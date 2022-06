LIKE FØR SKREDET: Dette bildet av Kjenndalsbreen ble tatt av Helene Oksholen (80) som var på busstur med elleve andre pensjonist-damer i Loen fredag ettermiddag.

Loen-skredet: Helene (80) tok dette bildet av breen - kan ha reddet liv

Helene Oksholen (80) var en av tolv damer i bussen som holdt på å kjøre inn i snøskredet. Like før oppholdt hun bussen ved å gå ut og knipse dette bildet av Kjenndalsbreen.

– Du skal ikke se bort fra at den tiden det tok for at jeg fikk fotografert Kjenndalsbreen, kan ha vært medvirkende til at vi akkurat ikke kjørte inn i skredet, sier Helene Oksholen til VG.

Hun er kommet hjem til Deknepollen ved Måløy etter den dramatiske bussturen sammen med elleve andre voksne damer og bussjåfør Reinhardt Sørgård (67) i Loen fredag. Han fikk stoppet bussen få meter fra der skredet kom. Så var det bare å rygge.

Busspassasjer Helene Oksholen hadde et bilde av Kjenndalsbreen hjemme, tatt rundt 1960. Hun ville sammenligne, og derfor ta nye bilder på bussturen over 60 år etter.

Derfor ba hun sjåføren vente litt med å kjøre videre. Hun gikk foran bussen, og fikk den vinkelen hun synes lignet mest på det gamle bildet hun hadde hjemme.

FOTOGRAFEN: Helene Oksholen (80) sa til bussjåføren at hun ville ut av turbussen for å knipse et bilde av Kjenndalsbreen like før snøskredet gikk innerst i Kjenndalen i Loen fredag.

Deretter beveget hun seg inn i bussen igjen, fant plassen sin like bak sjåføren. Men kjøreturen ble veldig kort.

Snøskredet kom dundrende nedover fjellsiden. Helene Oksholen, som er en nøktern og rolig dame, ga klar beskjed til bussjåføren:

– Jeg ropte rygg, rygg! flere ganger. Og sjåføren rygget både raskt og presist på den smale veien. Han var rolig og håndterte situasjonen helt fantastisk bra. Jeg satt slik til at jeg så raset dele seg oppe i fjellsiden. Ene delen av skredet kom fryktelig nær der bussen stoppet, beskriver Oksholen.

– Hva tenker du om at din fotografering kan ha reddet liv?

– Det er nok skjebnen. Jeg ser ikke bort fra at det er høyere makter som har holdt sin hånd over oss, svarer Oksholen.

SJÅFØREN: Reinhardt Sørgård (67) er bussjåføren som nesten kjørte inn i det store snøskredet i Loen fredag. Han satte turbussen i revers og rygget så raskt og kontrollert han kunne, da han oppdaget raset oppe i fjellsiden.

Bussjåfør Reinhardt Sørgårds uttalelser til VG støtter opp om Oksholens beskrivelse.

– Hadde vi ikke stoppet for at to damer absolutt skulle ta bilder, så hadde bussen blitt tatt. Vi hadde nok utrolig flaks, reflekterer Sørgård dagen etter at det 400 meter brede snøskredet tok med seg både fjellsiden og deler av veien i Loen.

Sørgård, som er tidligere lensmann, mener at hvis turbussen bare hadde vært et lite halvminutt lenger fremme på veien i Kjenndalen, så hadde den blitt tatt av raset.

Han stoppet bussen for fotografering anslagsvis i et par minutter før han kjørte videre cirka et halvt minutt. Så «oppdaget» de som satt inne i bussen skredet.