SMITTEUTBRUDD: I Halden er det et smitteutbrudd blant ungdom i alderen 17 til 20 år. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Smitteutbrudd etter «sosiale sammenkomster»

Både Moss og Halden kommune stenger videregående skoler de neste dagene. Årsaken er smitteutbrudd etter «sosiale sammenkomster» blant unge i påsken.

Av Ida Lyngstad Wernø

I påsken har ungdommer møttes både utendørs og innendørs i Moss og Halden.

Nå er det smitteutbrudd blant ungdom i begge kommuner, og tirsdag valgte begge kommunene å stenge de videregående skolene de næmeste dagene for å få kontroll på situasjonen.

Mange ungdommer samlet

I Halden er det et smitteutbrudd blant ungdom i alderen 17 til 20 år. I en pressemelding om skolestengningen tirsdag kveld skriver kommunen at ungdommer har vært samlet både hjemme hos hverandre, i biler og utendørs i påsken.

Ifølge kommunen er det særlig fire steder det har vært mange ungdommer samlet.

– På skjærtorsdag har det vært samlinger på Venås, i Svinesundparken og ved Sauøya. På påskeaften har det vært en samling ved Høvleriet og Svinesundsparken. Alle disse stedene vet vi med sikkerhet at det har vært smittede til stede. Derfor er det særlig viktig at de som har vært på disse samlingene sørger for å la seg teste, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund i pressemeldingen.

– Har spredt seg videre i ulike gjenger

I Moss har minst 15 videregåendeelever blitt bekreftet smittet i løpet av påsken, og 14 av disse kan knyttes til sosiale sammenkomster. Det skriver Moss Avis.

– Vi vet at det har vært to fester hvor det har vært en smittet person. Så har viruset spredd seg videre i ulike gjenger, sier Birk Juul Aschjem, russepresident i Moss til avisen.

Tirsdag besluttet Moss kommune å stenge videregående skoler de nærmeste dagene.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus vil ikke si til avisen hvorvidt det er snakk om fester eller ikke, men sier smittesporingen viser at det ar vært flere sosiale sammenkomster blant ungdom.

– Vi ser at flere av ungdommene har møtt mange i løpet av påsken, og til sammen er det snakk om mange nærkontakter, sier han til Moss Avis.

KOMUNEOVERLEGE: Kristian Krogshus i Moss kommune. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Venter smitteøkning de nærmeste dagene

Krogshus mener det er grunn til å forvente at smittetallene vil øke de neste dagene, og oppfordrer elever til å teste seg.

– Det er avgjørende at elever som har hatt kontakt med hverandre tester seg så snart de kan. Sammen med smittesporing og karantene er testing det viktigste virkemiddelet vi har får å få oversikt over smittesituasjonen og stoppe spredningen, sier han til Moss Avis.

I Halden har det blitt påvist smitte blant flere ungdommer både mandag og tirsdag denne uken, og kommunen venter at smittetallet vil øke de nærmeste dagene.

– Ved å holde elevene hjemme noen dager, sikrer vi oss bedre oversikt over situasjonen og vi begrenser risiko for videre smittespredning, sier Gjøsund i pressemeldingen fra kommunen.