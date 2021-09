Vedum fra talerstolen: − En merkedag

GAMLE DEICHMAN (VG) Jubelen står i taket på Senterpartiets valgvake med en oppslutning på 14 prosent.

Av Frank Ertesvåg , Andrea Gjestvang (foto) og Line Fausko

Det er en tydelig fornøyd partileder som pratet til forsamlingen på valgvaken:

– Norge trenger en ny regjering. Takket være Senterpartiets fremgang, får Norge nå en ny regjering, sier Trygve Slagsvold Vedum, som mener dette er en spesiell dag:

– Vi er det partiet som har gått mest frem i dette valget. Det er en merkedag at vi er et av de tre største partiene i Stortinget.

SENTERPARTY: Både leder i Senterungdommen, Torleik Svelle (til venstre) og stortingsrepresentant og førstekandidat i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik, jublet vilt over 14 prosent på prognosen klokken 21.

Lundteigen: Støre blir statsminister

– Nå blir Støre statsminister - og vi bør si ja til en flertallsregjering med Ap og SV, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen til VG.

Ap er nær dobbelt så store som Sp, ifølge de stadig sikrere tallene.

– Jeg har sagt det før, og kan gjenta det: Hvis Ap og Sp ikke får flertall, så må vi gå i samtaler med SV om en trepartiregjering dersom den får flertall, svarer veteranen som synes sikker på å få sin sjette periode på Stortinget.

VETERAN: Per Olaf Lundteigen sier 14 prosent er bedre enn mange spådde. Men Jonas Gahr Støre blir statsminister, og SV bør med i en flertallsregjering sammen med Sp og Ap, mener Lundteigen.

Lundteigen sier dette er et bedre valgresultat for Senterpartiet enn mange hadde spådd.

– Jeg har merket en enorm positiv ånd her i Buskerud spesielt, sier Lundteigen som er på en lokal Sp-valgvake i Arbeiderpartiets gamle storstue, samfunnshuset i Mjøndalen.

Han ser virkelig frem til et skifte.

– Nå må vi jobbe for å sette et Senterparti-preg på regjeringserklæringen. Der må vi jobbe for en ny distriktspolitikk, en desentralisering av offentlige tjenester samt å løse opp Viken og Troms og Finnmark, sier Per Olaf Lundteigen til VG.

Skal bidra til regjeringsskifte

Vedum satte seg et hårete mål om å bli størst i åtte fylker - foreløpig troner de bare i Sogn og Fjordane.

Stinn av selvtillit basert på storslåtte målinger, mente Sp-sjefen at både Sogn og Fjordane og syv andre valgdistrikter kunne farges Senterparti-grønt. Partiet seilte inn i sommeren med målinger på 18-tallet.

Men den målsettingen fikk ikke Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim med seg. Men hun sier seg likevel storfornøyd med 14 prosent.

– Vi kommer til å bli store i mange fylker, men akkurat den målsettingen har jeg ikke fått med meg, sier Sp-nestlederen til VG på valgvaken der folk jublet like mye for at Venstre ser ut til å havne under sperregrensen som for eget resultat.

SUPERFORNØYD: Anne Beathe Tvinnereim er nestleder i Senterpartiet sammen med Ola Borten Moe. Hun minner om at hvis prognosen på 14 prosent holder, så vil det være et svært sterkt resultat for Sp.

– Ærlig talt, vi må bedømmes på grunnlag av forrige valgresultat. Vi ligger an til å være det eneste av de fire store partiene som går frem. Dette ligger an til å bli et historisk godt valg for oss, sier Anne Beathe Tvinnereim til VG.

Hun er klar på at Sp skal bidra til et regjeringsskifte.

– Er det ikke vanskelig å holde på Sps plan A: en Ap og Sp-basert mindretallsregjering dersom Ap, SV og Sp oppnår rent flertall?

– Vet du hva; den totalkabalen har mange usikkerhetsmomenter. Jeg spekulerer ikke i noen forhandlinger. Men vi mener en Sp- og Ap-basert regjering vil være det beste. Det er vårt utgangspunkt.

– Men dere har ikke lukket dører?

– Vi har ikke lukket noen dører, men vi er veldig tydelige på hva som er planen vår, svarer Tvinnereim.

Prognose: Jan Bøhler får ikke plass

Den ferskeste prognosen viser at førstekandidat i Oslo, Jan Bøhler ikke har fått stortingsplass, men mangler drøyt et par tusen stemmer på stortingsplass.

Sps generalsekretær Knut Olsen, mener det er for tidlig på valgkvelden til å fastslå at Bøhler er ute.

– Nå får vi se hva resultatet viser til slutt. Vi spekulerer ikke noe i tallene før de er endelige. Det er mange tusen stemmer som ennå ikke er talt opp i Oslo, sier Olsen.

VG har foreløpig ikke lyktes med å få tak i Jan Bøhler selv – mannen som etter et langt liv som topp-politiker i Arbeiderpartiet – meldte overgang til Senterpartiet i fjor høst.

Uavklart regjeringssamarbeid

GRØNT I BIBLIOTEKET: Gamle Deichmanske bibliotek var grønt både inni og utenpå under Senterpartiets valgvake mandag kveld.

Førstekandidat Sigbjørn Gjelsvik fra Akershus forklarer sitt voldsomme jubelutbrudd da han så den første valgprognosen klokken 21:

– Jeg hadde en veldig god følelse både når jeg så 14-tallet og 13-tallet her i sted. Dette tegner til å være det beste stortingsvalget for oss på 28 år!, sier han, og legger til:

– Nå er det et veldig klart flertall for et skifte. Da må vi bidra til en politikk for å snu sentraliseringen.

GOD FØLELSE: Sigbjørn Gjelsvik er storfornøyd med de foreløpige tallene.

– Vil det ikke være dumt å gå inn for en mindretallsregjering med bare Sp og Ap – når dere får rent flertall med SV?

– Vi har ikke noe nytt å melde om samarbeidskonstellasjoner, så får vi se hva fasiten sier om stemmetellingen – og hva de nærmeste dagene bringer. Da får vi rikelig anledning til å gå inn på de tingene der, svarer Gjelsvik.

Senterungdommen: Døren på gløtt til SV

Senterungdommens Torleik Svelle iførte seg mørk dress og tversoversløyfe før valgvaken.

– Er Trygve fortsatt statsministerkandidat?

– Ja. Jonas blir sikkert veldig skuffet hvis det skjer, men nå får vi skravle sammen, så finner vi ut av dette.

– Hvor kategorisk er du på at det må bli en Ap- og Sp-basert regjering?

–- Nå må flere av oss snakke sammen, så er det vårt utgangspunkt en Sp- og Ap-basert regjering.

– Dere slenger ikke låvedøren i ansiktet på SV?

– Nei, vi har sagt hele veien at vårt utgangspunkt er en Sp- og Ap-basert regjering. Så snakker vi både internt – og med andre ut fra hva valgresultatet viser, svarer Senterungdommens leder.

PÅ BAKROMMET: I en særdeles fargesterk sofa på et hotellrom i Oslo ladet Trygve Slagsvold Vedum opp til valgvake-talen mandag kveld.

Men så bråsnudde tendensen i VGs måling senere i august. På et sjokkartet partibarometer ble Sp målt til lavmålet 11,3 prosent på VG/Respons-målingen 19. august.

Valgresultatet ser ut til å bli tre prosentpoeng bedre – og dermed får partiet et bedre valgresultat enn i 2017.