Lønnsoppgjør-innspurt: Ber partene presse regjeringen

Lønnsoppgjøret i industrien går inn i sin siste fase. Nå ber en av partene i det offentlige oppgjøret, Unio, om at aktørene i industrien presser regjeringen til å smøre oppgjøret.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

Sjeføkonom Erik Orskaug i Unio, som blant annet organiserer lærere og sykepleiere, sitter i utvalget som leverer tall og statistikk før oppgjøret, Det tekniske beregningsutvalget (TBU).

– Utvalget la til grunn, da vi beregnet prisveksten i 2022, at regjeringen videreførte strømstøtteordningen og elavgiften et år. Hittil har de bare videreført strømstøtten, men foreløpig ikke elavgiften, sier Orskaug.

RAMME ALVOR: Erik Orskaug mener rammen om årets oppgjør bør ende «godt over 3,5 prosent.

Det får en konkret konsekvens for oppgjøret:

– Uten en videreføring, ville vi lagt til grunn at prisveksten i år blir på 4,1 prosent. Men med en videreføring av strømstøtten og elavgiften, gir det en lavere prisvekst for forbrukerne, med 0,8 prosent. Derfor la vi til grunn at prisveksten i år blir på 3,3 prosent, sier han.

Videreføring av strømstøtten utgjør 0,6 prosent, mens videreføring av elavgiften utgjør 0,2 prosent.

Her er viktige begreper som brukes i et lønnsoppgjør:

Info Oppgjørsbegrepene Lønnsoppgjør er komplisert. Her er en liten guide til jungelen av begreper: Lønnsoppgjør er enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør, annethvert år. I år er det hovedoppgjør. Forskjellen er at det i hovedoppgjør ofte løftes inn tunge prinsipielle saker, som pensjon, mens mellomoppgjør oftest dreier seg om å justere lønningene. Partene i oppgjøret er de store arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, anført av de to store, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO). Frontfag. I Norge er det innarbeidet at det er frontfagsmodellen som gjelder. Det vil si at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri, som skal legge rammene for alle oppgjørene i Norge. Målet med det er at det er tåleevnen til norske industribedriftene som konkurrerer med bedrifter i utlandet, som avgjøre hvor mye lønnsvekst som kan gis. Disse forhandlingene er mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) Oppgjørsform: Oppgjøret kan forhandles på to måter. Enten samordnet, hvor LO og NHO har hovedansvaret, eller forbundsvist, hvor hvert enkelt forbund/forening forhandler mot hverandre, anført av Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO. Kjøpekraft er lønnsvekst minus prisvekst. Konkurranseevne er et mål på hvor godt et lands næringsliv kan hevde seg i konkurransen med utenlandske bedrifter. Reallønn: Dersom lønnen stiger mer enn konsumprisindeksen/prisene, vil reallønnen øke. Vis mer

– Når regjeringen ikke har gått ut og bekreftet at elavgiftenstøtten videreføres, betyr det at prisveksten partene i oppgjøret må forholde seg til, ikke er 3,3 prosent, men 3,5 prosent, sier Unio-sjeføkonomen.

Han sier det er viktig å få avklart før oppgjøret er i havn:

– Partene må ta kontakt med regjeringen for å få bekreftet at elavgift-støtten også videreføres, sier han.

Meglingsfrist ved midnatt

Det såkalte frontfagsoppgjøret mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) går inn i sin siste fase.

Meglingsfristen er ved midnatt, natt til fredag. Men det er ventet at partene vil megle på overtid langt inn i fredagen – ja, kanskje til og med inn i helgen.

Blir det konflikt har Fellesforbundet varslet at 27 600 medlemmer, i industribedrifter, tas ut i streik.

VG har vært i kontakt med partene.

Ingen anser streikefaren som overhengende, men når meglingen går på overtid vil dramaet tilta og usikkerheten øke.

Status for meglingen

Dette er status for meglingen:

Fellesforbundet krever reallønnsvekst, altså at lønningene stiger mer enn prisene; de må altså ha mer enn 3,3 prosent for at kravet skal bli innfridd.

Eller 3,5 prosent hvis elavgiftsstøtten ikke videreføres.

Norsk Industri på sin side, legger til grunn at lønnsveksten ikke må bli høyere enn 3,5 prosent, fordi det er anslått lønnsvekst i landene norske bedrifter konkurrerer med, i OECD-landene.

Orskaug sier at det ikke kan være noen hellig ku for forhandlingsleder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

– De siste ti årene har den norske konkurranseevnen bedret seg med rundt to prosent i året, så Lier-Hansen trenger ikke bekymre seg veldig. Jeg mener det er rom for en ramme godt over 3,5 prosent, sier han.

Stor usikkerhet

Usikkerheten om prisveksten blir mye høyere enn anslagene, har gjort at spørsmålet om at det skal lages en egen klausul i forbindelse med neste års mellomoppgjør, er reist.

Etter at reallønnen gikk kraftig ned i fjor, fordi prisene steg mye mer enn antatt, risikerer man virkelig det også i 2022: Konsekvensene av krigen i Ukraina er vanskelig å vite og prisene i flere land stiger kraftig.

Det betyr at prisene kan bli mye høyere enn den lønnsrammen som Fellesforbundet og Norsk Industri blir enige om.

Ingen egen klausul planlagt

En mulig løsning for å motvirke det, at partene i årets oppgjør blir enige om en klausul, hvor en slik eventuell reallønnsnedgang, skal kompenseres i neste års oppgjør.

Men det har partene foreløpig kommet til at ikke er aktuelt.

Riksmekleren har en rekke andre temaer på bordet, blant annet offshoretillegg, som er en vanskelig nøtt, og dragkamp om etter- og videreutdanning.

Men det er ikke saker som anses som så vanskelige at de alene vil utløse en konflikt.

Partene i meklingen ønsker ikke å kommentere saken; når mekling er i gang er det tradisjon for at de ikke kommenterer den løpende meklingen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ønsker heller ikke å kommentere saken.