Solberg om Ropstad: − Viktig at han rydder opp

Statsminister Erna Solberg (H) mener at Kjell Ingolf Ropstad (KrF) må rydde opp. Han beklager skattegrepet som sparte ham for 175.000 kroner.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg synes det er viktig at han rydder opp når han gjør feil, sier statsminister Erna Solberg (H).

Solberg sier at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i går leverte en korrigert egenerklæring til Statsministerens kontor, og at han er nå i dialog med Skatteetaten for å korrigere.

– Jeg opplever at han er oppriktig lei seg for det som har skjedd, at det gikk i glemmeboken, sier Solberg på spørsmål om hvorvidt hun har tillit til Ropstad som statsråd.

Aftenposten avslørte fredag at Ropstad har tatt et skattegrep som har spart ham for 175.000 kroner. Ropstad beklager skattegrepet på en pressekonferanse.

Presset Solberg

Statsminister Erna Solberg talte fredag til landsstyret i Høyre om valget. Hun måtte svare på en rekke spørsmål om Ropstad-saken.

Hun sier at Ropstad og skattemyndighetene må gjennomgå spørsmålene.

– Hva gjør det for tilliten til politikerne?

– Jeg vil ikke svare på alle mulige spekulative spørsmål på hva det betyr for ulike ting. Jeg konstaterer at det første og viktigste som gjøres er at det ryddes opp, at skattemyndighetene får vurdert saken og at han betaler skatten som han eventuelt blir ilagt, sier han.