HØRTE ET BRAK: Hele huset flyttet på seg, da denne traktoren sklei rett inn i veggen på huset til Terje Guldseth fra Selbu.

Terje drakk kaffe da han plutselig fikk en traktor i husveggen: − Et helvetes smell

Huset til Terje Guldseth flyttet seg 20 centimeter fra grunnmuren, etter at en traktor braste inn i huset. Nå tror han huset må rives: – Det går nå bra, læll.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tenkte hva faen er det som skjer. Det ristet i hele huset, sier Terje Guldseth til VG.

Formiddagen fikk nemlig en brå vending for ham og samboeren hans, da en traktor plutselig braste inn i husveggen i boligen deres i Selbu, sør i Trøndelag.

Det var like før klokken 11.30 lørdag formiddag, at politiet rykket ut etter å ha mottatt en melding om en traktorulykke.

– Det er en traktor med tilhenger som har kjørt av veien, og sklidd ned en skråning. Ett kjøretøy og et hus ble truffet, og det er store materielle skader på huset, uttalte Frank Hansen, vaktleder ved 110-sentralen til Adresseavisen.

Guldseth og samboeren fikk seg dermed en brå overraskelse til formiddagskaffen.

– Vi satt i stuen, meg og samboeren min og våre to hunder. Jeg drakk kaffe, og hun så på TV da det kom et helvetes smell, forteller Guldseth.

– Du ble ikke redd da?

– Nei, men jeg ble litt betenkt. Hele huset ristet jo.

VED GODT MOT: Terje Guldseth fra Selbu er positiv på telefon med VG, til tross for at han må flytte ut av boligen etter traktorulykken.

– Ser ikke ut

Da han forfjamset løp ut for å se hva som forårsaket det voldsomme smellet, ble han møtt med synet av en traktor med tilhenger som hadde kjørt inn i husveggen.

Kopper og kar hadde blitt slengt ut av kjøkkenskapene, og knust på gulvet.

– Det ser ikke ut der inne nå, sier han.

Brannvesenet har nå frarådet paret å bo i huset. Ifølge Guldseth, har huset flyttet seg anslagsvis 20 centimeter fra grunnmuren.

– Jeg regner med at huset blir revet. Hele huset er skjevt.

Likevel, er han ved godt mot når VG snakker med ham på telefon noen timer etter ulykken.

– Så lenge folk er trygge, så finnes det nye hus. Det går nå bra, læll.

– Jeg har opplevd verre.

Skryter av lokalmiljøet

Da det ble klart at paret måtte finne seg en ny bopel, rant det inn med tilbud fra lokalmiljøet som sto klare til å åpne dørene for Guldseth, samboeren og de to hundene deres.

– Det er et samhold i Selbu som er helt enormt. Flere ringte å tilbød seg hus. Det setter jeg stor pris på.

Føreren av traktoren, som kjørte traktoren sammen med sønnen, dro selv til legevakten med lettere skader. Guldseth bærer ingen nag.

– Jeg kan ikke bli sur på dem, dette er et uhell. Det kan skje hvem som helst.