VI FORTSETTE MEDLEMSKAPET: Jens Stoltenberg har ingen planer om å melde seg ut av AP og LO når han tiltrer som ny sentralbanksjef.

Stoltenbergs Ap-medlemskap: − Vanskelig å forstå

At Jens Stoltenberg insisterer på å fortsette å være medlem i Arbeiderpartiet er uheldig for sentralbankens uavhengighet, mener økonomiprofessorer.

– Det er vanskelig å forstå at han vil opprettholde medlemskapet både i Ap og LO som sentralbanksjef, sier Ola H Grytten, professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole.

Grytten har sagt tydelig at en person som har vært både statsminister og finansminister, ikke bør bli sjef for den uavhengige sentralbanken.

– Men nå vet vi at han i tillegg vil være medlem av sitt gamle parti, og medlem av en av organisasjonene i arbeidslivet. Det mener jeg han ikke bør være.

På pressekonferansen der Stoltenberg ble presentert som ny sentralbanksjef fredag, sa den nåværende Nato-sjefen at han vil opprettholde sitt medlemskap – og at han mener dette ikke er problematisk, fordi alle vet at han er sosialdemokrat.

Stoltenberg viste også til at han har håndtert dette gjennom åtte år i Nato.

– Ville tjent hans sak

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som er ansvarlig statsråd for ansettelsen, bekreftet fredag at Stoltenberg allerede før ansettelsen hadde gjort det klart at han ville beholde sitt medlemskap.

Grytten sier han ikke er i tvil om at Stoltenberg er godt kvalifisert og vil gjøre en utmerket jobb når han tiltrer.

Men:

– Jeg håper han ser den debatten, og at han melder seg ut. Det hadde tjent hans sak av hensyn til sentralbankens uavhengighet, men også av hensyn til Ap og LO.

HÅPER PÅ UTMELDING: Ola H Grytten, professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, mener sentralbankens uavhengighet er tjent med at sjefen ikke er medlem av sitt gamle parti.

– Underlig forpliktelse

Magne Mogstad, professor i økonomi ved University of Chicago, mener det er underlig at Stoltenberg vil opprettholde sitt medlemskap i Arbeiderpartiet når det fører til at hans uavhengighet som sentralbanksjef kan trekkes i tvil.

Han viser til bestemmelsen i Aps vedtekter om at «medlemskap i Arbeiderpartiet forplikter alle partimedlemmer til å støtte opp om partiets formål.»

– Det er en underlig forpliktelse å påta seg, for en som skal lede en uavhengig institusjon som Norges Bank, sier Mogstad til VG.

– Et eksempel kan være hvis Ap går inn for endringer i retningslinjene for oljefondet. Hva gjør sentralbanksjefen da? Uten å vite hvor langt Ap vil strekke kravet til lojalitet, viser dette eksemplet hvorfor det kan bli problematisk å ha en sentralbanksjef med så sterke bånd til et politisk parti, sier Mogstad.

– Er det like problematisk å opprettholde medlemskapet i LO?

– Jeg synes ikke det. En arbeidstager, også i dette embetet, må kunne være fagorganisert, sier han.

Professor i rettsvitenskap, Eivind Smith, mener at Stoltenbergs åpenhet om at han vil opprettholde sine medlemskap, gjør det lettere for den nye sentralbanksjefen:

– I forhold til formell habilitet er dette uproblematisk. Også dommere kan være medlem av en fagforening eller et politisk parti. Og nå når hans medlemskap er offentlig kjent, da vet alle hvor han står, sier Smith.

– Ikke et gram mindre bekymret

Sveinung Rotevatn (V) mener Stoltenberg undervurderer hvor bekymret mange er for hans kandidatur.

– Det virker for meg som om Stoltenberg ikke forstår at det er problematisk at han er utnevnt. Det er en ganske bred kritikk, ikke bare fra partier, men også veldig mange andre, av en tidligere partileder som sentralbanksjef, sier Rotevatn til VG.

– Grunnen til at jeg synes han burde melde seg ut av Ap, er at det blir i hvert fall vist at han forstår at dette er noe folk synes er problematisk. Det er en symbolsk handling, for alle vet hva han stemmer. Men det er likevel viktig for å markere uavhengighet.

KRITISK: Sveinung Rotevatn (V) mener at Stoltenberg bør melde seg ut av Ap.

Han bruker tidligere SV-nestleder Snorre Valen og tidligere Høyrestatsråd Torbjørn Røe Isaksens overganger til henholdsvis redaktør for Trønderdebatt og samfunnsredaktør i E24 som eksempler.

– Ikke fordi noen er i tvil om hva de stemmer, men for å vise at nå velger de en uavhengig stilling. Det er overraskende at Stoltenberg ikke forstår det, sier Rotevatn.

– Jeg er dessverre ikke et gram mindre bekymret enn jeg var da han ble utnevnt.

Han mener at Stoltenberg bør gjøre alt som står i sin makt for å «gjøre bekymringene til skamme og bygge tillit»:

– Blant alle ting han kan gjøre, bør å melde seg ut av Ap være det enkleste.

FORMELT PROBLEM: At Stoltenberg har vært en ledende skikkelse i Arbeiderpartiet er et større problem enn at han fremdeles er medlem, mener Frp-leder Sylvi Listhaug.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier at det at Stoltenberg er medlem eller ikke i Ap «er uvesentlig for det faktum at de aller fleste ser på han og Ap som en side av samme sak».

– Men uansett er det veldig spesielt at han ikke selv forstår at han ikke bør være medlem av Ap eller LO når han nå skal inn i denne rollen, sier hun.

Frp-lederen mener medlemskapene i LO og Ap bare er et formelt problem, men at det største problemet er det uformelle.

– Hovedproblemet er at vi vil sitte med en sentralbanksjef som har vært en av Aps-ledende skikkelser over mange år. Det burde ikke vært ansatt en politiker i denne jobben.