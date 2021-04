FERIETID: Påsken førte til en stor endring i test-tallene i Norge, men har den ført til en økning i smitten? Det er det store spørsmålet. Foto: Helge Mikalsen

FHI: R-tall under 1 og synkende smittespredning

Antallet som testet seg falt dramatisk i påsken. Samtidig estimerer FHI at R-tallet siden 15. mars er under 1.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Altså indikerer FHIs matematiske modellering at trenden i smittespredningen har vært synkende.

De estimerer et R-tall på 0,86, som vil si at 100 smittede personer i snitt smitter 86 andre - og at epidemien da er synkende.

Hva er R-tallet? Reproduksjonstallet sier noe om hvor mange hver person smitter videre. Er det over 1, vil smitten stige. Med et R-tall under 1, vil epidemien gradvis dø ut. I forrige ukesrapport var R-tallet estimert til å være 1, noe som betyr at kurven flater ut. Konfidensintervallet, som sier noe om usikkerheten knyttet til estimatet, ligger på 0,76 til 0,94. Men det er en betydelig forskjell mellom fylkene. Vis mer

Hvor sikkert er estimatet? Konfidensintervallet, som sier noe om usikkerheten knyttet til estimatet, ligger på 0,76 til 0,94. Det betyr at tallet trolig kan ligge et sted mellom 0,76 og 0,94. Vis mer

Men det er store forskjeller innad i landet, påpeker FHI:

Møre og Romsdal er estimert til å ha det høyeste R-tallet i Norge siden 14. mars, med R på 1,5 og stigende smittespredning. Men usikkerheten for dette estimatet er stort (mellom 0,4 og 2,7, som betyr at tallet kan ligge et sted mellom der).

Også Vestland er estimert til å ha et R-tall over 1 med 1,3. Men også her er usikkerheten stor (mellom 0,4 og 2,2).

Oslo og Viken er estimert til 0,9 og trenden i nye tilfeller er sannsynligvis synkende, ifølge FHI.

Stort fall i testingen i påsken

Norge gikk inn i påsken med strenge tiltak over hele landet, tiltak som skulle presse smitten ned. Samtidig har ferieukene i vinter vært tider hvor folk har samlet seg mer - og smittetallene har gått opp.

Det er ennå for tidlig å konkludere med hvilken effekt påsken hadde på smittetallene. Men hva skjedde i selve påsken?

Vi kan starte med smittetallene. Tallene for denne uken er altså ikke klare ennå, men som du ser her, ble det registrert færre smittede i påsken enn uka før:

– I uke 13 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11, påpeker FHI i en fersk ukesrapport.

Samtidig var det også et stort fall i antallet som ble testet. Det var over 190.000 tester i uke 10 og 11. I uken før påske steg det til over 200.000.

Men i påsken kom et stort fall ned til 114.000:

Så når FHI påpeker at smittetallene viser nedgang, påpeker de også:

- Trenden er imidlertid usikker ettersom tallene er preget av en betydelig reduksjon (44 prosent i antall personer testet, skriver FHI.

Andelen positive prøver gikk opp i påsken. Altså var en større andel av de som testet seg i påsken positive:

Her kan du se hvordan smitten har utviklet seg i ulike aldersgrupper: