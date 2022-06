FEIL MEDISIN: Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, tar til orde for en mer moderat renteheving enn det SSB spår.

LO om dobbel renteheving: − Vil kvele oppgangen

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO mener en dobbel renteøkning vil kvele oppgangen i Norsk økonomi – og oppfordrer til moderasjon.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– I all tid renteheving skyldes økt inflasjon fra utlandet, så er jeg uenig, sier Bjørnstad til VG.

Tidligere i dag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med nye tall der de spår at Norges Bank vil komme med en dobbel renteheving fra juni.

Altså en renteheving på 0,5 prosentpoeng, mot normalen på 0,25.

Økningen kommer som svar på at inflasjonen er på det høyeste nivået siden 1988.

Frykter konsekvensene

Det siste året har prisene steget internasjonalt, blant annet som følge av Ukraina-krigen. Det har resultert i dyrere mat, energi og drivstoff.

– Det er riktig å heve renten fordi det er gode tider i Norge og i arbeidsmarkedet, men ikke på grunn av det vi opplever nå, sier Bjørnstad og legger til:

– Det vil gjøre vondt verre og jeg mener at det er i tråd med mandatet til Norges Bank å la være.

Han peker på at pengepolitikken skal, ifølge mandatet som er nedfelt i norsk lov, bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting.

I mai kritiserte også LO-sjeføkonomen Norges Bank for å se for mye til utlandet, som han mente bidro unødvendig til høy rente.

RENTEBESLUTNING: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache etter pressekonferansen forrige gang Norges Bank hevet renten.

Norges Banks neste rentebeslutning kommer 23. juni. Det er da varslet en ny heving fra dagens nivå på 0,75 prosent, som ble satt i mars og var en økning fra daværende 0,5 prosent.

SSB-forsker Thomas von Brasch forklarer prognosen om at det da vil komme en dobbel renteheving:

– Hovedgrunnen er at det går godt i norsk økonomi, og at renten fremdeles er på et lavt nivå. Dagens tall viser også at prisstigningen i Norge er mer bredt basert enn for noen måneder siden, sier Brasch til VG.

Det innebærer at der det før var noen varer som steg i pris, er det nå flere varer som gjør det, og færre som synker i pris, forklarer han.

– Et høyt underliggende inflasjonspress i kombinasjon med rekordlav arbeidsledighet er grunnen til at Sentralbanken trolig hever renten raskere, sier Brasch og påpeker at prisstigningen her hjemme må sees i sammenheng med internasjonale forhold

SPÅR ØKNING: Forsker Thomas von Brasch i SSB peker på oppgangen i norsk økonomi som årsaken til deres ferske prognose om renteheving.

Ønsker moderasjon

– Jeg frykter at dette vil ramme norsk økonomi i en oppgangstid, kvele oppgangen og bidra til å redusere veksten i sysselsetting, sier Bjørnstad og viser til den doble rentehevingen.

Han peker på at husholdningene allerede har fått det Bjørnstad betegner som en «svær ekstraregning», og at bedriftene har fått økte kostnader.

– Vet ikke Norges Bank hva de holder på med?

– Jo da, men de tolker vel mandatet på en annen måte. Det er ikke noe jeg kan styre, men jeg har jo min oppfatning av det.

– Hvordan skal inflasjonen stagges da?

– Den delen som kommer fra utlandet er ikke opp til oss å stagge. Det å stagge annen inflasjon for å veie opp for dette, er altså det jeg mener er feil politikk.

– Norges Bank må stole på at lønnsdannelsen har kontroll på lønns- og prisveksten innenlands. Det taler også for en renteøkning, men mer moderat, sier Bjørnstad.