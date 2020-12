VASKER HENDER: Håndvask, antibac og håndsprit er blitt svært vanlige ord også blant barn i skoler og barnehager i 2020. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Naina Helén Jåma, VG

Lærernes etikkråd: Urolig for «smittepoliti» og skyldfølelse blant barn

Bekymret for om smittevern har for store omkostninger for barn og unge i skoler og barnehager.

Rådet peker på frykt for «smittepoliti» og barn som vasker hendene opptil 20 ganger om dagen. De er er også bekymret for at situasjonen bidrar til langvarig frykt blant enkelte barn og unge, ifølge Utdanningsnytt som omtalte saken først.

Blant annet fremhever rådet at små barn kan få skyldfølelse av at voksne opptrer som «smittepoliti», og at ungdom som begynner på videregående eller studier mister sosiale og faglige arenaer i en avgjørende fase i livet.

«Flere steder har elever opplevd å måtte vaske hendene opptil 20 ganger daglig. Medelever og voksne opptrer som «smittepoliti» og et forsterket fokus på smittevernrutiner medfører skyldfølelse ved forglemmelse», skriver etikkrådet.

ROLLEMODELL: Statsminister Erna Solberg vasker hender før et besøk i Grevlinghiet barnehage. Foto: Vidar Ruud, NTB

Det bemerkes også at noen skoler og barnehager har funnet mer hensiktsmessige måter å ivareta håndhygiene på. Små barn skal ikke ha ansvar for egen eller andres helse eller for å hindre smitte, advarer rådet.

– Vi ønsker å få fram at det er nødvendig at myndighetene evaluerer forholdsmessigheten av alle tiltakene. Når vi vet at tiltakene i skoler og barnehager har en negativ bakside for mange barn og unge, må vi være sikre på at tiltakene er helt nødvendige, sier Ingunn Folgerø, leder av Lærerprofesjonens etiske råd, til fagbladet Utdanningsnytt.

MASSETESTING: Testing av elever etter smitteutbrudd blant en- eller flere elever, er ikke helt uvanlig på landets videregående skoler. Bildet er fra Tromsdalen videregående skole i vår. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB

Hun presiserer at rådet anerkjenner det arbeidet som er gjort med smittevern i skoler og barnehager. Men at de samtidig observerer i skolehverdagen at de negative konsekvensene også er store, særlig for utsatte barn.

«Følelsen av å høre til og identifisere seg med sin gruppe er vesentlig for sekundærsosialiseringen som skjer disse årene. Mobbing og utenforskap kan øke, og her er ansvarlige og tilstedeværende voksne av avgjørende betydning. Når i tillegg fritidsaktivitetene er avlyst, redusert eller mindre lystbetonte, har mange barn i skolealder mistet viktig tilhørighet. Psykologer og helsepersonell registrerer at angst, tvang, selvskading og vegring har økt hos spesielt utsatte barn i denne alderen og generelt ser de at følelsen av ikke å høre til, er et økende problem», skriver rådet.

I aldergruppen ungdom, peker det etiske rådet spesielt på elever som i høst startet på videregående eller studier:

«Førsteårsstudenter på videregående og universitet er gjerne gruppen som i størst grad er negativt påvirket. En ny vei skal stakes ut, nye vennskap skal bygges og verdien av et godt psykososialt miljø er viktig for at de skal lykkes sosialt og faglig. Nødvendige arenaer for å finne nye venner, ny bekreftelse og nye interesser har forvitret.

15-16-åringer går gjerne inn i en periode med dikotomisk (todelt - journ. anmerkn.) forståelse av rett og galt, og ekstreme tanker og følelser utvikler seg raskere i denne alderen. Skolene opplever at elever frykter for å opptre i strid med smittevernreglene og konfliktnivået mellom aktører i skolen øker som følge av ulik forståelse og aksept av smittevernregler,» skriver rådet blant annet.

Ingunn Folkerø og rådsmedlemmene bekymrer seg også over at elever på yrkesfaglige studieretninger mister viktig praksiserfaring fordi sykehjem, barnehager, skoler og bedrifter vegrer seg for å ta imot elever, lærlinger og studenter som trenger praksis.

- Kvaliteten på utdanningen forringes. Flere frykter for fremtid og utdanning, skriver rådet.

Publisert: 05.12.20