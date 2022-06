IKKE KLARERT: – Jeg har jo bare familie i Kina. Jeg har ingen annen tilknytning til staten, sier Daniel Hu Øren som ikke ble klarert for førstegangstjeneste.

Daniel (21): − Føles som jeg blir kanonføde

Daniel Hu Øren (21) ble avvist i førstegangstjenesten på grunn av sikkerhetsklarering. I avslagsbrevet skriver Forsvaret at han likevel kan bli bedt om å stille til krig.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG har intervjuet over 30 unge flerkulturelle mellom 18 og 25 år som har fått sin førstegangstjeneste annullert fordi de ikke fikk tilstrekkelig sikkerhetsklarering.

Enkelte av dem har ventet opptil to år for å få svar på sikkerhetsklareringen. Flere beskriver hvordan den lange ventetiden med usikkerhet og avvisningen førte til belastning på deres mentale helse og tapt studietid.

Les også: Pardis ventet i 19 måneder på svar fra Forsvaret

Norsk-kinesiske Daniel Hu Øren (21) er én av dem som ikke fikk nødvendig sikkerhetsklarering for å tjenestegjøre i Forsvaret.

«IKKE KLARERT»: Pardis Hafezinejad har foreldre fra Iran og Daniel Øren har en kinesisk mor. Det var grunn nok til at de ikke ble sikkerhetsklarert av Forsvaret til førstegangstjeneste.

Daniel Hu Øren hevder å ha blitt fortalt under sesjon at patruljen til den kommende høsten var full, og at han måtte vente til våren.

I ettertid fant han ut at både kompiser som møtte opp til sesjon samme dag og dager etter, kom inn samme høst. Han sier han opplever at han ble ført bak lyset.

– Hvis det var fordi jeg har kinesisk bakgrunn, så kunne de bare sagt det. Men det gjorde de ikke. De sa bare at det ikke var plass til meg, sier han.

Bergenseren beskriver også resten av opplevelsen som svært frustrerende.

Ventet lenge på svar

Til tross for at Daniel og andre med en tilknytning til utlandet får sikkerhetssjekken ett år før forespeilet innrykk, tok det lang tid før han fikk svar.

Ventetiden ble forlenget flere ganger.

– Det føltes som jeg ble plassert nederst i bunken, sier han.

IKKE SINT: Daniel Hu Øren sier han ikke er sint på Forsvaret, men synes det er kritikkverdig hvordan systemet deres går utover unger menneskers liv.

Øren sier at personopplysningsblanketten han fylte ut kun inneholdt ja- og nei-spørsmål, med liten plass for utdypning.

Han stiller spørsmål ved hvor vanskelig det kan være å behandle et slikt skjema.

– De kunne bare lest gjennom skjemaet mitt. Det tar sikkert bare to sekunder. Jeg tror det i bunn og grunn handler om at jeg har kinesisk mor, sier han til VG.

VG har fremlagt Ørens påstander om å bli ført bak lyset og unødvendig ventetid for Forsvaret personell- og vernepliktssenter i Hamar. Forsvarets pressetalsmann Vegard Norstad Finberg opplyser at de ikke ønsker å kommentere enkeltsaker. Les Forsvarets generelle imøtegåelse lenger ned i saken.

Må stille opp for Norge i krig

Da han mottok avslagsbrevet, reagerte Øren på at han fortsatt er tjenestepliktige hvis det skulle bryte ut en krig i Norge.

I brevet står følgende:

«I henhold til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret har du fortsatt status som vernepliktig fram til utgangen av det året du fyller 44 år og kan dermed bli innkalt til militærtjeneste i krise eller krig.»

– Jeg ville alltid ha forsvart landet mitt, men jeg blir da innkalt til en krisesituasjon der de som først avviste meg, nå ber meg være der. Da kunne jeg like godt vært i førstegangstjenesten og fått den opplæringen som jeg ville trengt for å forsvare Norge, sier han.

PLIKT: Plakater med slagord henger på Forsvarets personell- og vernepliktssenter i Hamar. Her jobber de som tar imot alle de titusener av vernepliktige i året.

– Hvis de hadde kalt meg inn til krig, føles det som jeg blir kanonføde. De vil ikke gi meg opplæring, men de vil fortsatt at jeg skal være i frontlinjen og kjempe, sier Øren videre.

Med kanonføde mener han at han kan bli hensynsløst blir ofret i krig.

– Ville du stilt?

– Ja, jeg hadde følt at jeg måtte. Det gjør jeg både for familie og venner i Norge. Jeg ville heller beskyttet landet, enn at den skal falle for en annen makt.

VG har tidligere intervjuet Pardis Hafezinejad som er i samme situasjon som Øren. Hun er også klar i tale når hun får spørsmålet.

