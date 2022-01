Rettssaken debatteres i naziforum: − Synes Breivik kommer med rør

Breiviks første dag i retten gikk ikke upåaktet hen i nynazistiske nettforum: – Flere synes han kommer med rør og spør om han er sinnsfrisk, sier journalist Lasse Josephsen.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Han har i en årrekke fulgt høyreekstremistiske miljøer på nett og sosiale medier og har tirsdag sveipet innom fora der norske nynazister diskuterer og sprer propaganda.

– I en frittstående kanal for nasjonalister synes flere at Breivik rører i retten og er dårlig reklame for den høyreekstreme bevegelsen, sier Josephsen.

Han legger samtidig til at mange holder tett i høyreekstreme nettfora, fordi de vet at mediene, politi og forskere følger nøye med på debattene under rettssaken.

– Mer verdt enn alle ord

– Veldig mange av de utenlandske nazikanalene poster bilder av at Breivik heiler i retten, men jeg tror ikke de skjønner hva som foregår. Dét bildet vil nok bli spredt ganske mye.

Lasse Josephsen viser til massemorderens nazihilsen da han trådte inn i tingretten.

– Moderne nynazisme er en veldig visuell subkultur. Et bilde på nettet, der Breivik holder hånden rakt ut og har stram holdning, er mer verdt enn alle ordene han sa.

Harald Klungtveit er ansvarlig redaktør for Filter Nyheter.

Ansvarlig redaktør i Filter Nyheter Harald Klungtveit sier at Anders Behring Breivik i utgangspunktet ikke er noen helteskikkelse i de organiserte, nazistiske miljøene.

– Ønsker ingen kobling

– De fleste ønsker ingen kobling mellom ham og dagens organisasjoner, samtidig som de anerkjenner elementer av det han nevner i retten, som propagandapoeng for nazisme.

Klungtveit har utgitt boken «Nynazister blant oss» og retter via nettstedet Filter Nyheter stor oppmerksomhet mot høyreekstremisme og rasistisk netthat.

Han mener at de fleste norske og nordiske nazister er opptatt av å distansere seg fra Breivik.

– Det har litt sammenheng med hans opprinnelige begrunnelse. Mange nynazister snakker fortsatt om 22. juli som en falskt flagg-operasjon satt i gang av jøder for å skade den raseideologiske bevegelsen, og vektlegger at Breivik var frimurer.

Terrorforsker Tore Bjørgo har vist til at Breivik for ti år siden fremsto som anti-jihadist som ville forsvare det kristne Europa, men begikk massedrap på hvite ungdommer.

Lasse Josephsen er journalist med spesialkompetanse på høyreekstreme miljøer.

Lasse Josephsen sier at Breivik blant nynazister har vært oppfattet som en selvmotsigelse.

– Det har lenge vært strid innad i bevegelsen om nøyaktig hvor Breivik står. Da hjelper det ikke at han kommer med usammenhengende rør i retten, sier Josephsen.

Han karakteriserer mye av Breiviks forklaring som «åpenbart sprøyt».

– Det blir et problem for alle han prøver å knytte bånd til. De kommer i myndighetene og sikkerhetstjenestes søkelys, det er veldig ubehagelig for dem, sier Josephsen.

Han tenker blant annet på at Breivik i retten la skylden for angrepene 22. juli 2011 på den voldelige, britiske nynazistgruppen Blood & Honour.

– Ingen unison hyllest

Klungtveit sier rettssaken har vært tema i norske og svenske høyreekstreme kanaler.

– Det er ingen unison hyllest. De debatterer hans posisjon, om nazismen han fremmer er ektefølt og hvorfor han i forklaringen snakker om den nordiske motstandsbevegelsen.

Filter-redaktøren sier at det i bredere nettfora som 4chan etterspørres opptak av hele forklaringen til Breivik, med engelske undertekster.

– Men det er for tidlig å si om selv uttalelsene hans vil skape særlig interesse.

Klungtveit sier at oppmerksomheten rundt Breivik i hva han kaller de verste forumene, øker i disse timer og at bilder av hans nazihilsen i retten spres på nettet.

– I engelskspråklige kanaler gjøres det også et poeng at han står i en rettssal og får ha en plattform ti år etter. Det er i seg selv regnet som en seier i nettverkene som glorifiserer høyreekstrem terror, sier Klungtveit.