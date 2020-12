ALVORLIG: Politiet på ulykkesstedet etter påkjørselen torsdag kveld. Foto: Helge Mikalsen

Gutt (13) døde etter påkjørsel i Oslo

En mann i 30-årene har i politiavhør erkjent å ha kjørt på en gutt (13) i Oslo. 13-åringen er nå død.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det kommer frem i en pressemelding fra Oslo politidistrikt fredag kveld.

– Bilføreren har erkjent å ha vært på stedet i bil og at han traff gutten under kjøring, sier leder Rune Skjold for etterforskning av Finans og spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt til VG.

Det var torsdag kveld at politiet fikk melding om at den 13 år gamle gutten hadde blitt påkjørt av en bil på Haugenstua i Oslo. Bilføreren stakk fra ulykkesstedet og har også blitt konfrontert med dette i politiavhør fredag.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hva siktede har forklart rundt dette, sier Skjold.

Mistanke om ruskjøring

Bilføreren i 30-årene er foreløpig siktet etter vegtrafikklovens § 31, jm. §12, for ikke å ha overholdt plikten om å stanse umiddelbart etter å ha vært involvert i et trafikkuhell og hjelpe personer som er skadet.

Politiet har imidlertid varslet en utvidelse av siktelsen, blant annet på grunn av at 13-åringen døde. Politiet mistenker at bilføreren var ruset da dødsulykken skjedde.

– Det er mistanke om ruskjøring, men jeg ønsker ikke å kommentere detaljer utover at vi etterforsker dette, sier Skjold.

Bilføreren i 30-årene vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett lørdag. Politiet har foreløpig ikke bestemt seg for varighet for varetekten eller eventuelle restriksjoner.

Politiet opplyser i pressemeldingen at pårørende er varslet om at gutten døde på Ullevål sykehus klokken 15.10 fredag. Det er foreløpig ikke oppnevnt en bistandsadvokat til de pårørende.