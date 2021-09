SENTERPARTY: Både leder i Senterungdommen, Torleik Svelle (til venstre) og stortingsrepresentant og førstekandidat i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik, jublet vilt over 14 prosent på prognosen klokken 21.

Superfornøyd Sp – men langt unna mål om å bli størst i åtte fylker

GAMLE DEICHMAN (VG) Jubelen står i taket på Senterpartiets valgvake med en oppslutning på 14 prosent og regjeringsskifte. Ingen legger vekt på Trygve Slagsvold Vedum hårete mål om å bli størst størst i åtte av de 19 gamle fylkene.

Av Frank Ertesvåg , Andrea Gjestvang (foto) og Line Fausko

For på den store prognosen ut fra et enormt antall forhåndsstemmer klokken 21, er Vedum og Sp størst kun i ett fylke: Møre og Romsdal.

– Det er en ambisjon, men det er innenfor rekkevidde når vi ser på målingene. Så det er ikke noe hovmodig ved at jeg sier det, sa Vedum om sitt hårete mål om å være størst i åtte valgdistrikter på en av sine mange turnéer i valgkampen.

Skal bidra til regjeringsskifte

Den målsettingen fikk ikke Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim med seg. Men hun sier seg likevel storfornøyd med 14 prosent.

– Vi kommer til å bli store i mange fylker, men akkurat den målsettingen har jeg ikke fått med meg, sier Sp-nestlederen til VG på valgvaken der folk jublet like mye for at Venstre ser ut til å havne under sperregrensen som for eget resultat.

SUPERFORNØYD: Anne Beathe Tvinnereim er nestleder i Senterpartiet sammen med Ola Borten Moe. Hun minner om at hvis prognosen på 14 prosent holder, så vil det være et svært sterkt resultat for Sp.

– Ærlig talt, vi må bedømmes på grunnlag av forrige valgresultat. Vi ligger an til å være det eneste av de fire store partiene som går frem. Dette ligger an til å bli et historisk godt valg for oss, sier Anne Beathe Tvinnereim til VG.

Hun er klar på at Sp skal bidra til et regjeringsskifte.

– Er det ikke vanskelig å holde på Sps plan A: en Ap og Sp-basert mindretallsregjering dersom Ap, SV og Sp oppnår rent flertall?

– Vet du hva; den totalkabalen har mange usikkerhetsmomenter. Jeg spekulerer ikke i noen forhandlinger. Men vi mener en Sp- og Ap-basert regjering vil være det beste. Det er vårt utgangspunkt.

– Men dere har ikke lukket dører?

– Vi har ikke lukket noen dører, men vi er veldig tydelige på hva som er planen vår, svarer Tvinneriem.

Gjelsvik: Ikke noe nytt å melde om samarbeidskonstellasjoner

GRØNT I BIBLIOTEKET: Gamle Deichmanske bibliotek var grønt både inni og utenpå under Senterpartiets valgvake mandag kveld.

Førstekandidat Sigbjørn Gjelsvik fra Akershus forklarer sitt voldsomme jubelutbrudd da han så den første valgprognosen klokken 21:

– Jeg hadde en veldig god følelse både når jeg så 14-tallet og 13-tallet her i sted. Dette tegner til å være det beste stortingsvalget for oss på 28 år!, sier han, og legger til:

– Nå er det et veldig klart flertall for et skifte. Da må vi bidra til en politikk for å snu sentraliseringen.

GOD FØLELSE: Sigbjørn Gjelsvik er storfornøyd med de foreløpige tallene.

– Vil det ikke være dumt å gå inn for en mindretallsregjering med bare Sp og Ap - når dere får rent flertall med SV?

– Vi har ikke noe nytt å melde om samarbeidskonstellasjoner, så får vi se hva fasiten sier om stemmetellingen - og hva de nærmeste dagene bringer. Da får vi rikelig anledning til å gå inn på de tingene der, svarer Gjelsvik.

Stinn av selvtillit basert på storslåtte målinger, mente Sp-sjefen at både Møre og Romsdal og syv andre valgdistrikter kunne farges Senterparti-grønt. Partiet seilte inn i sommeren med målinger på 18-tallet.

Men så bråsnudde tendensen i VGs måling senere i august. På et sjokkartet partibarometer ble Sp målt til lavmålet 11,3 prosent på VG/Respons-målingen 19. august.

Valgresultatet ser ut til å bli tre prosentpoeng bedre - og dermed får partiet et bedre valgresultat enn i 2017.

PÅ BAKROMMET: I en særdeles fargesterk sofa på et hotellrom i Oslo ladet Trygve Slagsvold Vedum opp til valgvake-talen mandag kveld.

Og selv om oppslutningen har løftet seg noe mot slutten av valgkampen, så sa Marta Eidheim ved Universitetet i Bergen sa at valgkampen har handlet mye om klima og utjevning av sosiale forskjeller

– Det er ikke de sakene Sp har sakseierskap på, sa hun til VG.

Eidheim mener Senterpartiets medvind de siste årene i stor grad skyldes at fortellingen om at sentrale myndigheter ikke lyttet til folk i distriktene.

Men hun mener at oppmerksomheten rundt hvordan regjeringskonstellasjonen blir etter valget tok noe av fokuset vekk fra sakene til Senterpartiet.

En valgkamp om klima og utjevning av sosiale forskjeller - traff ikke Sp, mener hun.