KRISETIDER: Trygve Slagsvold Vedum smilte bredt etter talen til Sps landsstyre mandag. Han fikk stående applaus fra salen for talen.

Vedum om krisemålingene: − Velgerne får si sitt når valget kommer

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover at folk med vanlige inntekter skal få det bedre på vei ut av krisen enn de har det nå, men han kan ikke si noe om når det blir.

Sp-lederen sliter med målinger på åttetallet, mens folk flest sliter med høye strømpriser, drivstoffpriser og økende matvarepriser.

I en tale til Sps landsstyre mandag lover Vedum at folk i Norge skal få det bedre på vei ut av krisen enn de har det på vei inn i den.

– Vi vet ikke når krisen slutter. Men vi må styre hele tiden når det er såpass bratt sjø som det er nå, sier Vedum til VG etter talen.

Han tok Senterpartiet fra bunnen til toppen – og ned igjen.

Da Vedum tok over som partileder i april 2014, hadde Sp 4,5 prosent på gjennomsnittet av målingene. Først i 2015 klarte partiet å løfte seg til over femtallet.

TALER TIL MENIGHETEN: Senterpartiet har landsstyremøte mandag og tirsdag.

Toppen ble nådd i fjor vinter: Da hadde Sp to måneder med over 20 prosent på gjennomsnittet av målingene og var landets største parti på flere enkeltmålinger.

I stortingsvalget sank partiet til 13,5 prosent – og i mars er gjennomsnittet 8,2 prosent.

– Beskjeden fra velgerne er ganske krystallklar nå: de er ikke fornøyde med Senterpartiet. Bør dere endre strategi?

– Det viktigste er å gjøre jobben, så er det i valget beslutningene tas. Nå er jobben min det jeg gikk til valg på. Det var å utvikle alle deler av landet, med store og små grep. Og sørge for at folk med vanlige inntekter skal få det bedre. Det er hele jobben. Velgerne får si sitt når valget kommer, sier Vedum til VG.

Det er nesten tre og et halvt år til neste stortingsvalg.

– Snakker med folk hele tiden

– Du vil si at de signalene som kommer mellom to valg, de hører du ikke på?

– Jo, jeg lytter, reiser og møter folk og snakker med folk hele tiden. Det gjør jeg hele veien. Men det er valget som er det avgjørende. Så er det utrolig viktig å lytte og møte folk.

– Den aller dårligste målingen nå i mars var i Vårt Land, på 6,6 prosent. Det er ikke langt unna der du startet da du ble partileder, med målinger nede på femtallet. Er det et signal du ikke tar med deg, du tar bare med deg valgresultatene?

– Nå bare jobber jeg. Vi jobber med å komme oss gjennom denne tiden. Jeg møter folk som har det vanskelig eller jeg ringer til folk jeg kjenner som driver ulike næringer, nettopp fordi jeg vil være tett på, sier Vedum.

– Er folk for kravstore?

– Nei, poenget er at folk har en uro. Noe av det vi tror er viktig for å komme oss gjennom, er at folk som har vanlig og middels inntekter opplever at ting over tid blir bedre.

Vedum sier at alle skatte- og avgiftsgrep fra regjeringen har som mål å hjelpe folk med vanlige og middels inntekter – definert som årslønn fra 300.000 kroner til 750.000 kroner.

– Da vil alle statsbudsjetter og alle de tingene som kommer ha det målet, sier han.

I FRITT FALL: Parlamentarisk leder Marit Arnstad og partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum åpnet Senterpartiets landsstyremøte mandag. Sps siste bunnotering er 6,6 prosent på Vårt Lands partibarometer for mars.

Kan ta mange år

Vedum vil ikke si hvor lang tid det er til vi er på vei ut av krisen.

– Men det kan ta mange, mange, mange år til det blir bedre?

– Poenget er at det ikke skal bli dårligere underveis. Vi kan ikke se på dette fra måned for måned, vi må gjøre det år for år, sier Vedum.

– Men når får de det bedre?

– Jeg nevnte en del av grepene vi har gjort nå, sier Vedum.

Han peker blant annet på tiltak for barnehagepriser i budsjettet.

– Men spørsmålet er konsekvensene, når blir det bedre?

– Mange grep kommer til å merkes i år, for eksempel kommer grepene vi har gjort på skatt nå. Når det gjelder pendlere, ferger, barnehager, SFO og hele skatteprofilen, så vil mange se det året her at det gjør hverdagen deres bedre. Så må vi se om det er nye grep vi skal gjøre.

Dette sa Vedum til landsstyret: