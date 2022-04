NEDSTENGT: Et nesten folketomt Karl Johan i mars 2020.

Kommisjonen om skjevfordeling: Burde skjedd tidligere og i større grad

Minst 300 innleggelser kunne vært unngått hvis regjeringen hadde valgt å geografisk skjevfordele vaksiner tidligere til steder med mye smitte, mener kommisjonen.

Det tok lang tid før geografisk prioritering ble vedtatt av regjeringen, mener koronakommisjonen i sin rapport. «Den geografiske prioriteringen regjeringen vedtok, var mindre og kom i gang senere enn FHI anbefalte.»

Kommisjonen mener regjeringen lenge utsatte beslutningen om geografisk prioritering, «til tross for at blant annet FHI, Holdenutvalget, FHIs ekspertgruppe i etikk og prioritering som regjeringens vaksinestrategi bygde på, anbefalte dette.»

Kunne hindret mange innleggelser

Debatten om skjevfordeling av vaksiner begynte å rase på nyåret 2021. Da gikk Oslo-regionen, som var hardt rammet, ut og krevde flere vaksiner til områder med høy smitte.

Kommisjonen mener det ikke ble tatt nok hensyn til at enkelte kommuner hadde langt høyere andel smittede og antall innlagte og hadde en høy tiltaksbyrde over tid.

Ifølge FHI-modellene kunne det å skjevfordele doser til områder med mye smitte, spart flere liv. Men fordi det også var risiko for smitteutbrudd i områdene som fikk mindre vaksiner, anbefalte FHI først en midlere skjevfordeling, og regjeringen hørte på FHI.

Kommisjonen har gjennomført flere analyser, der en av dem konkluderer med at prioritering av områder med høy smitte ved fordelingen av vaksiner ville gitt en reduksjon på i underkant av 300 sykehusinnleggelser med covid-19.

De understreker derimot at dette tallet sannsynligvis i realiteten er høyere, fordi det i analysene ikke er tatt høyde for at vaksinering ville redusere smittespredning. En slik smittespredning ville gitt en indirekte effekt på innleggelsestallene.

Kommisjonen mener vaksinestrategien ikke bidro nok til å redusere smitte og dermed byrden ved strenge smitteverntiltak på steder med mye smitte.

Regjeringens overordnede mål for pandemihåndteringen var å ivareta helse og redusere forstyrrelser i samfunnet, og å skjerme de unge. Kommisjonen mener derfor at en tidligere skjevfordelingen ville bidratt til å nå regjeringens egne mål.

Kommisjonen trekker frem at gevinstene ved geografisk

skjevfordeling av vaksiner er relevant å huske på til neste helsekrise:

«Når det er store geografiske forskjeller i smittenivåer, vil yngre

individer som bor i områder med høyt smittenivå, kunne ha en større risiko for alvorlig sykdom fra covid-19 enn eldre personer som bor i områder med lavt smittenivå. Dersom man vil prioritere de personer som har høyest

risiko for alvorlig sykdom, bør man derfor ta hensyn til geografiske forskjeller i smittenivå».