Moxnes kan få vippemakt – her er Rødts tre krav

«Punkter for et nytt flertall

I juli 2005 la de rødgrønne fram et notat på 155 punkter hvor partiene skulle vise hva de var enige om. Notatet var basert på enighet i tidligere stortingsbehandlinger. I årets valgkamp er det mye diskusjon om konstellasjoner, men mindre diskusjon om hvilken politikk som kan bli virkelighet med nytt flertall.

Det er på tide å snakke om politikken. Rødt legger derfor nå fram 84 punkter hvor Rødt og de tre rødgrønne partiene – Ap, Sp og SV – har stemt sammen i stortingsperioden. Forslagene er enten fremmet av Rødt, eller i behandlingen av et Rødt-forslag. Dette er punkter som bør og kan bli gjennomført, med et nytt flertall og et sterkt Rødt som pådriver.

Rødt vil forhandle om en avtale med en ny regjering etter valget, som sikrer en ny retning og at viktige saker avgjøres på venstresida, ikke i samarbeid til høyre.

Forskjells-Norge

Regjeringen skal legge frem konkrete tiltak med mål om å redusere ulikheten som en konsekvens av at ulikheten er for høy.

Legge frem helhetlig kartlegging av ulikhetsutviklingen og den reelle fordelingen av inntekt og formue i Norge hvert år i forbindelse med statsbudsjettet.

Skatt: Innføre en mer progressiv formuesskatt med økt sats for store formuer og høyere bunnfradrag.

Skatt: Legge frem endringer i skattesystemet som ivaretar Stortingets historiske intensjon om et progressivt skattesystem, der gjennomsnittsskatten skal øke med økende inntekt, også for de 1 % rikeste, for slik å sikre at alle skattytere betaler skatt etter evne.

Reversere kuttet i brillestøtte for barn og unge under 18 år.

Undersøke effekten bruk av anbud har på arbeidsvilkår og lønnsdannelsen både for ansatte og ledere, spesielt i kollektivtransport og jernbane.

Undersøke koronapandemiens effekt på inntekts- og formuesfordelingen i Norge, herunder også vurdere hvordan innretningen på de ulike støttetiltakene har påvirket den økonomiske ulikheten.

Legge frem en årlig fremstilling av den samlede effekten politikken regjeringen fører har for den disponible inntekten til ulike inntektsgrupper, inkludert avgifter, egenandeler, stønader og velferdsordninger, etter mal av «Fördelningspolitisk redogörelse» i Sverige.

Årlig rapportering til Stortinget om omfanget av skatteomgåelse og skattetap for staten, med status på det internasjonale arbeidet mot skatteflukt og regjeringens initiativ for å bekjempe problemet.

Styrke kravene til åpenhet om eierskap og skatt i offentlige anskaffelser, herunder skattebetaling, reelle eiere og kostnadsstruktur.

Bolig: Innføre straffebestemmelser i loven om kommunal forkjøpsrett til leiegårder.

Pensjon/uføre: Gjeninnføring av delvis skjerming mot levealdersjustering for tidligere uføre alderspensjonister.

Pensjon: Beholde ordningen med tilleggspensjon til etterlatte (“enkepensjonen”).

Pensjon: Utrede hvilken effekt levealdersjusteringen har for ulike inntekts- og yrkesgrupper, og sikre at de økonomiske forskjellene mellom ulike grupper pensjonister reduseres, ikke økes.

Arbeidsavklaringspenger (AAP): Reversere kuttet i arbeidsavklaringspenger for unge under 25 år.

AAP: Perioden skal kunne forlenges etter en individuell vurdering av behov, i tråd med målet om at flest mulig skal kunne komme helt eller delvis i arbeid.

AAP: Utrede konsekvensene av den innførte karenstiden i ordningen med arbeidsavklaringspenger.

AAP: Ingen skal miste retten til arbeidsavklaringspenger før de er ferdig avklart til arbeid eller trygd.

Geografiske forskjeller: Opprettholde og vedlikeholde kobbernettet i områder uten alternativ bredbåndsforbindelse.

Trygghet i arbeidslivet og en sterkere fagbevegelse



Legge til rette for lån av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter.

Bevilge penger til Fair Play Bygg Norge og Uropatruljen, byggsektorens varslingskanaler for sosial dumping.

Skjerpe straffen ved konkurser som brukes for å kvitte seg med tariffavtaler og fagorganiserte arbeidere.

Styrke de ansattes rettigheter ved konkurser.

Lage tydeligere kriterier for å begrense når en arbeidsgiver skal kunne bruke selvstendige oppdragstagere.

Fjerne den generelle adgangen til å ansette midlertidige.

