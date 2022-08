KRISE: Tidligere i august trakk tre ledere seg etter lengre tids bemanningsproblemer ved fødeavdelingen i Kristiansund.

Helseministeren besøker kriserammet fødselssykehus – Bunadsgeriljaen krever svar på hva 25 millioner er brukt til

Flere ledere har trukket seg og fødeavdelingen i Kristiansund har vært stengt på grunn av bemanningsproblemer. I dag besøker helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) det kriserammede sykehuset.

10. august ble det kjent at tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trakk seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.

Både klinikksjefen for Sykehuset Nordmøre og Romsdal og konstituert assisterende klinikksjef gikk på dagen. I tillegg søkte avdelingssjefen ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer permisjon. Årsaken var fødesaken, ble det da opplyst i en pressemelding. Fra helseforetakets side har det vært hevdet at det er vanskelig å rekruttere ansatte.

Torsdag 25. august skal helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol møte sykehusledelsen og de tillitsvalgte, samt en rekke ordførere.

Målet er å løse sykehusstriden.

KRITISERES: Bunadsgeriljaen har etterlyst handling fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Torsdag 25. august besøker hun det kriserammede fødselssykehuset i Kristiansund.

Gjenåpning utsatt

Stortinget har både bestemt og bevilget penger for å holde avdelingen åpen, men avdelingen er likevel stengt grunnet bemanningsproblemer.

I juni i år ble en femdøgnspost åpnet i Kristiansund, før den like etter ble sommerstengt. Avdelingen skulle åpnet igjen 25. juli, men på grunn av mangel på kritisk personell ble gjenåpningen utsatt.

Bunadsgeriljaen reagerer sterkt på situasjonen og har tidligere hevdet at de gjentatte ganger har bedt sykehusledelsen om oversikt over hva som blir gjort for å rekruttere vikarer og flere ansatte – uten å få svar.

Info Bunadsgeriljaen En landsomfattende folkebevegelse.

Bunadsgeriljaen kjemper for et trygt fødetilbud for alle i hele Norge.

Aktivistene er kritiske til sentraliseringen av fødetilbud.

De mener nedlegging av fødeklinikker fører til for lang reisevei for mange kvinner.

Kampsaken er å beskytte fødetilbud over hele landet.

Bunadsgeriljaen oppsto på Nordmøre i mars 2019 da det ble vedtatt at fødeavdelingene Kristiansund og Molde skulle slås sammen og Kristiansund legges ned. KILDE: bunadsgeriljaen.no Vis mer

– Kjerkol har oppgitt at hun ikke har tid til å møte oss, så det er flott at vi får stilt henne noen spørsmål gjennom VG. Vi lurer på hva konkret de 25 millionene som er bevilget blir brukt til, sier talsperson Anja Cecilie Solvik i Bunadsgeriljaen på telefon til VG. Hun er grunnlegger og tidligere leder.

– Kjerkol har sagt at de ikke skal brukes for å lokke med lønn. Det er vi sterkt uenige i. Vi mener det selvfølgelig må lokkes med lønn når man er i en kritisk fase.

Hun hevder at problemet ikke er rekruttering, men ønske fra helseforetaket om å sentralisere og spare penger.

– Det er ikke mangel på gynekologer i landet vårt, men halvparten jobber i det private næringslivet. Da må Staten gjøre seg konkurransedyktig. Man må jo prøve å finne ut hva som skal til for å få dem tilbake til fødeavdelingen.

KREVER SVAR: – Vi reagerer på at Helseforetaket Møre og Romsdal stenger fødeavdelingen i Kristiansund som har et stortingsvedtak i ryggen, sier talsperson Anja Cecilie Solvik til VG. Her i front for Bunadsgeriljaen under en demonstrasjon i Oslo våren 2019.

– Feilinformering

Ifølge Bunadsgeriljaen driver helseforetaket med feilinformering.

– De forteller at de ikke kan stå inne for kvalitet og at det ikke lar seg rekruttere. Det er beviselig feil. Fødeavdelingen har rekruttert 20 personell på ett år. Kjerkol har sagt at det skal ristes i foretaksmodellen, men det holder ikke. Den må erstattes. Hele systemet er i ferd med å kvele fødselsomsorgen, tordner Solvik.

Hun mener «det skapes et narrativ» om at det er bedre tilbud ved større sykehus enn mindre.

– De mindre fødeavdelingene har opplevd motarbeiding i mange år. Eksempelvis i Kristiansund der det har vært 16 år med angrep mot viktige funksjoner på sykehuset, som fødetilbudet.

Også ordføreren i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap), krever svar:

– Vi vil ha svar på om hver stein er snudd, sier Neergard til NRK.

Helseministeren: Kan ikke møte alle

VG har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet som viser til uttalelser de har gitt til Bunadsgeriljaen.

Der sier departement at Kjerkol har prioritert å reise til Kristiansund så kjapt som mulig og har prioritert å møte de ansvarlige for tilbudet, ettersom hun ikke kan møte alle aktørene. Helseministeren viser til at hun tidligere har møtt Bunadsgeriljaen om situasjonen i Kristiansund.

Kommunikasjonsrådgiver May Grimstad i Helseforetaket Møre og Romsdal opplyser at administrerende direktør Øyvind Bakke ikke har anledning til å uttale seg om saken da VG tar kontakt fordi han skal i møte med statsråden.