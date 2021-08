DEMONSTRASJON: Aktivister demonstrerer utenfor EUs delegasjon til Kiev 2. juli, til støtte for å oppheve vaksinepatentene.

Mener Norge har overbetalt massivt for vaksinene

Bevegelsen som kjemper for at vaksineoppskriftene må deles, mener land som Norge har sviktet - og gjort at vaksinene blir dyrere for andre.

– Vi kommer til å se tilbake med sinne og skam hvis vi ikke nå bruker den økende produksjonskapasiteten som kommer til å beskytte de mest sårbare, raste WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på en pressekonferanse i juli.

Det er ingen tvil om at forskjellene i vaksinedekning er enorme.

Mens flere vestlige land legger planer for tredje dose, er store deler av verden uvaksinert. Ifølge VGs oversikt har under fem prosent av befolkningen i Afrika nå fått første stikk.

Gapet har ført til en kamp i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om å få selskapene til å dele vaksine-oppskriftene, blant annet drevet frem av The Peoples Vaccine Alliance som består av en rekke organisasjoner, verdensledere og aktivister. Men verdens land har ikke klart å bli enige.

Nå hevder vaksinealliansen i en rapport at vestlige land som Norge kan ha betalt så mye som 375 millioner euro - i underkant av fire milliarder kroner - «for mye» for MRNA-vaksinene, og bidratt til å skvise ut land som ikke kan betale like mye.

– Legemiddelselskaper holder verden som gissel under en enestående global krise. Dette er kanskje et av de mest dødelige tilfellene av profittmaksimering i historien, sier Anna Marriott, helsepolitisk leder i den humanitære organisasjonen Oxfam som er en del av alliansen, ifølge The Guardian.

Mener regjeringene har skylden

Rapporten viser til et estimat fra den progressive tenketanken Public Citizen med ingeniører fra Imperial College, om at en mrna-vaksinedose kan produseres for så lite som 1,20 dollar. Likevel, hevder rapporten, har land betalt mellom fire og 24 ganger så mye som dette per dose.

Totalt estimerer de at Pfizer og Moderna tatt så mye som 41 milliarder dollar mer i betaling fra verdens regjeringer enn hva det koster å produsere vaksinene.

Overbetalingen er et estimat fra organisasjonen, og ikke all informasjon om priser og kostnader er offentlig tilgjengelig

Vaksinealliansen mener dette er fordi selskapene som sitter på oppskriftene ikke må dele dem, og får monopol på produksjonen - dermed kan de bestemme hvor mye de vil ta betalt.

Dette er Folkets Vaksineallianse Sør-Afrika og India har tidligere fremmet et såkalt «waiver-forslag» i WTO, som innebærer at man midlertidig lemper på patenter for vaksiner og andre teknologier i kampen mot covid-19 i TIPS-rådet i WTO, noe som vil bety at vaksine-oppskriftene deles. Forslaget har i lang tid splittet lav- og høyinntektsland. The Peoples Vaccine Alliance - Folkets Vaksineallianse - er en koalisjon med en rekke organisasjoner og aktivister som har som felles mål å «frigjøre» vaksinene. De mener det er nødvendig å lempe på patentene, så oppskriftene kan deles. Blant medlemmene er tenketanker som Public Citizen og The Yonus Centre, organisasjoner som Amnesty International, Oxfam, Redd Barna, Human Rights Watch, og blant støttespillerne bevegelsen lister opp, er presidentene i blant annet Ghana, Nigeria, Pakistan Sør-Afrika, Senegal - og en tidligere president i Finland. Flere tidligere statsledere og nobelprisvinnere signerte også på et åpent brev til USAs president Biden om å gå med på kravet om å lempe på vaksinepatentene. Vis mer

Dette mener de fører til at land kappes om prisene og kjøper opp store mengder vaksiner med penger som burde gått til å bekjempe pandemien både innenlands og på verdensbasis.

«Høye priser bidrar også direkte til den ekstreme vaksinemangelen i det globale sør. Uten de nødvendige budsjettene til å konkurrere med rike land, blir lav- og mellom-inntektsland og Covax skjøvet bakerst i vaksinekøen», heter det i rapporten.

Hvem skylder de på? Vaksinealliansen mener det er regjeringene i høyinntektsland, i tillegg til organisasjoner som Covax, som ikke har klart å bryte opp monopolene eller kreve åpenhet om prisene. De mener dette har gjort at legemiddelselskapene står fritt til å prioritere kontrakter de tjener på.

