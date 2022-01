BLÅ RESEPT: Legeforeningen iverksatte en aksjon onsdag i protest mot en ny forskrift som trådte i kraft ved årsskiftet. Torsdag er den avblåst.

Legeforeningen avslutter blåreseptaksjon

Fra fredag vil leger igjen skrive ut blå resepter til kronisk syke og andre pasienter som normalt. Protestaksjonen ble avblåst etter to dager torsdag.

Av Eirik Husøy

Aksjonen ble iverksatt fra onsdag morgen. Legeforeningen oppfordret til at leger skulle skrive ut så få blå resepter som mulig i protest mot den nye forskriften som gjør at leger kan får bøter for å skrive ut blå resept på feil grunnlag. De siste dagene har det vært mye debatt om den omstridte aksjonen.

Legeforeningen skriver på sine nettsider at de har fått gjennomslag for at det ikke vil bli skrevet ut bøter til leger etter den nye gebyrordningen.

– Vi oppfordrer derfor legene til å gjenoppta alminnelig forskrivning av blå resept, sier president Anne-Karin Rime.

LEGEPRESIDENT: Anne-Karin Rime.

Kjerkol sendte brev onsdag

Legeforeningen og flere andre organisasjoner har reagert kraftig på at leger kan bli personlig bøtelagt opp mot 213.000 kroner dersom de forskriver medisin på blå resept på feil grunnlag. Den nye forskriften trådte i kraft ved årsskifte.

Avslutningen av aksjonen kommer på bakgrunn av kontakt med helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), ifølge Legeforeningen.

– Jeg er glad for at pasientene nå får den hjelpen de har rett på, og at Legeforeningen ble betrygget av brevet jeg sendte i går, sier Kjerkol til VG via kommunikasjonsavdelingen.

GLAD: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

I tillegg har Legeforeningen hatt kontakt med partier på Stortinget og opplever at de har bred politisk støtte. Onsdag gikk Rødt og SV ut og sa at de jobbet med et representantforslag. Torsdag har også Frp og Venstre uttrykt støtte til organisasjonene som vil bli kvitt loven.

– Her var det definitivt noen i embetsverket som tok alt for mye Møllers tran, sier helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp.

– Frp er glad for at statsråden nå tilsynelatende snur, og at legene igjen vil skrive ut blå resepter til pasientene sine, sier Hoksrud.

VG har ikke klart å komme i kontakt med Rime i Legeforeningen.

Helsedepartementet avviste refusjon

Legemidler som helt eller delvis betales av folketrygden, forskrives på blå resept. Personer som har en kronisk sykdom som trenger behandling i minst tre måneder pr. kalenderår, kan ha krav på legemidler eller medisinsk utstyr på blå resept. Statens utgifter til blåreseptordningen var 12,2 milliarder kroner i 2020.

Med hvit resept må pasienten betale selv.

Bakgrunnen for regelendringen var at Riksrevisjonen i 2015 etterlyste sanksjonsmuligheter overfor leger som overtrer blåreseptordningen. Overtredelsesgebyret ble vedtatt av den forrige regjeringen.

Onsdag startet Legeforeningen en aksjon mot helseministeren. De har nå bestemt seg for å be leger skrive ut færrest mulig blå resepter.

Etter at aksjonen ble iverksatt, var planen at kronisk syke selv måtte legge ut for medisinen sin på apoteket og få tilbakebetalt fra Helfo. Men torsdag ble det kjent at Helsedepartementet avviser at pasienter som får hvit resept av leger på grunn av aksjonen, får tilbakebetalt av Helfo.

Vegret seg for å skrive ut blå resept

Legeforeningen reagerte tidligere denne måneden kraftig på regelendringen.

Leger har uttrykt at de vegrer seg for å skrive ut på blå resept i frykt for å gjøre feil. I tillegg fryktes det at fastlegeordningen, som allerede er under press som følge av lav rekruttering, skal svekkes ytterligere.

Senere har helseministeren snudd i saken og åpnet for nye forskriftsendringer.

– Vi ser at denne forskriften har urimelige utslag, og jeg har derfor startet arbeidet med endringer, sa Kjerkol til VG onsdag forrige uke.

Det var ikke godt nok, og seks pasientorganisasjoner har gått ut og krevd lovendring.