Brenner kraftig i skole på Våler: Ber bønder hjelpe til

Det brenner kraftig i Kirkebygda skole i Våler kommune. Beboere i nærheten kan bli evakuert.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet meldte først om brannen ved 16-tiden torsdag. Klokken 17.26 skriver de i en oppdatering at det er «negativ utvikling på brannen».

– Vi har ikke kontroll. Det er en brann under utvikling. Vinden er en utfordring for oss. Det begynner å bli varmt i vegetasjonen rundt skolen på nordsiden, sier operasjonsleder Terje Marstad til VG klokken 18.05

Han opplyser at politiet nå gjør undersøkelser rundt høyspentlinjer og en trafostasjon i nærheten av skolen.

– Det kan fort hende at vi må koble dem ut – da kan deler av bygda her miste strømmen.

Frykter spredning

Ifølge Marstad vil skolen få «omfattende skader».

– Vi kan glede oss over at ingen er skadet, men det er det eneste vi kan glede oss over så langt.

En barnehage i nærheten ble tidlig evakuert.

Marstad opplyser at barnehagen var i slutten av dagen, og nå er stengt.

Klokken 17.50 skriver politiet at personer bor i Østlia, Folkestadlia, Folkestadstubben og Folkestadvien om å lukke dører og vinduer.

– Fortrinnsvis er dette boliger på nordsiden av skolen, som først og fremst må skalke luker. Men går det i terrenget, er vi redde for at det kan brenne bort til byggefeltet, sier Marstad.

Ordføreren til bønder: – Ta kontakt asap

På Facebook skriver ordfører Reidar Kaabbel (Sp) at brannen er «bare trist».

Han oppfordrer også personer til ikke å gå i veien for nødetatene som jobber på spreng for å temme brannen.

I en oppdatering ved 18-tiden ber ordføreren bønder om hjelp til å slukke brannen.

– Kan bønder med gjødselsvogner fylle dem med vann og ta kontakt asap.

BONDEHJELP: Ordfører Reidar Kaabbel (Sp) i Våler kommune ber om hjelp til å slukke brannen. Foto: Skjermdump

I kommentarfeltet under Facebook-posten, er det flere som skriver at de fyller opp gjødselsvogner og andre tanker med vann.

De skriver også at de er på vei til stedet med vannet.