Dette mener de landene har betalt for mye Vaksinealliansen tar utgangspunkt i det de har estimert at kunne være kostnadene for å produsere mrna-vaksiner, og sammenliknet med det som er offentlig av EUs kontrakter. De regner med at kostnadene er spredt utover medlemslandene proporsjonalt til befolkningstall, og estimerer at de forskjellige landene kan ha overbetalt følgende: Belgia: 796 millioner euro

Danmark: 399 millioner euro

Frankrike: 4642 millioner euro

Tyskland: 5757 millioner euro

Irland: 339 millioner euro

Italia: 4154 millioner euro

Nederland: 1177 millioner euro

Norge: 372 millioner euro

Spania: 3213 millioner euro

Sverige: 694 millioner euro Vis mer

DEMONSTRASJON: Activister demonstrerer utenfor Pfizers hovedkontorer i New York den 14. juli

– Skandale

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) er en av de som tidligere har signert et et opprop fra tidligere verdensledere og mottagere av Nobelprisen, med et krav om å midlertidig åpne for unntak fra patentbeskyttelsen. Tidligere Labour-statsminister Gordon Brown i Storbritannia har gått så langt som å kalle Europas vaksine-strategi «neo-kolonialistisk».

– I prosessen med å sikre fordelaktige avtaler har rike land i praksis sperret afrikanske land fra å få tilgang til dosene de sårt trenger, skriver han i The Guardian.

I Norge har SV, Rødt, MDG og Sp fremmet forslag på Stortinget om at regjeringen må presse på i WTO for å oppheve vaksine-patentene. Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer nå enda kraftigere på rapporten fra vaksinealliansen som argumenterer for at vestlige land har overbetalt.

– Norge kan ha betalt så mye som fire milliarder mer enn nødvendig for mRNA-vaksiner fra Pfizer og Moderna. Det er i så fall en skandale av historiske dimensjoner, sier han til VG.

Han krever at regjeringen tar grep for å stanse profittering på pandemien, og sier Norge har alle muligheter til å ta den kampen i WTO som leder av det såkalte TRIPS-rådet der patentene diskuteres. Han ber også regjeringen ta grep i Covax for å få ned prisene og øke leveransene.

– Denne rapporten viser hvordan regjeringa, Covax og Vestens ledere helt siden starten har vært i lomma på vaksinekapitalistene. Konsekvensene er mer død og en forlenget pandemi. Nå må monopolet brytes opp og grep tas for å sikre økt, desentralisert produksjon over hele verden.

KRITISK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein skriver i en SMS til VG at likeverdig tilgang til vaksiner globalt er en prioritet.

– Rapporten peker på svært høy profitt hos noen av vaksineselskapene. Vi har ikke kunnet gå inn i beregningene som nok ikke har med alle kostnader. Vi forventer at industrien ønsker fortjeneste, dels for å dekke sine tidlige investering i risikofylt forskning og utvikling, men vi forventer også ansvarlighet fra industrien, sier han.

Samtidig skriver han at en pandemi ikke er tiden for å profittere, at alle aktører må gjøre sin del for å sikre likeverdig tilgang, og at vaksiner til kostpris er nødvendig.

– Industrien må holdes ansvarlig for å bidra til rettferdige priser, rask godkjenning, økt produksjonskapasitet og teknologioverføring og større åpenhet. Dette er prinsipper som vi har arbeidet for internasjonalt, sier han, og viser blant annet til en ny mrna-hub i Sør-Afrika med teknologioverføringen fra Pfizer/BioNTech til Biovac.

UTVIKLINGSMINISTER: Dag-Inge Ulstein mener regjeringen jobber for rettferdige priser.

Pfizer: Kjenner oss overhode ikke igjen

Kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer sier på sin side at han reagerer kraftig på det han oppfatter som ubegrunnede påstander om profitt. Han sier han er enig i at den globale fordelingen av vaksiner er svært urettferdig, men mener at rapporten bommer.

– For det første har vi for denne vaksinen satt både lave priser og en rettferdig prispolitikk. I rike land som Norge er prisen på nivå med en togbillett til Moss, vår pris er helt ubetydelig i forhold til verdien av vaksinene. I andre land er prisene enda mindre, og til de landene som er definert som lavere eller lav mellominntektsland, selger vi vaksinene til produksjonspris, altså uten profitt.

Han sier at ettersom Pfizer er et aksjeselskap, er opplysninger om inntekter, utgifter og overskudd åpent tilgjengelig, og at investorer som har eid Pfizer-aksjer over de siste årene ikke har høyere gevinst på aksjene enn markedet generelt.

– Pfizer har også tatt en stor risiko med investeringer på flere titalls milliarder kroner i vaksineutviklingen, uten at vi har tatt imot en krone i offentlig støtte. I vår bransje er det alltid stor risiko, og prosjekter som lykkes må ha noe lønnsomhet slik at det også er mulig å ta risiko og gjøre investeringer på alle de andre legemidlene vi jobber med å utvikle. Vi kjenner oss overhode ikke igjen i påstandene om profittmaksimering som kommer frem i denne rapporten.