Midlertidige ansatte skal raskere ha krav på fast stilling.

Definere tydeligere hva som defineres som sesongarbeid.

Utarbeide en nasjonal seriøsitetsmodell basert på Skiens- eller Oslo-modellen. Det må være et krav at bedrifter som får oppdrag, har tariffavtale eller minimum følger de lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for den aktuelle bransjen.

Serveringsloven bør endres slik at kommunene kan stille krav til lønns- og arbeidsvilkår i serveringsbransjen.

Bedre norskopplæring for arbeidsinnvandrere.

Gi en årlig status til Stortinget om fagorganisering og tiltak for å øke organisasjonsgraden.

Fullt fagforeningsfradrag.

Gjeninnføre kollektiv søksmålsrett.

EU/EØS: Sikre at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning gis forrang foran EUs regler.

Gjennomføre en maktutredning med særlig vekt på strukturer og maktbalansen i arbeidslivet.

Innføre forbud mot innleie av arbeidskraft i de geografisk mest utsatte områdene eller bransjene, og på byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfold som et strakstiltak.

Hindre at bemanningsbyråer får være opplæringsbedrifter.

Bedre statistikk for innleie.

Sikre lønns- og arbeidsvilkår hos velferdsaktører med offentlige tilskudd.

Gjennomgå bøter og overtredelsesgebyr i forbindelse med brudd på lover og forskrifter innen arbeidslivet.

Sikre at de som arbeider i velferdstjenestesektorer som er finansiert av det offentlige, skal ha lønns- og arbeidsvilkår, herunder tjenestepensjonsordninger, som er på linje med det offentliges, samt sikre mer innsyn i og bedre kontroll av foretak som finansieres med offentlige midler.

Gjennomgå virkninger av reservasjonsretten i arbeidsmiljøloven § 16–2 annet ledd, herunder konsekvensene for lønns- og arbeidsvilkår, og fremme lovforslag som styrker arbeidstagernes vilkår ved virksomhetsoverdragelse.

Sikre at offentlig finansierte velferdstjenester hovedsakelig skal utføres av ansatte, ikke av selvstendig næringsdrivende.

Ledighet: Tiltakspakke for inntektssikring, kompetanseutvikling og sysselsetting for de langtidsledige.

Ledighet: Langsiktig sysselsettingsplan for grupper som er særskilt hardt rammet av arbeidsledighet.

Kartlegge diskriminering og rasisme i arbeidslivet og iverksette konkrete tiltak for ansettelsesprosesser og rekruttering for å få flere i jobb.

Tiltakspakke mot seksuell trakassering i arbeidslivet.

Transport/kabotasje: Kraftig økning av bøtene for transportkjøpere som bryter plikten til å påse sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår under kabotasjeoppdrag, til minst 10 kroner kiloen for godstrafikk og minst 1 000 kroner per passasjer.

Tydeliggjøre arbeidsgiveransvaret i arbeidsmiljøloven.

Organisere renholdet i Forsvaret i egenregi.

Sikre arbeidsforhold i Stortingets eget reglement for bygge- og leiesaker.

Gi arbeidsledige feriepenger.

Rettferdig miljøpolitikk og næringspolitikk



Utarbeide sektorvise handlingsplaner for utslippskutt fram mot 2030, og sørge for at utslippskuttene gjøres på en sosialt rettferdig måte, eksempelvis gjennom progressive miljøavgifter basert på økonomi, miljøbelastning og distriktshensyn.

Fiskeri: Utrede konsekvensene av norsk fiskeripolitikk med grunnlag i Riksrevisjonens kritikk, og komme tilbake til Stortinget med en ny stortingsmelding som tar hensyn til dette.

Fiskeri: Sikre stabil leveranse til fiskerimottakene langs kysten slik at helårsdrift er mulig, blant annet gjennom periodisering av kvoter.

Fiskeri: Sikre økt bearbeiding av i Norge av norsk vill- og oppdrettsfisk. Vurdere tiltak som kvotetrekk og avgifter.

Aktiv næringspolitikk: Utarbeide retningslinjer ved fremtidige støtteordninger, subsidier, krisepakker og lignende, som sørger for at bevilgningene gir økt aktivitet og sysselsetting i Norge.

Aktiv næringspolitikk: Endre lov om offentlige anskaffelser, slik at offentlige innkjøp generelt gir økt aktivitet og sysselsetting i Norge.

Industri: Hindre eksport av utrangerte skip og skipsskrog som skaper miljøproblemer i andre land, og sørge for at disse demonteres og resirkuleres i Norge etter strenge krav til materialgjenbruk, håndtering av miljøgifter og lokale utslipp.

