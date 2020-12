KARANTENEFAST: Torgeir Wigum Lindland mener han ville vært tryggere på enerom hos foreldrene enn på karantenehotellet. Foto: Privat

Torgeir sjekket inn på karantenehotell – fant brukte håndklær på badet

Brukte håndklær og uoppredd seng var synet som møtte Torgeir Wigum Lindland på Comfort hotell Runway på Gardermoen. Han mener smittevernet på hotellet er langt under par.

– Jeg blir ikke overrasket om Norge snart får et smitteutbrudd som kommer fra folk som har blitt smittet på karantenehotell, sier Torgeir Wigum Lindland til VG over telefon.

Han bor i Stockholm, og er på vei til Trondheim for å feire jul med familien.

Stockholm er en av storbyene i Europa med høyest smittetrykk akkurat nå. Han føler seg like utrygg på karantenehotellet:

– Det er masse folk i ganger og i heiser og det er ofte umulig å holde minst en meters avstand. Flere ser ut til å ikke engang prøve å holde avstand. I går passerte jeg en i gangen som hostet uten å engang prøve å dekke til munnen, sier han.

– I Stockholm holder folk i hvert fall avstand, og dekker til munnen når de hoster og nyser.

KARANTENEHOTELL: Lindland bor på Comfort Hotel Runway. Foto: Stian Lysberg Solum

Lindland legger til at situasjonen har roet seg litt nå i forhold til de første dagene.

En annen overraskelse, var tilstanden på hotellrommet. Rommet var ikke rengjort etter de forrige gjestene. Det hang brukte håndklær på badet og sengen var ikke oppredd, forteller han.

Da han sa ifra i resepsjonen, ble han oppgradert til suite. Nå kan han boltre seg på 25 kvadratmeter.

– Det er jeg veldig fornøyd med.

FORNØYD: Lindland ble oppgradert til suite da han klagde på rommet. Foto: Privat

Omstridt ordning

Ordningen rundt karantenehotell har møtt på kritikk fra flere kanter. SV mener skillet mellom å eie og å leie skaper et klasseskille.

FHI opplyste i sitt høringssvar at karantenehotell ikke burde brukes som hovedregel, men som et tillegg når man har sørget for egnet karantenested. Advokatforeningen mener ordningen må skrotes.

Denne uken kom justisdepartementet med en rekke endringer. Blant annet kan nå personer som leier leilighet slippe karantenehotell. Det kan også de som dokumenterer at de har et egnet karantenested, altså enerom med eget kjøkken og bad.

På karantenehotellet leveres maten på døren tre ganger daglig. Lindland forteller om en episode som oppsto da middagen kom en time og 15 minutter for sent, noe som gjorde at folk begynte å vandre i korridorene for å se hva som skjedde.

– Det ble tettere og tettere kontakt og til slutt var det en folkeansamling av sultne folk i korridoren, sier han.

Han legger til at de ansatte gjør en god jobb, men tror det er vanskelig å få til et godt smittevern på et hotell med mange gjester og lange, trange ganger.

Kommunen: Gjester har eget ansvar

Sylvia Aastad har ansvaret for driften av karantenehotell i Ullensaker kommune og håndterer henvendelser på vegne av Nordic-Choice-hotellene. Hun sier hun ikke kan uttale seg om enkeltsaker, men at de generelt prøver så godt de kan å sikre smittevernreglene.

Om de tomme håndspritdispenserne, sier hun at det er mange gjester og at de kan gå tomme. Da fyller de opp så fort de kan.

Aastad presiserer at gjestene på hotellet også har et ansvar for å følge reglene:

– Det er et eget ansvar for gjestene som bor der. De er i karantene, og da gjelder smittevernreglene med avstand og munnbind og håndspriting.

Publisert: 11.12.20 kl. 21:55

