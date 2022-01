Mørke utsikter

«Nødvendig å oppheve fritak» Statsråd Sandra Borch

Landbruks- og matminister Sandra Borch erkjenner at strømsituasjonen er ekstra krevende for veksthusnæringen. Men klimamålet vil få ytterligere konsekvenser.

Borch skriver i en e-post til VG at formålet med strømstønadsordningen for jordbruks- og veksthusnæringen er å bidra til at norsk matproduksjon og norsk produksjon i veksthus opprettholdes på tross av de ekstraordinære utgiftene til strøm.

– For veksthusnæringen er situasjonen særlig krevende fordi elektrisk kraft utgjør en svært stor andel av de samlede kostnadene i denne næringen. Veksthusprodusentene har også en betydelig kostnadsvekst som følge av den sterke økningen i prisen på gass.

– Det må være et mål på sikt å gå over fra fossile energikilder, herunder strøm. Men vi ser at det er utfordringer med kapasitet på strømnettet som gjør dette krevende, skriver Borch.

Statsråden understreker at det er helt sentralt for regjeringen at klimamålet for jordbruket skal nås uten at det går utover matproduksjonen. Om innføring av CO₂-avgift for veksthusnæringen sier hun:

– Veksthusnæringen skal ha stor honnør for den jobben som allerede er gjort med å redusere bruken av fossilt brennstoff vesentlig. Det gode arbeidet næringen har gjennomført på dette området har også vært grunnen til at man har opprettholdt fritaket helt til nå, selv om slik avgift er innført for alle andre næringer.

For å komme helt i mål med klimamålet mener regjeringen at det nå er nødvendig å oppheve fritaket for CO₂-avgiften for naturgass og LPG, påpeker Borch.

– Vi må selvfølgelig følge med på konsekvensene av denne avgiften, uten at jeg kan si noe mer om dette nå. Vi legger opp til en forsiktig og gradvis innføring av avgift for å gi veksthusnæringen et forsterket økonomisk insentiv til å redusere bruken av fossil gass.

«Tung beslutning for mange» Gartnerforbundets generalsekretær Katrine Røed Meberg

Generalsekretær Katrine Røed Meberg i Norsk Gartnerforbund beskriver situasjonen i næringen som svært alvorlig og utfordrende.

– Særlig gjelder dette energi til veksthus, sier hun.

Ifølge Røed Meberg har et ekstremt kostnadshopp har satt mange gartnerier i en økonomisk krise.

– Mange har måttet ta en tung beslutning om å redusere produksjonene sine, stenge ned eller utsette. Dette går utover gartneribedriftene, verdiskaping og arbeidsplasser. Vi registrerer reduksjon i norsk produksjon, og i tillegg frykter vi for konsekvenser i forhold til rekruttering, investeringer og utvikling i næringen fremover.

Generalsekretæren sier grøntnæringen trenger hjelp for å nå de nasjonale målene om å øke forbruket av frukt og grønt, og målsettingene for økt selvforsyning.

– I et normalår utgjør energi 20 prosent av produksjonskostnadene. I 2021 utgjorde energien 40–50 prosent. Dette er det ikke økonomi i næringen til å være. Vi frykter for at likviditetsproblemer og manglende lønnsomhet i den enkelte bedrift – og næringen samlet sett – vil skade norsk produksjon både på kort og lang sikt.

I likhet med tomatdyrker Stig Jakob Hanasand mener Katrine Røed Meberg at regjeringens strømstøtteordning ikke er god nok. Norsk Gartnerforbund har også bedt regjeringen legge frem en kompensasjonsordning for veksthus som er avhengig av å bruke gass, sier hun.