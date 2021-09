BEKYMRET: Torunn Janbu, direktør for avdeling for spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet, etterlyser en mer kjønnsnøytral steriliseringspolitikk.

Fem ganger dyrere for kvinner enn menn å sterilisere seg

Steriliseringsloven gir alle over 25 år rett til å sterilisere seg. Men egenandelen er nær fem ganger høyere for kvinner enn for menn.

Av Silje Kathrine Sviggum

Menn betaler 1268 kroner i egenandel for å sterilisere seg gjennom det offentlige. For kvinner er prisen 6079. Det utgjør en prisforskjell på hele 4811 kroner i kvinners disfavør.

Samtidig er Helse Nord den eneste helseregionen som tilbyr sterilisering av menn på offentlige sykehus. Syv sykehus i Nord-Norge tilbyr denne behandlingen for menn. Til sammenligning tilbyr 44 sykehus fordelt på alle helseregionene sterilisering av kvinner.

Egenandel økte fra 268 til 6079 kroner

Torunn Janbu, direktør for avdeling spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet, bekrefter at menn risikerer å måtte reise til Nord-Norge på egen regning for å få utført sterilisering gjennom det offentlige.

Sterilisering i Norge Det utføres i overkant av 1000 kvinnelige steriliseringer per år i Norge. Omtrent halvparten av inngrepene utføres i forbindelse med fødsel, vanligvis samtidig med keisersnitt.

Innrapporteringen av utførte mannlige sterilisering er «svært mangelfull» fordi mange opererer seg privat, men en forhøyet egenadel i 2002 førte til nedgang i antallet.

Steriliseringsrådet har i tidligere rapporter og overfor Helsedirektoratet uttrykt sin bekymring for at den høye egenandelen for kvinner kan slå uheldig ut for enkelte grupper, bl.a. innvandrere og økonomisk eller sosialt vanskeligstilte personer.

I brev til Helse- og omsorgsdepartementet datert 12.09.2017 tilrår Helsedirektoratet at pasientbetalingen for sterilisering blir kjønnsnøytral, «og dermed et likeverdig tilgjengelig prevensjonsalternativ for kvinner og menn».

Helsedirektoratet mener sterilisering må være tilgjengelig for alle uavhengig økonomi. I rapporten påpekes også det svært begrensede tilbudet til menn som en negativ faktor. KILDE: Helsedirektoratet, Steriliseringsrådet, «Rapport fra Steriliseringsrådet for årene 2015–2017» Vis mer

– Få helseforetak utfører sterilisering av menn. For et par år siden var det anslagsvis 9 sykehus til sammen som utførte mer enn 5 steriliseringer per år, skriver Jansbu via kommunikasjonsavdelingen i et e-post med VG.

– Hva er tanken bak å la menn betale 1268 kroner for sterilisering, mens kvinner må betale 6074 kroner gjennom det offentlige?

– Med virkning fra 1. januar 2002 ble det innført en forhøyet egenandelen for sterilisering. Egenandelen for kvinner økte fra 268 til 6079 kroner, mens den for menn økte fra 218 til 1268 kroner, svarer Jansbu.

Konsekvensen av prisøkningen lot ifølge Jansbu ikke vente på seg.

Langt fra likestillingsmålet

– Antallet kvinnelige steriliseringer har falt drastisk etter at den forhøyde egenandelen ble innført: Fra over 5000 rapporterte inngrep årlig omkring år 2000 til i overkant av 1700 inngrep i 2008 og litt over 1000 inngrep i 2017. Ut fra tallene vi nå jobber med fra 2019, ser det ut til at reduksjonen fortsetter, sier hun.

– Hvordan forsvarer helsemyndighetene prisforskjellen i et likestillingsperspektiv?

– Helsedirektoratet har tatt opp problemstillingen med Helse og omsorgsdepartementet. Vår målsetting er kjønnsnøytral pasientbetaling ved sterilisering.

Også Steriliseringsrådet har bedt myndighetene om å endre dagens praksis.

– Utfordringene ved å gjennomføre denne endringen har vært begrunnet i konsekvenser for økonomien i sykehusene. Status i saken nå er Helsedirektoratet ukjent med, skriver Janbu.

Mangler oversikt

Antall steriliseringer av menn på offentlige sykehus har gått ned, men utføres også andre steder enn i Nord-Norge privat, opplyser Helsedirektoratet.

Flere avtalespesialister – som er del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med De regionale helseforetakene (RHF) – har godkjenning for å sterilisere menn. Det samme gjelder en del private aktører som har godkjenning fra statsforvalteren til å foreta inngrepet.

Men de som ikke har avtale med et RHF, rapporterer ikke til Norsk pasientregister (NPR).

– Vi har derfor ikke statistikk fra disse og dermed heller ikke oversikt over det reelle antallet steriliseringer av menn, påpeker Jansbu.

Dårlig oversikt over menn

Den siste steriliseringsrapporten fra Helsedirektoratet er fra 2015–2017. En ny rapport skal etter planen være ferdig i løpet av første halvdel av 2022.

Fordi nesten alle steriliseringer av kvinner er mer komplisert og ofte skjer i forbindelse med fødsel på offentlige sykehus som innrapporterer tallene, er det enklere å ha oversikt over antallet kvinner enn menn.

– Hvilken sykehus og legekontor med offentlig avtale tilbyr sterilisering for menn og hvilken kommuner ligger disse i?