Industri: Legge frem en plan for å sikre utdanning av tilstrekkelig industrifagarbeidere for å sikre at det finnes kvalifisert arbeidskraft.

Industri: Utvide og utnytte det statlige eierskapet i norsk industri til å beholde og videreutvikle industriproduksjon i Norge, øke graden av videreforedling og gjenvinning og sikre lengre verdikjeder i norsk industri.

Avgifter: Legge fram en gjennomgang av hvordan avgifter og grensehandel påvirker norske arbeidsplasser, og en strategi for å bevare arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og norsk varehandel.

Profittfri velferd



Barnehage: Innføre et tydelig og strengt økonomisk regelverk for private barnehager tilsvarende det som gjelder for private skoler, for å sikre at skattepengene går til bedre barnehager og ikke uakseptable verdiuttak av eiere.

Barnehage: Ha strengere regulering av kjøp og salg av barnehager, og hindre kortsiktige eiere som utenlandske oppkjøpsfond i å kjøpe seg opp i barnehagesektoren.

Barnehage: Innføre et lovmessig skille mellom kommersielle og ideelle barnehager.

Barnehage: Gi kommuner adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager. Det gjelder blant annet krav til åpningstider, kvalitet, innhold og inntak av lærlinger.

Barnehage: Vurdere å endre regelverket rundt fastsettingen av gjennomsnittlig barnehagepris i en kommune og legge frem løsninger som sikrer at barn med særskilte behov eller barnehager i perifere strøk av kommunen med dertil særlige driftskostnader ikke medregnes i gjennomsnittlig barnehagepris per barn i de kommunale barnehagene.

Barnehage: Endre størrelsen på pensjonstilskuddet til de private barnehagene, slik at de tilsvarer de reelle pensjonskostnadene barnehagene har.

Barnehage: Innføre meldeplikt til og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager og fremme eventuelle forslag om nødvendige lovendringer for å innføre slik rett og plikt.

Barnehage: Legge fram lovforslag tilsvarende reguleringen i friskoleloven, som sikrer at ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår som minst er likeverdige med kommunale barnehager.

Barnehage: Stortinget ber regjeringen legge fram forslag som gir kommunene mulighet til å tilpasse barnehagekapasiteten lokalt, og herunder å skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager.

Skole: Gi friskoler meldeplikt ved salg, fusjon, fisjon og nedleggelse av privatskoler.

Skole: Utrede nye organisasjonsformer for å drive private skoler som tilrettelegger godt for ideell virksomhet og samtidig sikrer allment offentlig innsyn i bruken av offentlige midler.

Åpenhet: Sikre åpenhet og innsyn i regnskap, kvalitetsindikatorer, bemanningssituasjon og pengestrømmer, samt at endringer i sentrale deler av lovverket som er nødvendig for reelt innsyn i offentlig drift, også gjøres gjeldende for private leverandører som kommunen har inngått kontrakter med, slik at kommunesektoren reelt kan kontrollere eventuelt misbruk av offentlige tilskudd.

Helse: Ikke øremerke midler til kjøp av private spesialisthelsetjenester, og heller sikre at disse midlene brukes til å styrke det offentlige helsetilbudet.

Helse: Sikre papirløse gravide kvinners rett til nødvendig helsehjelp før og etter fødsel, slik at kvinner ikke får faktura i forbindelse med fødsel på sykehus.

Fødetilbud: Sikre bemanningen på fødeavdelingene og andre nødvendige tilbud for fødende kvinner i sommermånedene.

Helse: Avvikle ordningen med nøytral moms.

Helse: Styrke helseprofesjonene på sykehusene, og redusere helsebyråkratiet sammen med kontroll- og ledernivåene, som erstattes av stedlig ledelse.

Helse: Matforsyning, renhold og IT-funksjoner skal være en del av sykehusenes kjernevirksomhet og ikke settes ut på anbud.

Tannhelse: Legge fram en plan for en gradvis utvidelse av offentlig finansiert tannhelse, der man sikrer at økt bruk av offentlige midler i sin helhet går til å styrke tannhelsetilbudet, herunder at det vurderes innført makspris på tannhelsebehandling som helt eller delvis finansieres av det offentlige.

Åpenhet, demokrati og utenrikspolitikk



Statsrådsbeslutninger om deltagelse i militæroperasjoner i utlandet må inneholde vurderinger av de folkerettslige og konstitusjonelle sidene ved deltagelsen samt målsettinger og varigheten av innsatsen, for å sikre demokratisk kontroll og innsyn.

Gi Sivilombudet og Ombudsnemda for Forsvaret innsyn i regjeringsdokumenter.