han så langt hadde benektet tiltalepunktet om trusler.

Da tiltalen ble lest opp for ham mandag erkjente han straffskyld for begge tiltalepunktene; for å ha drept Godek og truet henne omtrent en måned før.

Under sin forklaring sa tiltalte at han sa «drepe deg», og at det «glapp ut» under en krangel.

Moren sier hun var til stede da det ble sagt.

– Jeg tenkte det var noe han bare sa, jeg tenkte ikke at han skulle fysisk gjøre det, forklarer hun.

FORSVARER: Advokat Jostein Løken ved Elden Advokatfirma forsvarer 21-åringen som er tiltalt for drap. Under sin innledning sa Løken at det ikke er så enkelt å forsvare noen som ønsker lengst mulig straff.

Bistandsadvokat Kristine Eide representerer Godeks foreldre og hennes datter. Hun spør moren hvordan situasjonen har vært for dem siden Godek ble drept. Svaret er kort:

– Hvordan takler man å miste et barn?

Onsdag er tredje og siste rettsdag i Agder tingrett. Mandag møttes foreldrene og tiltalte i gangen utenfor rettssalen ved det som fremstår som en ren tilfeldighet.

Møtet skapte sterke reaksjoner hos de pårørende.

Anmeldte ham en måned før drapet

En måned før hun ble drept, anmeldte Godek tiltalte for trusler og ba også om besøksforbud. Til politiet fortalte hun da blant annet at tiltalte hadde overtatt hennes kontoer på sosiale medier ved å endre innloggingene.

I retten leser aktor Jan Tallaksen fra anmeldelsen:

«Fornærmede forteller at mistenkte har truet henne flere ganger. Hun forteller at mistenkte sa at «hvis du går fra meg tar jeg kniven og dreper deg» da de var på kjøkkenet en gang. En annen gang sa han at «så lenge jeg lever kommer ikke du til å ha det bra», og har sagt at han skal brenne henne.»

Han leser videre fra anmeldelsen at Godek i utgangspunktet ikke ville at mannen som nå er tiltalt skulle straffes, men ønsket at han skulle slutte å ta kontakt.

Politiet startet etterforskning som følge av anmeldelsen, men behandlingen av besøksforbudet lot vente på seg.

PÅTALE: Bistandsadvokat Kristine Eide representerer avdødes barn og foreldre. Jan Tallaksen er aktor i saken.

Politidistriktet varslet selv Spesialenheten i november 2020, som valgte å iverksette etterforskning for å se om noen i politiet hadde brutt loven i sammenheng med håndteringen av begjæringen om besøksforbud.

Spesialenheten frikjente Agder politidistrikt, og skriver i sitt sammendrag av rapporten at «det ikke var tilstrekkelig grunnlag for en umiddelbar reaksjon».

Politidistriktet selv sa i september i år at de hadde tatt grep som følge av drapet på Godek, og beklaget at endringene i rutinene ikke var gjort før.

– Vi har justert våre rutiner for å sikre en raskere vurdering av besøksforbud, sa visepolitimester Arne Sundvoll til avisen Fædrelandsvennen.

Endringene som ble innført betyr blant annet at en jurist skal ta stilling til slike begjæringer om besøksforbud innen 24 timer, og vurdere om det er behov for ytterligere etterforskning.

Så ingen tegn til konflikt

En ansatt ved barnevernet var tirsdag innkalt som vitne i saken. Hun og en kollega hadde møter med avdøde og tiltalte samme dagen som Godek ble drept.

Hun forteller i retten at de først hadde samtaler med partene hver for seg den dagen, før de senere kom hjem til Godek i Evje for å observere hvordan de to oppførte seg rundt hverandre og deres felles datter.

– Det var ingen indikasjoner på at konflikten skulle bli, eller var, eskalert. Det var god blikkontakt mellom foreldrene, det var felles glede mellom dem og barnet.

– Vi kunne ikke se noe da vi var der, det var et veldig fint hjemmebesøk. Vi klarte ikke å se på dem at det var en konflikt.

Den ansatte ved barnevernet forteller at hun opplevde at Godek under samtalen tidligere den dagen var klar på at forholdet mellom henne og barnets far var slutt, men at hun var opptatt av at han skulle ha et godt forhold til datteren.