PEKES PÅ: Ida Lindtveit Røse trekkes frem som et hett navn når KrF skal sette sammen ny partiledelse.

KrF-topper vil ha Røse i partiledelsen

Ida Lindtveit Røse (28) ble tidenes yngste statsråd da hun vikarierte som barne- og familieminister i fjor. Nå vil flere ha henne inn i den nye KrF-partiledelsen.

– Dersom ledelsen våger å tenke nytt, så må Ida inn i partiledelsen, sier Mathias Slettholm, første nestleder i KrF Oslos fylkesstyre, til VG.

Lørdag gikk Kjell Ingolf Ropstad av som partileder i KrF etter Aftenpostens avsløringer om skattegrepet hans.

Favorittene til å ta over er nestleder Olaug Bollestad og utviklingsminister Dag Inge Ulstein, som begge sitter på Stortinget.

I tillegg trekkes statssekretær Hans Olav Syversen frem - og nå da gruppeleder i Viken KrF, Ida Lindtveit Røse.

– Jeg synes Ida er en veldig god politiker, og jeg synes hun er en veldig god representant for partiet – så jeg synes hun er en åpenbar kandidat for partiledelse og for en mer fremtredende rolle fremover, sier Slettholm.

VG har i helgen snakket med flere kilder i og rundt KrF som trekker frem Ida Lindtveit Røse som en joker i partileder-diskusjonene.

PÅ TUR: Mathias Slettholm og Ida Lindtveit Røse på en tur organisert av Youth of the European People's Party i 2018.

Tidenes yngste

Røse ble tidenes yngste statsråd da hun i fjor som 27-åring vikarierte som barne- og familieminister for Ropstad.

– Hun gjorde en veldig god jobb da Ropstad var i pappapermisjon, sier Slettholm.

Under den betente diskusjonen i 2018 om hvilken side av den politiske streken KrF skulle stå på, sto Røse og Slettholm på hver sin side.

Slettholm sto bak tidligere partileder Knut Arild Hareide, mens Røse støttet Ropstad.

– Vi var uenige om veivalget i 2018, men jeg har respekt for hvordan hun argumenterte og holdt skuta samlet. Det er fornuftig å ha henne som en veldig sentral person i partiet, sier han.

Trenger østlending

Ordføreren i Fitjar, Harald Rydland, sier at partiet trenger en østlending i partiledelsen.

Alle de tre på Stortinget – Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad, Dag Inge Ulstein – er vestlendinger.

– Jeg er litt opptatt av at det må bære preg av at vi er et landsdekkende parti, og da mener jeg vi burde ha en ny inn i ledertrioen som er fra det sentrale Østlandet for å vise at vi er et landsdekkende parti. KrF har hatt gode kommuner og regioner på Østlandet tidligere, som det sikkert er mulig å hente velgere fra igjen også, sier han til VG.

– Sikter du til Ida Lindtveit Røse?

– Jeg utelukker ingen, men hun er flink.

ORDFØRER: Harald Rydland er KrFs ordfører i Fitjar kommune i Vestland fylke.

– Kjempedyktig

Constance Thuv, leder i KrFU i Viken, trekker også frem Ida Lindtveit Røse når KrF skal sette sammen en ny ledelse.

– Jeg tenker at hun absolutt er et navn som bør være med i vurderingen når man skal sette sammen en ny partiledelse, sier Thuv til VG.

– Hun er kjempedyktig og klarer å treffe flere deler av organisasjonen. Hun er også god til å se hele landet, legger hun til

Hun trekker frem utviklingsminister Dag Inge Ulstein som en annen god kandidat som partileder.

– Jeg kan også gå god for Dag Inge Ulstein når vi nå skal velge ny leder, sier hun.

FYLKESLEDER: Constance Thuv er fylkesleder i Viken KrFU.

– Hyggelig å bli nevnt

Fylkesleder Britt Egeland Gulbrandsen i Viken KrF sier at hun ikke har gjort seg opp en mening om ny leder enda, men sier at de må ha med seg Røse videre i KrF.

Røse selv sier at det er hyggelig å bli nevnt.

– Vil du stille deg til disposisjon dersom det blir aktuelt?

– Det har jeg ikke tatt stilling til. Nå er det viktigste at vi får en god prosess for valg av ny leder og ledelse. Jeg har registrert at det er flere som har pekt på meg den siste tiden, og det er veldig hyggelig å bli nevnt, sier hun.