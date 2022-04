Det russiske skipet «Ust Luga» skulle losse olje i Åsgårdstrand mandag.

Norge stenger grenser og havner – venter ikke reaksjoner fra Russland

Fiskefartøy blir unntatt fra sanksjonene, når regjeringen stenger grensene for russisk varetransport og havnene for russiske skip.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det betyr at to av tre russiske skipsanløp til Norge kan fortsette som før, skriver NRK, som var først med nyheten om at Norge innfører EUs femte sanksjonspakke.

Sør-Varanger og Kirkenes er helt avhengig av samarbeidet med Russland. Finnmarkbyen puster lettet ut over at fiskefartøy ble unntatt sanksjonene.

– Vi fryktet at det kunne blitt verre, sier direktør ved hjørnestensbedriften KIMEK Greger Mannsverk til VG.

Hvis sanksjoner mot russiske fiskefartøy var blitt innført, anslår sjefen på skipsverftet at 400–600 arbeidsplasser ville røket i Sør-Varanger.

Grensen mellom Norge og Russland blir umidddelbart stengt i formiddag. Grensestasjonen Storskog ved Kirkenes blir stengt for transport av alle varer som står på EUs sanksjonsliste.

Det opplyser utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK.

Regjeringen gjør ett unntak fra sanksjonspakken.

– Det er for Svalbard, for der har vi Svalbard-traktaten. De som har undertegnet den, skal bli likebehandlet, sier Huitfeldt til NRK.

Grensestasjonen mot Russland på Storskog i Finnmark.

Sovjetunionen undertegnet i 1925 traktaten som gir Norge suverenitetover den arktiske øygruppen. Russland besluttet i 1992 å følge traktaten.

Huitfeldt sier til NRK forventer ikke russiske reaksjoner på de norske sanksjonene.

– Nei, det gjør jeg ikke. Dette er en samlet reaksjon fra EU mot det som er en folkerettsstridig invasjon av Ukraina, Dette er forutsigbar, norsk politikk, sier statsråden.

Det er fra neste helg at russiske fartøy ikke kan laste eller losse i Norge.

Også EU har gjort unntak for fiskefartøy, opplyser fiskeriminister Brynjar Skjæran til NRK:

– Vi innfører en sanksjonspakke der vi gjør det klart og enkelt og lett å håndtere, Det betyr at alle russiske fiskefartøy blir unntatt forbudet og kan gå til norsk havn, sier Skjæran.

Et russisk fiskefartøy ved kai i Kirkenes.

1600 russiske anløp

Med Kystverkets sjøtrafikksentral som kilde opplyser NRK at russiske skip anløp Norge 1595 ganger i fjor. 970 av anløpene var fiskebåter.

Av disse kan 534 knyttes direkte til det norsk-russiske samarbeidet om fiskeriforvaltningen i Barentshavet, fordi det er fartøy som kommer inn til norsk havn etter fiske i Barentshavet.

Ved den norske grensestasjonen Storskog i Sør-Varanger har det i det siste kommet mer russisk tungtransport enn vanlig.

EUs femte sanksjonspakke gjør at trailersjåfører fra Russland søker alternative ruter ut av landet.

– Normal godstrafikk over Storskog de siste to årene har vært rundt 10 lastebiler i uken. Mandag forrige uke var vi oppe i cirka 20 lastebiler, opplyste tolletatens pressevakt Tore Skår til VG tirsdag.