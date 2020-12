ALVORLIG: Politiet på ulykkesstedet etter påkjørselen torsdag kveld. Foto: Helge Mikalsen

Drapssiktet bilfører i avhør: Fikk panikk etter hendelsen

Mannen som er siktet for uaktsomt drap på en (13) etter en bilpåkjørsel i Oslo har forklart til politiet at han fikk panikk etter hendelsen - og at han så at det var andre som kunne hjelpe.

Det sier mannens forsvarer, advokat Harald Fjeldstad til VG.

Fredag ettermiddag gikk den siktet bilføreren i 30-årene i avhør hos politiet i Oslo. Bilføreren var da uvitende om at den unge gutten var død.

– Han erkjenner å ha kjørt på denne gutten, og at han har kjørt videre etterpå. Så han erkjenner de faktiske forhold. Har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, sier Fjeldstad.

Det var torsdag kveld at politiet fikk melding om at den 13 år gamle gutten hadde blitt påkjørt av en bil på Haugenstua i Oslo. Bilføreren stakk fra ulykkesstedet og har også blitt konfrontert med dette i politiavhør fredag.

Oslo politidistrikt opplyser fredag kveld at bilføreren er siktet for uaktsomt drap, ruspåvirket kjøring og for å ha dratt fra stedet uten å hjelpe 13-åringen.

– Han har ikke gjort dette med forsett, så spørsmålet er om det var uaktsomt eller ikke. Han mener han ikke har vært uaktsom, og at det er et uhell. Det er dette etterforskningen må bringe på det rene, sier forsvareren.

– Hvorfor stakk han fra ulykkesstedet?

– Han har forklart at han fikk panikk etter hendelsen, og så at det var andre biler som kom til og skjønte gutten ville få hjelp. I en sånn situasjon kan man være usikker på hvor klart man tenker, men poenget var at han fikk panikk. Så visste han at den andre bilen kom der, og at han da ikke forlot personen liggende helt alene. Det var ikke hans intensjon å forlate en person alene uten hjelp. Han mener ikke det forsvarer at han skulle dra, men i panikkens hete var det andre der som kunne hjelpe, svarer forsvareren.

LEDER: Rune Skjold ved etterforskning av Finans og spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt. Foto: Fredrik Hagen

Mistanke om ruskjøring

Den drapssiktede bilføreren i 30-årene er også siktet for ruskjøring i forbindelse med påkjørselen. Politiet opplyser også at han er siktet for promillekjøring etter en episode i Oslo tidligere i desember.

– Jeg ønsker ikke å kommentere detaljer utover at vi etterforsker dette, sier leder Rune Skjold for etterforskning av Finans og spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt.

Bilføreren i 30-årene vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett lørdag.

– Jeg har ikke sett begrunnelsen for hvorfor de begjærer varetekt. Vi mener det ikke er grunnlag for det per nå. Det er ikke gjentakelsesfare i det, sier forsvareren.

Politiet har foreløpig ikke bestemt seg for varighet for varetekten eller eventuelle restriksjoner, men vil blant annet begrunne fengslingen med gjentakelsesfare og bevisforspillelse.

– Hans tanker ligger hos familien

Politiet opplyser i en pressemeldingen at pårørende er varslet om at gutten døde på Ullevål sykehus klokken 15.10 fredag. Det er foreløpig ikke oppnevnt en bistandsadvokat til de pårørende.

– Gutten døde mens vi satt i avhør, så det ble han ikke konfrontert med i avhør. Han er kun avhørt i forhold til å ha kjørt på ham og skadet. Han forblir i politiets varetekt, sier forsvareren.

– Han har det tungt, og er fullstendig klar over at det er verre for de pårørende. Det er tungt for ham, men hans tanker ligger hos familien. De har de mye verre.

Forsvareren opplyser at den siktede bilføreren vurderte å melde seg.

– Men han kom ikke så langt før politiet var på døren, sier Fjeldstad.