– Helsedirektoratet har ikke en slik detaljert oversikt. Når det gjelder en mer overordnet oversikt ser vi på det i arbeidet med kommende rapporten, svarer Jansbu.

Steriliseringsrådet: – Stortinget må på banen

Leder i Steriliseringsrådet, urolog Morten Andersen, finner det kritikkverdig at helsemyndighetene ikke har justert egenandelene siden 2002. Han jobber til vanlig som avtalespesialist i urologi og kirurgi, og påpeker at hverken offentlige eller private aktører mottar refusjon fra myndighetene.

– Sterilisering er tatt ut av normaltariffen som forhandles hvert år mellom legeforeningen og staten. Både sterilisering for menn og kvinner koster betydelig mer enn egenandelen, noe som fører til at både sykehus og private vegrer seg for å påta seg jobben, sier Andersen på telefon til VG.

Leder av Steriliseringsrådet, Morten Andersen.

66-åringen har praktisert som lege siden 1983 og anslår at han har gjennomført om lag 10 000 steriliseringer av menn, fordelt på sykehus og privatpraksis. Han opplever ofte at menn ikke stiller til operasjonstimen, hvilket bidrar til at helseforetakene bortprioriterer sterilisering av menn.

– Jeg kunne like godt sendt et par tusen kroner til pasienten og bedt ham om å velge en annen lege. Det hadde kostet meg mindre enn utgiftene en sterilisering medfører. Å utføre sterilisering er et underskuddsforetak, hevder han.

– Grunnen til at jeg fremdeles utfører steriliseringer, er at jeg lærer bort inngrepet til yngre leger. Du må også ha et volum og foreta operasjonen jevnlig for å bli virkelig god. Jeg er redd for at det kan bli flere useriøse aktører som foretar sterilisering, spesielt for menn.

Etterlyser refusjonsordning

Andersen etterlyser en refusjonsordning og mener dagens system hverken gagner pasientene eller sykehusene. Bare kvinner som får inngrepet utført i forbindelse med keisersnittfødsel, slipper å betale egenandelen, opplyser han.

– Dette er en viktig sak for Steriliseringsrådet som vi skal se mer på fremover. Men vi kan bare peke på utfordringene, det er Stortinget som kan endre dem. Jeg er høyst kritisk til at ikke myndighetene har gått inn i denne saken, men bare latt tiden surret og gått, sier han.

– De som taper på dette er pasientene. Ideelt sett burde sterilisering også kostet deg samme i egenandel for begge kjønn. Selv om det er to ulike inngrep med ulik ressursbruk og kostnadsnivå må egenandelen korrigeres så skjevheten ikke fortsetter.

Bare kvinner som får inngrepet utført i forbindelse med keisersnittfødsel, slipper å betale egenandelen, ifølge Steriliseringsrådet.

Helsedepartementet: – Lavt prioritert

VG har kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet for å få helseminister Bent Høies syn på steriliseringsproblematikken. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen svarer via kommunikasjonsavdelingen på e-post i hans sted.

– Helsetjenesten skal først og fremst yte nødvendig helsehjelp. Sterilisering uten medisinsk indikasjon er et mer privat anliggende. I flere offentlige utredninger har det blitt pekt på at slike inngrep ikke skal gis prioritet i den offentlige helsetjenesten, og Stortinget tilsluttet seg denne tilnærmingen allerede i 2001, skriver Erlandsen.

IKKE PRIORITERT: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun påpeker at det hos kvinner kan det være medisinsk årsaker for sterilisering, og at det da ikke blir krevet forhøyet egenandel.

– Hvorfor har Helse- og omsorgsdepartementet i 2002 gått inn for en prisøkning som fører til at kvinner betaler nær fem ganger så mye som menn? Og hvorfor har ikke dette blitt justert i etterkant?

– Som det fremgår av budsjettet for 2002 mente Stortinget da at sterilisering som ikke er medisinsk begrunnet, burde dekkes av den enkelte selv. Stortinget har ikke endret dette vedtaket, og departementet har derfor ikke funnet grunn til å foreslår endringer.

– Hvordan kan dette forsvares i et likestillingsperspektiv?

– Siden det i all hovedsak er private som tilbyr sterilisering av menn, er realiteten at kvinner uten medisinsk indikasjon og menn betaler omtrent like mye. Private aktører tar omkring 6000 kroner for sterilisering av menn, svarer Erlandsen.

Ifølge Erlandsen hentet Helse- og omsorgsdepartementet i februar 2021 inn informasjon fra de regionale helseforetakene. Tilbakemeldingen var at sterilisering av menn ikke prioriteres, med unntak av Helse Nord-Trøndelag som skal etablere et tilbud. At det er i Nord-Norge menn kan steriliseres gjennom det offentlige forklarer statssekretæren med at det i liten grad finnes private tilbud nordpå.

– Steriliseringsutvalget påpeker i en rapport fra 2015–2017 at de høye prisene går særlig ut over innvandrere og personer med lav inntekt. Hva tenker du og ditt departement å gjøre med dette?

– Dersom sterilisering har en medisinsk begrunnelse, vil man kunne få hjelp i den offentlige helsetjenesten.

– Hvorfor er det ingen refusjonsordning for sykehus/leger?

– Fordi dette er lavt prioritert i helsetjenesten.