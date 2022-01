ENIGE: Telenors kunder vil igjen få tilgang til TV2s kanaler etter at partene er kommet til enighet om en ny avtale fredag kveld.

Enighet mellom TV 2 og Telenor om ny TV-avtale

Etter snart to måneders ventetid får 550.000 telenorkunder igjen tilgang på TV 2s kanaler. – Er det sant, utbryter en utålmodig TV-seer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– I kveld er TV 2 endelig tilbake på Telenors TV-skjermer da aktørene er enige om en ny langsiktig samarbeidsavtale, skriver Telenor i en pressemelding fredag kveld.

Avtalen setter sluttstrek for lengre tids uenighet mellom partene.

– Vi ønsker å takke alle våre kunder for tålmodigheten. Nå kan de igjen se TV 2s gode innhold via T-We, uttaler Camilla Amundsen, leder for TV og bredbånd i Telenor Norge.

– Kjempetøffe forhandlinger

Kommunikasjonsdirektør i Telenor, Caroline Lunde, sier til VG at det har vært stor avstand mellom partene underveis forhandlingene.

– Det er ikke noen hemmelighet at det har vært kjempetøffe forhandlinger. Men nå har i landet en avtale som vi er veldig fornøyd med, sier Lunde.

På spørsmål om den nye avtalen vil medføre en prisøkning for Telenors kunder, er svaret at hun ikke kan forskuttere det.

– Kommer det noen prisøkning vil vi varsle kundene våre på forhånd, sier Lunde.

Hun opplyser om at de kundene som ikke enda har tatt ut kompensasjon for desember og januar, vil ha fortsatt tilgang til ordningen ut januar måned.

UFORNØYD: – Jeg vil ha tilbake kanalene mine, sa Eva Helseth (64) fra Ottestad i Innlandet til VG før jul.

– Der kjem 'n!

Er det sant?!, utbryter Eva Helseth (64) fra Ottestad når VG ringer med de ferske nyhetene.

Da VG snakket med Eva før jul var den selverklærte «nyhetsfreaken» lut lei av å ikke kunne se på TV 2 Nyhetskanalen.

– Jeg har bestandig vært en nyhetsfreak, og savner nyhetene mest. Særlig Nyhetskanalen. Men det er også irriterende at jeg ikke får med meg serier jeg er begynt å følge med på. Telenor har egentlig tatt fra meg alt jeg pleier å se på, sa Helseth til VG før jul.

64-åringen tester like godt om favorittkanalen er tilbake når VG er på tråden.

– Der kjem 'n!, sier Helseth lattermildt når TV 2 Nyhetskanalen er tilbake i stua på Ottestad.

Helseth svarer lynkjapt på spørsmål om hva hun skal se på TV fredag kveld.

– Jeg er en musikkelsker, så jeg tror det blir «The Voice» i kveld. Det har jeg ikke fått med meg.

Tross stor glede i hjemmet mener hun at det har tatt for lang tid å få en avtale i land.

– Det burde vært løst før. De har drevet på overtid med disse forhandlingene. Vi kjøper jo en pakke, ikke sant, sier hun om TV-pakken hun har betalt for uten å få se favorittkanalene.

FERSKE BILDER: Rykende ferske bilder av alpint på TV 2 Nyhetskanalen varmer hjertet til Eva Helseth (64) når VG ringer.

Halv million kunder berørt

Den forrige avtalen mellom partene utløp 30. november, og partene har forhandlet på overtid siden det.

Uenigheten har ført til at telenorkunder har vært uten tilgang på TV 2s kanaler. Det inkluderer de faste kanalene TV 2 Zebra, TV 2 Livsstil, TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Sport 2.

I tillegg kommer valgfrie kanaler og abonnementskanaler som TV 2 Sport Premium og C More Film og Serier.

Drøyt en halv million Telenorkunder har vært uten dette tilbudet siden forrige avtale utløp.

Takker for tålmodigheten

TV 2 er også glad for at de blir å finne på skjermene til Telenorkunder fremover.

– Vi er glade for å ha kommet til enighet med Telenor om en langsiktig og fremtidsrettet samarbeidsavtale. Nå kan vi endelig ønske seerne velkommen tilbake, og ikke minst takke for tålmodigheten som har blitt satt på prøve, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

Han ser den nye avtalen som et ledd i konkurransen med internasjonale aktører.

– Avtalen er viktig i den harde konkurransen mot internasjonale strømmetjenester, og sikrer seerne godt norsk innhold i årene som kommer, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.