– Jeg hadde likevel stilt for Norge hvis det skulle bli krig. Jeg vil vise at jeg er her og jeg kan gjøre noe for dere, men dere ville ikke ha meg, sier hun.

IKKE KLARERT: Pardis Hafezinejad gikk glipp av et studieår, og bor fortsatt hjemme hos foreldrene, etter 19 måneder med ventetid på sikkerhetsklarering.

Lovpålagt verneplikt

Forsvaret er også blitt forelagt Daniel Ørens «kanonføde»-utspill.

Oberstløytnant Vegard Norstad Finberg opplyser at i Norge er det lovpålagt personer født etter 1997, verneplikt fra året de fyller 19 år til de fyller 44 år.

Finberg skriver i en e-post at Forsvaret først og fremst vil innkalle dem som har fullført førstegangstjeneste og er innenfor vernepliktig alder ved en krise.

– Så vil man søke i registrene blant personell som ikke har gjennomført førstegangstjeneste, men er innenfor vernepliktig alder.

Men også da må alle uten sikkerhetsklarering i utgangspunktet klareres før tjeneste.

De vil også bli gitt nødvendig militær trening og opplæring, forsikrer han.

PLAKAT: Denne plakaten henger på dametoalettet på Forsvarets personell- og vernepliktssenter i Hamar. Den advarer mot en bjørn, en edderkopp og en drage.

VG har også intervjuet kommandørkaptein Erik Hansen, sjef ved Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA). Han sier at Forsvarsloven er klar på at alle som er skikket til tjeneste kan bli kalt inn ved en krise.

– Er ikke det et paradoks, at de må stille opp i en eventuell krise eller krig?

– Hvorvidt dette er et paradoks får lovgiverne avgjøre, sier Hansen.

Forstår sikkerhetsrisikoen

Daniel Øren sier han er klar over at Norge ikke har noe sikkerhetssamarbeid med Kina. Det fikk bergenseren bekreftet da han ba om begrunnelse på hvorfor han fikk tildelt IK, forkortet for «IKKE KLARERT».

– De beskrev i begrunnelsen at det er ingen tvil om at min lojalitet ligger hos Norge, men på grunn av slekt i Kina kan Forsvaret ikke gi meg klarering.

– Forstår du avgjørelsen?

– Ja, men situasjonen er rar. Hva om jeg var en person som ikke så for meg noen andre karrieremuligheter enn militæret? Hva om drømmen min var å være soldat? Bare fordi jeg er født av en kinesisk mor så skal ikke det være mulig?

REALITY CHECK: Daniel Øren har aldri tenkt noe særlig på at han er halvt kinesisk, før han avslag av Forsvaret på grunn av hans familiebindinger i Kina.

– Du vil ikke vurdere det kinesiske forsvaret, da?

– Haha, nei. Absolutt ikke. Dessuten tillater ikke Kina dobbelt statsborgerskap.

– Men forstår du at de du har bindinger med i utlandet kan bli brukt som pressmiddel for informasjon hvis du er i det norske forsvaret?

– Jeg forstår avgjørelsen, men jeg skal bare i førstegangstjenesten. Hvor mye hemmelig informasjon får jeg av det? Det finnes også eksempler på etnisk norske som har vært kjøpt og betalt av Sovjetunionen.

– Hva skulle du ønske Forsvaret gjorde annerledes?

– Jeg ønsker bare at vi ikke blir nedprioritert. Vanlige nordmenn kommer på førstegangstjenesten og skriver under på sikkerhetsklareringen, så er de med uansett. Det handler bare om at noen ser på arkene og gir en tilbakemelding. Hvert fall når de har et ekstra år på seg på å se gjennom.

TALSPERSON: Oberstløytnant Vegard Norstad Finberg jobber i Forsvarsdepartementets kommunikasjonsavdeling.

Forsvaret: Klar over at det tar lang tid

Forsvarets talsperson Vegard Norstad Finberg opplyser at Forsvaret opplever et stadig økende antall komplekse klareringssaker.

Unge flerkulturelle med tilknytning til utlandet er blant denne gruppen saker som er vanskelig å løse.

– Først og fremst er det viktig fra Forsvarets side å påpeke at det er beklagelig at personell vi har inne til sesjon og tjeneste føler seg villedet og feilinformert. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med for å forbedre, og for å hindre at det skjer i fremtiden, skriver han til VG.

Han skriver videre i e-posten at komplekse klareringssaker «tar dessverre lang tid».

– Til tross for dette har avdelingen klart å redusere den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden gjennom interneffektivisering, men er selvfølgelig klar over at noen saker blir liggende for lenge grunnet saksbehandlingskapasitet, skriver Finberg.