PÅ TOPP: Ahus har nå hele 30 coronapasienter innlagt. To sykepleiere kledd i smittevernutstyr går her for å ta imot en pasient med covid-symptomer på akuttmottaket på Nordbyhagen i september.

168 coronapasienter på sykehus

Siden fredag har antallet coronapasienter på norske sykehus steget med 47.

Av Oda Leraan Skjetne

Ikke siden april har det vært flere en 168 corona-innlagte.

Over helgen har det vært et hopp i antall innlagte på flere helseforetak, blant annet Ahus og UNN.

Ahus har nå har 30 coronapasienter, opp fra 18 fredag. 22 av dem er på Nordbyhagen og 8 på Kongsvinger.

Universitetssykehuset i Nord-Norge har 25 innlagte, 22 av dem i Tromsø og tre i Narvik.

St. Olavs hospital har nå 13 innlagte, opp fra 8.

Vestre Viken – 4 flere: Totalt er det nå 19 innlagte, 11 av dem ved Bærum sykehus, 3 ved Drammen, sykehus, 1 ved Kongsberg sykehus og 4 ved Ringerike sykehus. I tillegg kommer 3 coronasmittede ved Blakstad sykehus.

– Det er det vi hele tiden har sagt og antatt at etter at man åpnet opp og det ble økt sosialisering og økt smitte i samfunnet, er det også naturlig at flere blir syke og har behov for sykehusbehandling, sier Per-Christian Johansen, kommunikasjonsrådgiver ved UNN Tromsø, til VG.

Han peker på at det generelt også er mye smitte i Tromsø. Ahus har nå måttet sette inn ekstra tiltak på grunn av stor pågang av pasienter.

